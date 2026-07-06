Design como ativo: quanto um projeto bem feito agrega ao valor de revenda de uma vacation home

Quando um empresário brasileiro compra uma vacation home em Orlando ou Miami, raramente pensa no projeto de interiores como parte do cálculo de retorno. Pensa em localização, câmbio, valorização do metro quadrado. O design vem depois, como acabamento. Esse enquadramento, recorrente entre investidores de primeira viagem no mercado americano, é um dos erros mais caros que esse perfil de comprador comete.

Por que o design integra a tese de investimento, não o orçamento de decoração

Design de interiores é ativo quando as decisões de projeto afetam diretamente o preço de saída do imóvel, o tempo de venda e a taxa de ocupação no período anterior à revenda. Esse mecanismo é ignorado com regularidade por investidores que tratam interiores como custo de moradia.

A valorização de um imóvel de alto padrão no mercado americano não depende apenas de localização e metragem. Baseia-se em como o espaço se apresenta para o próximo comprador. Um projeto bem executado reduz o desconto mental que o comprador faz ao avaliar a propriedade: se ele entra e enxerga reforma, subtrai esse custo do preço que está disposto a pagar. Entrega imediata, por outro lado, não pede desconto.

Andria Tagliari , arquiteta e designer de interiores especializada em residências de alto padrão, com mais de 20 anos de experiência e atuação em Orlando, Miami e Sarasota, membro da International Interior Design Association (IIDA), acompanha de perto o comportamento de compradores internacionais nessas regiões. “Cada projeto de alto padrão tem uma camada que vai além da estética. Estamos lidando com ativos que têm história, escala e presença cultural”, afirma. “O trabalho do designer é ler esse contexto e traduzi-lo em um espaço que faça sentido para quem vai viver ali hoje, sem apagar o que o imóvel representa.”

Quanto um projeto de interiores pode agregar ao valor de revenda

O que o mercado já documenta é o efeito da apresentação do imóvel no tempo de venda e no preço final.

Para vacation homes, o cálculo tem uma camada adicional: o imóvel frequentemente entra no circuito de aluguel de curta temporada antes de ser revendido. Um projeto que comunica sofisticação e funcionalidade impacta diretamente a taxa de ocupação e a diária que o imóvel consegue cobrar. Ao longo de dois ou três anos, essa variável é significativa no retorno total do investimento.

O que diferencia um projeto que valoriza de um que apenas decora

A distinção não está no orçamento. Está na intenção.

Um projeto que valoriza escolhe materiais que envelhecem com dignidade, paletas não datadas e uma linguagem espacial que respeita a arquitetura original da residência. Mantém coerência entre o que o imóvel promete do lado de fora e o que entrega do lado de dentro. Uma fachada de alto padrão com interiores genéricos cria desconto. A consistência cria prêmio.

Tagliari aplica esse critério em residências de grande porte, incluindo o projeto que assina em IsleWorth , condomínio de luxo em Windermere, na Grande Orlando, em uma propriedade de mais de 30 mil pés quadrados. “O que me motiva a atuar em residências como essa é exatamente essa parte”, diz. “Ler o que o imóvel representa e fazer escolhas que façam sentido para quem vai viver ali hoje, sem comprometer o que ele pode representar amanhã”.

O papel do mobiliário no retorno do investimento

Em vacation homes que entram no circuito de aluguel de curta temporada, o mobiliário é parte da proposta de valor para o hóspede. Peças de design autoral, especialmente de procedência reconhecida, contribuem para a percepção de sofisticação e permitem cobrar diárias acima da média. Para o investidor, esse diferencial aparece na precificação, e não na metragem.

A Tagliari Signature , boutique de curadoria de mobiliário brasileiro para o mercado norte-americano fundada por Andria Tagliari, opera nessa lógica. Peças produzidas com madeiras nobres e artesanato de precisão chegam a residências de luxo na Flórida como elementos de diferenciação: a origem brasileira, com tradição e autoria documentáveis, passou a ser argumento de precificação em condomínios cujo comprador-alvo já passou por tudo que o mercado americano padrão oferece.

O que o investidor deveria perguntar antes de fechar o projeto

Antes de assinar qualquer proposta de interiores, um investidor deveria fazer uma única pergunta: o comprador que entrar neste imóvel daqui a dez anos vai ver valor ou vai ver reforma? Se a resposta for incerta, o briefing precisa mudar antes do contrato.

Quando o projeto de interiores entra na due diligence do investimento, o tipo de decisão muda. O investidor para de perguntar “quanto custa?” e começa a perguntar “quanto vai custar não fazer?”. Design não é acabamento. É parte do ativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Membro da International Interior Design Association (IIDA) e anfitriã do Taglicast, podcast sobre arquitetura, design e mercado imobiliário de luxo, Tagliari resume a lógica em termos que qualquer operador de mercado reconhece: “O bom projeto não segue o mercado. Ele protege o ativo quando o mercado muda”.