Como Júnior Lacerda levou o Grupo Expansão ao topo do controle de pragas no Brasil

O empreendedorismo brasileiro é repleto de histórias inspiradoras, mas poucas conseguem traduzir tão bem o significado de perseverança quanto a trajetória do empresário Júnior Lacerda. Natural da Bahia, Gestor Empresarial com Pós-Graduação em Manejo e Controle de Vetores e Pragas Urbanas, ele transformou desafios em oportunidades, venceu crises que poderiam ter encerrado sua carreira e construiu o Grupo Expansão, reconhecido atualmente como a maior empresa de controle de pragas e saúde ambiental do Brasil.

A história começou em 2008, em Salvador. Naquele período, Júnior Lacerda e seu sócio deram os primeiros passos em um mercado altamente competitivo, enfrentando os desafios naturais de qualquer empreendimento em fase inicial. A empresa ainda não se chamava Grupo Expansão, mas já carregava um propósito muito claro: oferecer soluções de excelência em saúde ambiental e criar um negócio sólido, baseado na qualidade dos serviços e no compromisso com os clientes.

O crescimento veio de forma consistente. Em 2013, Júnior e seu sócio adquiriram uma empresa do mesmo segmento em Salvador, ampliando significativamente a atuação e tornando-se a maior empresa do setor no estado da Bahia. O resultado demonstrava que a visão estratégica, o conhecimento técnico e a dedicação estavam no caminho certo.

No entanto, ainda naquele período, a dissolução da sociedade trouxe um dos momentos mais difíceis de sua trajetória. Além das mudanças estruturais, o empresário enfrentou uma grave crise financeira. Para muitos, aquele poderia ser o fim de um sonho. Para Júnior Lacerda, foi apenas o começo de uma nova etapa.

Com coragem, disciplina e visão de futuro, ele reorganizou os negócios e voltou a investir no crescimento. Entre 2015 e 2016, adquiriu empresas que serviram de base para a estruturação definitiva do Grupo Expansão, consolidando a operação e preparando a companhia para voos ainda maiores.

Em 2017, iniciou a expansão para toda a região Nordeste. O sucesso foi tão expressivo que, apenas um ano depois, em 2018, a empresa deu um passo histórico: passou a atuar em todo o território nacional.

O grande marco dessa expansão aconteceu durante uma reunião em São Paulo com um dos maiores grupos varejistas do Brasil. Na ocasião, foi fechado o primeiro contrato superior a R$30 milhões, um acordo que mudaria definitivamente a história da empresa.

Mas existe um detalhe pouco conhecido sobre aquele momento decisivo. Na noite que antecedeu a reunião que definiria o contrato responsável por projetar a empresa nacionalmente, Júnior Lacerda buscou forças em sua fé.

"Na noite que antecedeu a reunião que definiria o contrato que nos daria projeção nacional, fiz uma oração e entreguei aquela reunião nas mãos de Deus. Minha oração foi simples: 'Senhor, abra a porta que precisa ser aberta e feche aquela que não for da Tua vontade'", relembra.

No dia seguinte, o contrato foi concretizado, marcando uma virada histórica para a empresa.

"Foi um momento que jamais esquecerei. Aquele contrato simbolizava anos de trabalho, superação e confiança. Percebi que os obstáculos enfrentados ao longo do caminho tinham me preparado para algo muito maior. Ali nasceu definitivamente o Grupo Expansão com atuação nacional", destaca Júnior Lacerda.

Com a expansão consolidada, surgiu a necessidade de instalar a matriz em um dos principais centros empresariais do país. A escolha foi Alphaville, em Barueri, São Paulo, região que abriga grandes empresas nacionais e multinacionais e que representa a força e a maturidade empresarial alcançadas pelo grupo. Mas, apesar do crescimento e da projeção nacional, Júnior faz questão de preservar suas raízes.

"A Bahia foi o lugar onde aprendi a empreender, a lutar e a nunca desistir. Tenho muito orgulho da minha origem. Cada conquista do Grupo Expansão carrega um pouco dessa história de coragem e determinação".

Hoje, o Grupo Expansão é considerado o maior grupo de saúde ambiental e controle de pragas do Brasil , oferecendo soluções completas e inovadoras em controle integrado de pragas, desinsetização, desratização, descupinização, sanitização de ambientes, higienização de reservatórios de água, análises microbiológicas e diversos outros serviços especializados.

A empresa atende clientes de todos os segmentos, incluindo residências, indústrias, hospitais, hotéis, restaurantes, condomínios, redes varejistas e grandes corporações espalhadas por todo o país. Seu diferencial está na combinação de tecnologia, excelência operacional, responsabilidade ambiental e atendimento personalizado.

Os investimentos em inovação também fazem parte do DNA da companhia. O Grupo Expansão trabalha com metodologias modernas de controle integrado de pragas, priorizando ações preventivas, monitoramento contínuo e o uso racional de produtos, garantindo eficiência e segurança com menor impacto ambiental.

Essa visão de futuro fez com que a empresa ultrapassasse os limites de uma prestadora de serviços, tornando-se uma referência nacional em saúde ambiental. Para Júnior Lacerda, porém, o maior patrimônio construído ao longo dessa jornada não está apenas nos números ou na liderança de mercado.

"O sucesso não é apenas chegar ao topo. É olhar para trás e perceber que cada dificuldade teve um propósito. É gerar empregos, proteger pessoas, contribuir para a saúde e inspirar outros empreendedores a acreditarem em seus sonhos", destaca.

A trajetória do Grupo Expansão comprova que a origem não determina o destino. O que começou em Salvador, com muitos desafios e grandes sonhos, transformou-se em uma potência nacional, com matriz em Alphaville e presença em todo o Brasil. Mais do que a maior empresa de controle de pragas do país, o Grupo Expansão tornou-se um símbolo de superação, inovação, fé e excelência. Uma história construída por um empresário que se recusou a desistir e que transformou dificuldades em oportunidades extraordinárias.

Mais recentemente, Júnior passou a direcionar parte de sua experiência para a formação de profissionais e empresários. Com o Instituto Lacerda, o podcast Caminho do Sucesso e o desenvolvimento de mentorias empresariais, ele pretende compartilhar os conhecimentos adquiridos ao longo de uma jornada marcada por crescimento, rupturas, recomeços e grandes decisões.

Júnior Lacerda continua escrevendo novos capítulos dessa jornada, com a mesma convicção que o guiou desde o início: acreditar que nenhum sonho é grande demais quando existe coragem para realizá-lo, trabalho para sustentá-lo e fé para seguir adiante.

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