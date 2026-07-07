Método acima do palco: como José Roberto Marques converte escala em autoridade sobre comportamento humano

O mercado de desenvolvimento humano amadureceu e ficou mais exigente. Por anos, o setor cresceu apoiado em carisma, palco e fórmulas de transformação pessoal. A régua mudou: hoje, a disputa é por quem transforma experiência em método e método em aplicação concreta para empresas e para indivíduos. A própria International Coaching Federation estima que a profissão gerou US$5,34 bilhões em receita global em 2024, número que sinaliza o crescimento da cobrança por maturidade e credibilidade.

José Roberto Marques construiu nome no coaching, mas o que ele acumulou vai além do treinamento motivacional: é um corpo de observação prática sobre comportamento humano, com método, linguagem e aplicação próximos da ciência do comportamento. O posicionamento acompanha a maturação do mercado, que passou a valorizar consistência metodológica tanto quanto a promessa de impacto pessoal.

Escala como base de evidência

Fundado em 2007, o Instituto Brasileiro de Coaching se tornou a principal plataforma dessa trajetória. Segundo materiais institucionais, o grupo alcançou mais de 6 milhões de pessoas ao longo de sua história. Mais do que o número em si, o dado sustenta a tese central de Marques: a de que sua autoridade se apoia não em formulação puramente teórica, mas em uma massa acumulada de observação prática sobre comportamento, liderança, tomada de decisão e mudança individual.

"Minha formação como pesquisador do comportamento não veio de um único laboratório. Veio de milhões de interações reais com pessoas em busca de transformação. Cada formação, cada imersão, cada livro é um ponto de dado", afirma José Roberto Marques.

Uma assinatura intelectual própria

Ao longo desse percurso, ele desenvolveu uma produção editorial extensa e conceitos próprios, como Self Coaching, Psicologia Marquesiana e Valuation Humano, que organizam sua leitura sobre mente, emoção, desempenho e comportamento. Na prática, esses conceitos transformam o repertório acumulado em uma assinatura intelectual reconhecível, capaz de sustentar a imagem de estudioso da mente em um mercado que, por muitos anos, tratou esse tipo de ambição com superficialidade.

O resultado é uma atuação que dialoga com públicos distintos. Mais do que falar apenas com quem busca transformação pessoal, Marques conversa com empresas, líderes e profissionais interessados em compreender como crenças, ambiente emocional, disciplina e visão de futuro interferem nos resultados.

Aderência ao debate corporativo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Engajamento baixo, exaustão e perda de sentido viraram problemas econômicos. Nesse cenário, quem consegue traduzir comportamento humano para a lógica da gestão ocupa um espaço que poucos preenchem. Trajetórias duradouras se diferenciam das passageiras exatamente nisso: autoridade sustentada por método, não por presença de marca. Para uma carreira construída entre formação, mercado e produção intelectual, essa consistência não é detalhe, é o que mantém a conversa relevante no longo prazo.