De pioneira a referência: mais de dez anos da Valley International School no Vale do Itajaí

Há uma década, a educação internacional chegou ao litoral catarinense. A pioneira foi a Valley International School, que já está há mais de 10 anos em Itajaí posicionada como a única instituição da região a oferecer o International Baccalaureate, no Primary Years Programme (PYP) e Diploma Programme (DP), com inglês como língua de instrução desde a Educação Infantil. Em um mercado que começa a atrair novos entrantes, essa diferença não é apenas curricular. É temporal.

Para as famílias de executivos, empresários e profissionais internacionais que chegaram ao Vale do Itajaí nos últimos anos, a pergunta sobre onde matricular os filhos tem uma resposta consolidada. Construir essa resposta levou mais de dez anos.

O que é a Valley International School?

A Valley International School é uma escola de educação internacional fundada em Itajaí (SC), pioneira no modelo multilinguístico integral na região do Vale do Itajaí. Oferece ensino em inglês como língua primária de instrução da Educação Infantil ao Ensino Médio, com certificação pelo International Baccalaureate Organization (IBO) nos programas PYP e DP. Opera em campus de 18.000 m², com 64 educadores de 3 países e alunos de mais de 10 nacionalidades.

A Valley International School foi fundada em Itajaí com uma premissa que o mercado regional ainda não havia testado: que educação em inglês, em padrão internacional, poderia ser oferecida no interior de Santa Catarina com a mesma seriedade das grandes capitais. Dez anos depois, os dados confirmam a visão.

Como a Valley International School começou?

Em 2015, quando a Valley International School abriu as portas, educação multilíngue no interior do Brasil era uma aposta sem referências locais. Não havia escola parecida em Itajaí para confirmar que o modelo funcionaria. As primeiras 27 matrículas vieram de famílias que acreditaram na proposta.

A estrutura inicial cabia em 1.500 m². O compromisso com o inglês como língua primária de instrução, no entanto, era integral desde o primeiro dia, não como disciplina extra, mas como o idioma em que as aulas aconteciam.

A decisão de começar certo, mesmo que pequeno, é o que separa uma escola consolidada de uma escola que tenta se adaptar a toda mudança de mercado.

O perfil das primeiras famílias já antecipava o que viria: executivos de multinacionais sediadas na região, empresários com operações internacionais, profissionais atraídos pelo porto de Itajaí e pelo ecossistema industrial do Vale. Gente que conhecia educação internacional por dentro e sabia o que estava avaliando.

A Valley International School tem certificação IB?

O International Baccalaureate Organization (IBO) é uma organização educacional sem fins lucrativos, sediada em Genebra, Suíça. É responsável por desenvolver e certificar programas de educação internacional adotados por escolas em mais de 150 países. Sua estrutura compreende quatro programas: o Primary Years Programme (PYP), destinado a estudantes de 3 a 12 anos; o Middle Years Programme (MYP), para os anos intermediários da educação básica; o Diploma Programme (DP), voltado ao Ensino Médio e reconhecido internacionalmente como uma das mais rigorosas formações pré-universitárias; e o Career-related Programme (CP), que integra a formação acadêmica à preparação profissional. As escolas autorizadas pelo IB passam por rigorosos processos de autorização e por avaliações periódicas que asseguram a manutenção dos padrões internacionais de qualidade

A Valley International School é autorizada a oferecer o Primary Years Programme (PYP) e o Diploma Programme (DP). A instituição figura entre as primeiras escolas brasileiras autorizadas a implementar o PYP, integrando o grupo pioneiro responsável pela consolidação da filosofia do International Baccalaureate no Brasil. Atualmente, mantém seu compromisso com a excelência acadêmica e com a formação integral de cidadãos preparados para atuar em um contexto global.

A certificação IB não é permanente: exige revisão periódica, formação continuada dos educadores e adequação constante ao currículo internacional auditado pela organização sediada em Genebra. Manter o selo ao longo de uma década significa que a Valley International School não apenas conquistou o padrão, mas sustentou.

O Diploma Programme (DP), cursado nos dois últimos anos do ensino médio, é reconhecido por universidades nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá e em dezenas de outros países. Para famílias que consideram mobilidade internacional como parte do projeto de vida dos filhos, a sequência completa, do infantil ao diploma, tem impacto direto na abertura de portas universitárias.

Como a Valley se saiu durante a pandemia de Covid-19?

Em 2020, a maioria das escolas enfrentou quedas de matrícula. A interrupção do ensino presencial expôs o que estava ou não consolidado em cada instituição: metodologia, vínculo com as famílias, capacidade de adaptação.

Na Valley International School, o crescimento não parou. O número de alunos avançou mesmo durante a pandemia, continuando a trajetória que vinha se repetindo desde a fundação da escola. Em um setor onde crise normalmente significa evasão, a Valley fechou o período com mais alunos do que tinha antes.

Esse dado importa não como curiosidade histórica, mas como evidência de algo mais difícil de construir do que qualidade curricular: confiança instalada.

Qual é a estrutura atual da Valley International School?

A Valley International School opera hoje em um campus de 18.000 m², crescimento acima de 1.000% em relação aos 1.500 m² da fundação, com 64 educadores de 3 países diferentes e alunos de mais de 10 nacionalidades. A escola partiu de 27 alunos matriculados e registrou crescimento consistente em todos os anos de operação, inclusive durante a pandemia de Covid-19.

Esse mix de origens não é decorativo. É o resultado direto de uma escola que atraiu famílias internacionais porque oferecia algo que outras não tinham: um ambiente em que filhos de executivos estrangeiros transferidos para Itajaí não se sentiriam fora do padrão que tinham antes.

Uma escola que forma alunos para o mundo não pode ter só professores medianos. Nunca foi assim aqui. O desenvolvimento do corpo docente é constante.

Para famílias brasileiras com perfil executivo, o benefício é simétrico: crescer em um ambiente multilíngue e multicultural, com o rigor do currículo IB, é uma formação que a maioria das escolas do país simplesmente não oferece.

Há outras escolas internacionais no Vale do Itajaí?

O litoral catarinense mudou. A região que recebeu a Valley International School em 2015 não é a mesma de hoje. Balneário Camboriú e Itajaí concentram atualmente uma população de alta renda, empresários internacionalizados e executivos de multinacionais que não existiam nessa proporção uma década atrás. Esse crescimento está chamando a atenção de novos entrantes no mercado de educação premium.

A diferença entre uma escola fundada em 2015 e uma fundada agora não é só o tempo, é o que o tempo produz: ex-alunos com resultados verificáveis, corpo docente formado e estável, famílias que indicam porque viram o filho crescer lá. Autoridade em educação se prova no tempo. Não há atalho para isso.

A Valley International School já pratica há dez anos o futuro da educação internacional e busca o aperfeiçoamento constante do ensino-aprendizagem.

A próxima década

A Valley International School passou pelo décimo aniversário sem a postura de quem somente celebra o passado. A escola cresceu, o campus aumentou, o número de países de origem dos alunos se tornou maior. A estrutura que existe hoje torna possível o que não era possível antes: atender mais famílias sem comprometer o que fez a escola ser procurada em primeiro lugar.

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O compromisso que começou com 27 crianças em 1.500 m² permanece igual: formar alunos que pertencem ao mundo. Em Itajaí, desde o começo.