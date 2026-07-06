De 2 para 400 colaboradores, Simões Pires mira R$1 bi com estratégia AI-First

Fundada há dez anos em uma sala de apenas 28 metros quadrados, em Porto Alegre, a Simões Pires chega à sua primeira década de operação com cerca de 400 colaboradores, sede em São Paulo e outras nove filiais. A empresa, que começou com uma equipe de apenas duas pessoas, atende atualmente mais da metade das 100 maiores empresas do Brasil e estabeleceu uma meta de alcançar R$1 bilhão em faturamento até 2030.

Especializada em consultoria tributária, inovação e fomento, logística, comércio exterior e consultoria empresarial, a companhia aposta na inteligência artificial como principal alavanca para sustentar sua estratégia de expansão. O modelo adotado pela empresa é o AI-First, no qual a tecnologia é integrada aos processos desde sua concepção.

Segundo a Simões Pires, a adoção da inteligência artificial vai além do uso de assistentes virtuais para apoiar atividades do dia a dia. A estratégia é utilizar a IA para acelerar o desenvolvimento de aplicações tecnológicas capazes de transformar o fluxo de trabalho dos consultores e ampliar a eficiência na entrega de soluções aos clientes.

A empresa avalia que o diferencial está na criação de ferramentas personalizadas para cada processo, permitindo que os consultores desenvolvam protótipos e validem soluções antes da etapa de desenvolvimento técnico. Nesse modelo, a inteligência artificial atua como um meio para acelerar a inovação, enquanto aplicações específicas assumem o papel central na transformação das operações.

Além da automação de processos, a IA também é utilizada para fornecer insights estratégicos e informações relevantes, tanto para os consultores quanto para os clientes, contribuindo para uma tomada de decisão mais ágil e baseada em dados.

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Com a estratégia AI-First, a Simões Pires pretende sustentar o crescimento dos negócios nos próximos anos e ampliar sua atuação para o mercado internacional, movimento que faz parte dos planos de expansão da empresa para o futuro.