Tecnologia, realidade virtual e neuromodulação: as novas fronteiras da fisioterapia hospitalar

São Paulo, julho de 2026 – A incorporação de tecnologias como inteligência artificial, realidade virtual, sensores inteligentes e neuromodulação está transformando a prática da fisioterapia no Brasil. Se antes esses recursos eram restritos a centros de pesquisa e hospitais de alta complexidade, hoje começam a fazer parte da rotina clínica, especialmente no ambiente hospitalar, contribuindo para tratamentos mais personalizados, monitoramento contínuo e maior precisão na tomada de decisões terapêuticas.

O movimento acompanha uma tendência global de integração entre saúde e inovação tecnológica. Na fisioterapia, o objetivo não é substituir o olhar clínico do profissional, mas ampliar sua capacidade de avaliação, acompanhar a evolução funcional em tempo real e oferecer intervenções cada vez mais individualizadas, tanto para pacientes internados quanto para aqueles em reabilitação ambulatorial.

Entre os principais beneficiados estão pacientes em unidades de terapia intensiva (UTIs), enfermarias, reabilitação neurológica, ortopédica e pós-operatória. A tecnologia tem permitido que a recuperação seja mais eficiente, segura e humanizada, tornando o tratamento mais preciso e aumentando a participação ativa do paciente em todas as etapas da recuperação.

Um dos recursos que mais vem ganhando espaço é a realidade virtual. Muito além de tornar os exercícios mais atrativos, ela já é considerada uma importante estratégia não farmacológica para o controle da dor em pacientes hospitalizados. Ao criar ambientes imersivos capazes de estimular diferentes áreas do cérebro, a tecnologia reduz a percepção dolorosa, diminui a ansiedade, melhora a experiência da internação e favorece a adesão às sessões de fisioterapia, especialmente em tratamentos prolongados.

Além do controle da dor, a realidade virtual também transforma a experiência do paciente dentro do hospital. Exercícios que antes eram repetitivos passam a ser realizados em ambientes virtuais interativos, tornando o processo de reabilitação mais leve, motivador e estimulante, fatores que podem impactar positivamente na recuperação funcional.

Equipamentos de neuromodulação também vêm ampliando as possibilidades terapêuticas. Esses recursos atuam na modulação da atividade do sistema nervoso, auxiliando no controle da dor, na recuperação funcional e na potencialização dos resultados obtidos com a fisioterapia convencional. Paralelamente, ferramentas baseadas em inteligência artificial permitem analisar grandes volumes de dados clínicos, identificar padrões de evolução e auxiliar na elaboração de protocolos terapêuticos cada vez mais personalizados.

Para o fisioterapeuta Darlan Nitz, especialista em Terapia Intensiva, pós-graduado em Inteligência Artificial na Saúde, membro da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor (SBED) e da American Medical Extended Reality Association (AMXRA), a fisioterapia vive uma das maiores transformações de sua história.

“A tecnologia deixou de ser um recurso complementar e passou a integrar o raciocínio clínico. Quando utilizada com critério científico, ela amplia nossa capacidade de avaliar, monitorar e individualizar o tratamento, oferecendo mais segurança e melhores resultados para o paciente.”

Segundo o especialista, uma das mudanças mais importantes acontece justamente dentro do ambiente hospitalar, onde o acompanhamento contínuo permite decisões mais rápidas e precisas.

“Hoje conseguimos acompanhar indicadores objetivos de evolução que antes dependiam apenas da observação clínica. Isso permite ajustar o tratamento de maneira muito mais rápida, baseada em evidências e nas respostas individuais de cada paciente.”

Sobre a realidade virtual, Darlan destaca que seu papel vai além da motivação durante os exercícios.

“A realidade virtual aumenta a participação do paciente porque transforma exercícios repetitivos em atividades mais dinâmicas e estimulantes. Além disso, ela já se consolida como uma estratégia não farmacológica para o controle da dor em pacientes hospitalizados, contribuindo para tornar a experiência da internação menos estressante e mais humanizada.”

A neuromodulação também ganha espaço como ferramenta complementar em diferentes quadros clínicos.

“Quando bem indicada, a neuromodulação pode contribuir para o controle da dor, favorecer a recuperação funcional e potencializar os efeitos da fisioterapia convencional. Não substitui outras abordagens, mas amplia as possibilidades terapêuticas.”

Apesar do avanço tecnológico, Darlan reforça que nenhuma inovação substitui o papel do fisioterapeuta.

“A tecnologia não substitui o profissional. Ela potencializa sua capacidade de decisão. O diferencial continuará sendo a interpretação clínica, a experiência e a construção de um plano terapêutico centrado nas necessidades de cada paciente.”

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A expectativa dos especialistas é que essas tecnologias se tornem cada vez mais presentes nos hospitais brasileiros nos próximos anos, impulsionadas pela evolução da inteligência artificial, pela expansão dos dispositivos digitais e pela crescente demanda por tratamentos mais eficientes, personalizados e baseados em evidências científicas. O principal desafio será garantir que essa transformação ocorra com capacitação profissional, validação científica e acesso qualificado às novas ferramentas, consolidando uma fisioterapia cada vez mais tecnológica, sem perder seu caráter humano e centrado no paciente.