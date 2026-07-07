City promove bar suspenso a 40 metros com vista para o Vaca Brava

A partir deste domingo, 12 de julho, Goiânia ganha um novo programa para quem gosta de ver a cidade por um ângulo pouco comum: a City Soluções Urbanas, incorporadora e construtora responsável pelo City Park, realiza o Drink in the Sky, uma experiência erguida a cerca de 40 metros de altura para seus visitantes apreciarem os drinks autorais e a vista exclusiva para o Parque Vaca Brava.

A experiência acontece diretamente no terreno do empreendimento, onde estão sendo construídas as três torres do City Park. Uma plataforma suspensa, elevada por guindaste, proporcionará aos visitantes a sensação de estar nas alturas, apreciando a vista da cidade enquanto degustam um drink autoral, diariamente das 11h às 18h, até o dia 27 de julho.

Do alto, os participantes terão uma perspectiva privilegiada: o verde do Parque Vaca Brava, o skyline de Goiânia e os bairros do entorno. Essa é a mesma vista que os futuros moradores do City Park terão de suas unidades.

Conheça o apartamento decorado e garanta sua vaga na experiência mais extraordinária de Goiânia. Para viver o Drink in the Sky, basta visitar o stand de vendas do City Park, na Av. T-15 com a Rua T-67, no Setor Bueno, a partir de 13 de julho, e seguir as orientações da equipe no local.

City Park

Localizado na orla do Parque Vaca Brava, o City Park reúne três empreendimentos: Majestic, Palace e Royal. Todos têm apenas uma unidade por andar e metragens de 280m², 346m² e 435m², garantindo vista permanente do parque para todos os moradores. Ao subir na plataforma, o visitante aprecia a paisagem e entende, na prática, a escala e a proposta dos empreendimentos.

A ativação reforça o posicionamento da City como marca que, além de construir, desenvolve experiências à altura de seus projetos.

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