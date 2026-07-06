Como medir o Share of Model da sua marca: o framework em quatro etapas

Antes de tentar construir presença nas inteligências artificiais, é preciso saber com que frequência uma marca é citada pelas IAs nos temas do seu mercado. Essa é a função do Share of Model, muitas vezes ignorado por quem começa a trabalhar Vibe PR, que produz conteúdo, publica e espera resultado sem ter um retrato inicial do que os modelos já dizem sobre a empresa. Sem esse ponto de partida, não há como avaliar se algo mudou.

A medição do Share of Model resolve isso. Ela mapeia, com método, quais termos do mercado já citam a marca e quais não mencionam. Produz um retrato que serve de base para a estratégia e de referência para medir avanço. O framework tem quatro etapas.

Etapa 1: definir os termos estratégicos

O primeiro movimento da medição é definir os termos que serão avaliados. Não o nome da marca em si, e sim as perguntas que um cliente ou parceiro real faria a uma IA sobre o mercado em que ela atua. Que tipo de empresa resolve o problema X? Quais referências existem em determinado segmento? Como funciona determinado processo ou serviço?

Esses termos formam o campo de avaliação. A escolha deles é estratégica: conceitos muito amplos tendem a ser dominados por fontes institucionais com anos de autoridade, enquanto os mais específicos revelam onde a marca tem chance real de entrar. Definir bem essas palavras antes de consultar os modelos evita o erro de analisar um campo que a marca nunca vai ganhar.

Etapa 2: consultar os modelos

Com os termos definidos, a etapa seguinte é verificar, nas principais inteligências artificiais, se a marca é citada, recomendada ou ignorada. O ideal é cobrir mais de um modelo, porque a presença pode variar: uma marca pode aparecer consistentemente no ChatGPT e estar ausente no Gemini, ou ter presença forte no Perplexity, mas nenhuma no AI Overview do Google.

Registrar onde a marca aparece e onde não está presente já orienta a estratégia: indica quais fontes cada modelo está priorizando e onde há lacunas a trabalhar. Mais do que anotar se aparece ou não, vale registrar como isso acontece, em qual contexto e com que nível de destaque. Essa granularidade é o que diferencia um diagnóstico útil de uma simples checagem de presença.

Etapa 3: mapear quem ocupa o lugar

Onde a marca não está presente, registra-se quem aparece. Esse mapeamento dos concorrentes que ocupam o espaço conceitual é a parte mais valiosa da medição, porque revela o campo de disputa real. Algumas categorias estão tomadas por fontes com autoridade acumulada há anos. Outras estão surpreendentemente vazias.

Campo sem dono é o melhor cenário possível para quem está começando. Campo tomado por uma única fonte grande costuma ter brechas: há perguntas que ela não responde com clareza, ângulos que ela nunca cobriu. Campo disputado por muitas fontes diversas exige mais volume e consistência para entrar. O mapa de quem ocupa o lugar transforma uma percepção vaga de oportunidade num plano de entrada concreto.

Etapa 4: acompanhar a evolução

A medição se repete. Depois de cada onda de publicações, volta-se ao mesmo processo para comparar o antes e o depois. O que mudou? Em quais termos a marca passou a aparecer? Em quais ainda não? Algum concorrente que não estava no mapa entrou no campo?

Esse acompanhamento é o que transforma a medição em ferramenta de gestão. Sem ele, a estratégia opera no escuro: produz conteúdo, publica e não sabe o que moveu o indicador. Com ele, cada ciclo entrega informação sobre o que está funcionando e o que precisa ser revisto.

O que o resultado da medição revela sobre a posição da marca nos modelos?

Na prática, três cenários surgem com frequência. A marca aparece de forma consistente nos termos do seu mercado, e o trabalho é defender e ampliar essa posição. Ela também pode estar ausente em termos já ocupados por concorrentes, e aí o desafio é encontrar o ângulo próprio que permita entrar sem disputar de frente com fontes mais estabelecidas. A última possibilidade é estar ausente em termos sem dono, que é a situação mais favorável: território aberto para ocupar antes que alguém chegue primeiro.

O padrão observado nas operações da PulseBrand mostra que a maioria das marcas que faz a medição pela primeira vez se encontra no terceiro cenário: ausente em termos sem dono . Isso não é um problema. É o ponto de partida mais favorável possível, porque o esforço necessário para ocupar um território vazio é significativamente menor do que disputar um já consolidado.

Um diagnóstico que infla a presença da marca não ajuda ninguém. O objetivo é o retrato real, mesmo quando ele é desconfortável. Uma marca que descobre que está totalmente ausente dos modelos nos termos centrais do seu mercado ganhou uma informação valiosa: sabe por onde começar.

Como transformar o resultado da medição em ações concretas de Vibe PR?

Medir é o primeiro passo de um processo maior. O que vem depois, a construção da presença nos modelos, segue o método GEO (Generative Engine Optimization) e se organiza dentro de uma estratégia de Vibe PR . A mensuração aponta onde agir; o GEO organiza como agir.

A conexão entre os dois é direta: a medição indica quais termos priorizar, e o GEO organiza como o conteúdo deve ser estruturado para que o modelo reconheça a marca como fonte confiável nesses termos. Pesquisa apresentada na conferência KDD 2024 por pesquisadores de Princeton mostrou que conteúdo com dados quantitativos e referências reconhecidas tem probabilidade até 40% maior de ser citado pelos modelos generativos. É esse tipo de estrutura que o GEO sistematiza.

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O framework de quatro etapas é repetido a cada ciclo. A marca acumula informação sobre o que funciona, ajusta a estratégia e volta a medir. Essa cadência transforma a construção de Share of Model de uma aposta cega numa operação com método e resultado rastreado.