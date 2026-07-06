Pessoa & Pessoa anuncia integração com Dalazen, Pessoa & Bresciani

O escritório Pessoa & Pessoa Advogados Associados deu início a uma nova etapa de sua trajetória ao anunciar, em São Paulo, a incorporação do Dalazen Pessoa & Bresciani Advogados e a criação do Pessoa & Pessoa Altum, núcleo voltado à condução de disputas jurídicas de alta complexidade e temas estratégicos para empresas e instituições.

A integração marca também a chegada de Tayane Dalazen, filha do falecido Ministro do Tribunal Superior do Trabalho , João Oreste Dalazen, ao Pessoa & Pessoa Advogados, movimento que reforça a atuação da banca em casos estratégicos, especialmente junto aos Tribunais Superiores.

Reconhecida pela condução de demandas de elevada complexidade, Tayane passa a integrar a estrutura nacional do escritório em um momento simbólico: os 45 anos de atuação da banca.

“Chegar ao Pessoa & Pessoa neste momento é muito significativo. É uma banca com história, reputação e presença nacional, mas que segue olhando para o futuro com visão estratégica. O Altum nasce exatamente dessa união: experiência, profundidade técnica e capacidade de atuar com precisão em temas sensíveis e decisivos aos nossos clientes”, afirma Tayane Dalazen.

O Altum reunirá profissionais com ampla experiência no meio jurídico, entre eles o ministro aposentado do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Bresciani, e o desembargador aposentado Roberto Pessoa, fundador do Pessoa & Pessoa Advogados. Também integram a equipe as sócias Gisele Feitosa e Djulia Portugal, nomes reconhecidos pela atuação em causas complexas e nos Tribunais Superiores.

Durante a cerimônia de lançamento, o presidente do Conselho do escritório, Valton Pessoa, afirmou que a iniciativa representa um avanço na estratégia institucional da banca. Segundo ele, a integração amplia a capacidade de atender demandas sofisticadas e fortalece a atuação do escritório nos principais centros de decisão do país.

Inspirado na palavra latina que remete às ideias de elevação e profundidade, o nome Altum traduz a proposta do novo núcleo: combinar excelência técnica, visão estratégica e atuação institucional em casos de grande relevância jurídica.

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A chegada de Tayane Dalazen ao Pessoa & Pessoa reforça esse novo ciclo da banca, unindo tradição, presença institucional e atuação voltada para os desafios jurídicos mais complexos do mercado.