Empresa prevê recorde no 7.7 após superar R$200 mil em um dia no TikTok Shop

O dia 7 de julho (7.7) deixou de ser apenas mais uma data no calendário e se consolidou como um dos principais momentos promocionais do comércio eletrônico. Inspirada nas chamadas double dates, a campanha mobiliza marketplaces, plataformas digitais e marcas de diferentes segmentos, que aproveitam o período para lançar ofertas, realizar transmissões ao vivo e acelerar as vendas antes do segundo semestre.

É nesse cenário que a Duo Power, agência especializada em TikTok Shop e live commerce, projeta um dos maiores faturamentos do ano durante a campanha 7.7. O otimismo é sustentado pelos resultados já obtidos na primeira operação conduzida pela empresa.

Em poucas semanas, uma estratégia integrada desenvolvida por Alana Villela, especialista em Relações Públicas, fundadora da Captei Group e sócia da Duo Power, ao lado de Laina Clucas, empresária e cofundadora da Duo Power, gerou mais de R$200 mil em faturamento, mesmo com baixo investimento em mídia paga. Além disso, o estoque do produto foi totalmente esgotado na primeira semana de vendas.

A estratégia reuniu TikTok Shop, creators, live commerce, produção de conteúdo, marketing de influência, posicionamento de marca e Relações Públicas, demonstrando como diferentes frentes de comunicação podem atuar de forma integrada para acelerar resultados.

Para Alana Villela, o crescimento das campanhas como o 7.7 representa uma mudança estrutural na forma como as empresas se relacionam com seus consumidores.

"Datas como o 7.7 mostram que vender hoje vai muito além de oferecer desconto. O consumidor compra quando existe confiança, relacionamento e conteúdo relevante. Nossa primeira experiência no TikTok Shop confirmou que integrar Relações Públicas, creators, lives e posicionamento estratégico gera negócios de forma muito mais consistente do que depender apenas de mídia paga", afirma Alana Villela.

Segundo Laina Clucas, o comportamento do consumidor mudou definitivamente.

"O TikTok Shop transformou entretenimento em canal de vendas. Quando construímos uma comunidade em torno da marca, as conversões acontecem naturalmente. O resultado que alcançamos em poucas semanas nos dá confiança para projetar um dos maiores faturamentos do ano durante o 7.7", destaca Laina Clucas.

Especialistas avaliam que campanhas como 7.7, 8.8, 9.9, 10.10 e 11.11 vêm consolidando um novo calendário promocional do varejo digital brasileiro, ampliando as oportunidades para empresas que investem em social commerce, creators e transmissões ao vivo.

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A experiência liderada por Alana Villela e Laina Clucas reforça que, na nova economia digital, reputação, relacionamento, conteúdo e live commerce deixaram de ser apenas ferramentas de comunicação para se tornarem fatores decisivos na geração de receita, crescimento sustentável e fortalecimento das marcas.