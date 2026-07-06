Leilão reúne gado, itens autografados e objetos inusitados para Hospital de Câncer

Um violão autografado pelo cantor Zezé Di Camargo, uma camisa da Seleção Brasileira assinada por Amado Batista, mais de 100 cabeças de gado e dezenas de prendas doadas por produtores rurais, empresas e artistas estarão entre os itens oferecidos durante o leilão beneficente promovido pela 3M Leilões no próximo dia 12 de julho, em Itapirapuã. A programação começa ao meio dia, com almoço solidário ao valor de R$20 por pessoa, cuja arrecadação também será destinada ao Hospital de Câncer Francisco Camargo, localizado em Inhumas.

O evento reúne voluntários de diferentes setores para arrecadar recursos destinados à manutenção da unidade hospitalar, que atende pacientes com câncer e realiza exames especializados. Segundo os organizadores, profissionais envolvidos na realização do leilão, como leiloeiros, equipe operacional, funcionários, prestadores de serviço e fornecedores, participam de forma voluntária.

Além dos animais, o leilão ficou conhecido por receber doações que costumam despertar o interesse dos participantes. Em edições anteriores, uma galinha acompanhada de cem pintinhos foi arrematada por R$2 mil. Também já passaram pelo remate camisetas autografadas por Pelé e violões assinados por artistas como Leonardo, Rio Negro & Solimões e Christian & Ralf.

De acordo com o diretor-presidente do Grupo Scatena & Filhos e da 3M Leilões, Guilherme Scatena Neto, a mobilização se mantém, porque muitas pessoas da região já acompanharam de perto o trabalho desenvolvido pelo hospital.

"Todo o trabalho realizado no leilão é voluntário e a arrecadação é destinada integralmente ao hospital. Sempre que precisamos da instituição, encontramos atendimento. Essa é uma forma de contribuir para que esse serviço continue funcionando", afirma.

Scatena cita um episódio ocorrido no fim de 2023 para explicar o envolvimento da organização com a causa. Segundo ele, a sogra de um funcionário da empresa enfrentava dificuldades para conseguir atendimento oncológico durante uma paralisação em Goiânia. Após contato com a direção do Hospital de Câncer Francisco Camargo, a paciente foi recebida na unidade de Inhumas, passou por avaliação médica e, diante da necessidade de tratamento intensivo, foi encaminhada para outra unidade hospitalar. Embora ela tenha falecido poucos dias depois, toda a assistência e o transporte foram oferecidos sem custos para a família.

A expectativa da organização é repetir o desempenho das edições anteriores, que já arrecadaram mais de R$350 mil em diferentes anos. Antes da pandemia, um dos leilões promovidos pelo grupo destinou aproximadamente R$388 mil ao hospital.

Os organizadores também continuam recebendo doações de animais e outros bens que possam ser leiloados. Objetos de coleção, peças autografadas, equipamentos, produtos e outros itens podem integrar o remate e ampliar a arrecadação destinada ao atendimento de pacientes oncológicos.

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3M Leilões: @3mleiloes