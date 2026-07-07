Western Union anuncia tarifa temporária zero para transferências à Venezuela após terremoto

A Western Union® lamenta profundamente os impactos do recente terremoto na Venezuela e se solidariza com todas as pessoas afetadas.

No Brasil, onde muitos membros da comunidade venezuelana mantêm vínculos próximos com familiares e pessoas queridas na Venezuela, as transferências internacionais de dinheiro desempenham um papel importante para ajudar essas pessoas a se manterem conectadas e prestarem apoio à distância.

Como parte de seu compromisso contínuo em apoiar comunidades imigrantes e clientes em momentos de necessidade, a Western Union ativou uma tarifa temporária de US$0* para transferências à Venezuela entre 26 de junho e 10 de julho de 2026. A iniciativa é válida tanto para transferências diretas para contas bancárias quanto para retiradas em dinheiro em locais de agentes autorizados.

A Western Union está trabalhando em coordenação com seus parceiros locais para avaliar as necessidades em evolução e continuará monitorando a situação de perto, compartilhando novas atualizações conforme apropriado.

A empresa segue focada em apoiar seus clientes e ajudar comunidades a permanecerem conectadas durante este momento difícil.

Tarifa temporária de US$ 0 válida para transferências elegíveis à Venezuela entre 26 de junho e 10 de julho de 2026. Termos e condições adicionais podem ser aplicáveis.

Sobre Western Union

Western Union (NYSE: WU) é uma empresa global de serviços financeiros comprometida em ajudar pessoas, empresas e comunidades a movimentar dinheiro e acessar as ferramentas financeiras necessárias para prosperar. Hoje, conectamos clientes em mais de 200 países e territórios, possibilitando transações internacionais e em diferentes moedas por meio de bilhões de contas bancárias, milhões de carteiras e cartões digitais e centenas de milhares de pontos de venda em todo o mundo.

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Impulsionada por uma estratégia digital em primeiro lugar, a Western Union está evoluindo além das remessas para construir uma rede mais ampla de serviços financeiros, oferecendo soluções rápidas, seguras e acessíveis que apoiam todas as etapas da jornada financeira de nossos clientes. No Brasil, a empresa opera mais de mil pontos de venda, incluindo 70 lojas próprias, e oferece uma ampla gama de serviços, incluindo transferências de dinheiro, serviços digitais, câmbio de moeda e seguro de viagem. Para mais informações, visite westernunion.com ou baixe o aplicativo Western Union.