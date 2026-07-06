Restaurantes economizam ao trocar o plano com grandes apps por entregas independentes

Cresce no Brasil um modelo que tem ajudado restaurantes a reduzir o peso das comissões cobradas pelos grandes aplicativos de delivery: as plataformas de entrega independentes. Em vez de contratar o plano com entrega dos marketplaces, o chamado full service, em que a própria plataforma faz a entrega e cobra a comissão mais alta, o lojista assume a logística por meio de um serviço terceirizado e migra para o plano básico do aplicativo, com comissão menor. Empresas como o leve.ai, do Grupo pede.ai, atuam nesse segmento.

A conta explica o crescimento. Nos grandes aplicativos, o plano com entrega (full service) custa para o estabelecimento entre 23% e 30% sobre cada pedido. Quando o restaurante passa a fazer a própria entrega, enquadra-se no plano básico, onde a comissão fica entre 8% e 12%. A diferença entre as duas faixas deixa de ir para a plataforma e passa a ficar com a loja. Em contrapartida, o lojista paga uma mensalidade ao serviço de entrega, no caso do leve.ai, de R$150 a R$350, além de uma taxa por corrida que, na prática, não pesa no bolso do lojista, que cobra essa taxa do cliente no aplicativo e usa para pagar a entrega.

Para um restaurante que fatura cerca de R$50 mil por mês no delivery, uma redução de aproximadamente 11 pontos percentuais na comissão do marketplace representa em torno de R$5.500 mensais que deixam de ser pagos aos grandes aplicativos.

O movimento já é realidade entre operações de grande volume. Silvanna, franqueada da Subway em Petrolina (PE), adotou o modelo em suas lojas. “Em uma das lojas, onde são cerca de R$140 mil de faturamento no delivery mensal, comparando o plano com entregas dos aplicativos maiores, a economia com a taxa de comissão dos apps ultrapassa R$10 mil por mês, porque em vez de usar o full service, utilizamos a entrega através do leve.ai”, afirma.

Como funciona a operação

O leve.ai conecta lojistas a uma rede de mais de 9 mil entregadores cadastrados, acionados em tempo real, sem que o restaurante precise manter frota própria nem contratar motoboys fixos. A plataforma faz a roteirização das entregas, o acompanhamento em tempo real e o suporte à operação, e atende tanto restaurantes locais quanto franquias de grandes redes como Subway, Pizza Hut e Bob’s.

A diferença em relação ao modelo dos grandes aplicativos está na forma de cobrança. No full service, o custo da entrega está embutido em um percentual sobre o valor do pedido. Ao mudar para a plataforma de logística alternativa, o lojista paga uma mensalidade fixa mais um custo por entrega. Isso torna o gasto previsível e desvincula o preço da entrega do ticket do pedido, o que significa que um restaurante com ticket médio mais alto deixa de pagar uma comissão proporcional ao valor da venda.

“Quando a entrega é cobrada como uma fatia do pedido, quanto mais o restaurante vende, mais ele paga, mesmo que a distância e o esforço da entrega sejam iguais”, explica Cezar Koplewski, diretor de operações do leve.ai. “Com uma mensalidade e um custo por entrega, o lojista sabe exatamente quanto vai gastar e enxerga a logística como um serviço, não como um percentual sobre o faturamento.”

Uma peça do ecossistema pede.ai

O leve.ai é uma das frentes do Grupo pede.ai, plataforma de tecnologia para o comércio do interior fundada em Petrolina (PE), em 2017. Além do leve.ai (logística), o grupo reúne o pede.ai (marketplace de delivery), o pdv.ai (sistema de gestão para restaurantes) e o vende.ai (meios de pagamento), um conjunto de soluções integradas para o lojista.

Essa integração amplia o ganho para o restaurante: o mesmo lojista que reduz custos na entrega com o leve.ai pode organizar a operação com o pdv.ai e processar pagamentos com o vende.ai, com as ferramentas conversando entre si.

“O lojista começa economizando na logística e descobre que pode ter, na mesma estrutura, gestão e pagamento”, afirma Daniel Poltronieri, Diretor do leve.ai.

SOBRE O LEVE.AI E O GRUPO PEDE.AI

O leve.ai é a solução de logística last-mile do Grupo pede.ai, que conecta lojistas a uma rede de mais de 9 mil entregadores cadastrados, sem exigir frota própria. Faz parte do Grupo pede.ai, plataforma brasileira de tecnologia para o delivery e para o comércio do interior, fundada em 2017 em Petrolina (PE). O grupo está presente em cerca de 200 cidades de 21 estados e soma mais de 2,5 milhões de clientes e mais de 35 mil estabelecimentos parceiros cadastrados.

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