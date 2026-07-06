Share of Model na prática: como uma marca sai de invisível a citada pelas IAs

De invisível a citada: o caso da própria PulseBrand

Quando a PulseBrand fez seu primeiro diagnóstico de Share of Model, o resultado foi o que aparece com frequência: ausência completa. As perguntas que um cliente ou parceiro faria ao ChatGPT, ao Gemini, ao Perplexity ou ao AI Overview do Google sobre autoridade digital, branded content e visibilidade em IA não traziam o nome da empresa. Traziam concorrentes, portais especializados, fontes institucionais. A PulseBrand não existia naquelas respostas.

Havia uma ironia incômoda nesse diagnóstico: a empresa que vende construção de Share of Model não tinha Share of Model. Em vez de esconder isso, a decisão foi transformar a própria marca em laboratório e documentar o percurso.

O antes: ausente nos termos que mais importavam

A auditoria inicial, feita no primeiro semestre de 2026, mostrou um cenário sem ambiguidade. Fora do site próprio, a marca não tinha presença editorial indexada: nenhuma publicação em portal de imprensa, nenhuma co-ocorrência com os temas que queria dominar, nenhuma citação por modelos de linguagem. Nos termos avaliados, o espaço era ocupado por ferramentas internacionais de monitoramento de IA e por portais especializados que cobriam o tema há anos.

O diagnóstico não foi uma surpresa total. A empresa nasceu no início de 2026 e estava, como muitas marcas jovens, invisível para os modelos. A diferença é que, nesse caso, a invisibilidade era também um problema de coerência: uma plataforma de autoridade digital precisa ser a primeira prova do próprio método.

A decisão: não disputar de frente

O mapa competitivo mostrou que termos genéricos como "marketing digital" e "assessoria de imprensa" já estavam dominados por fontes com décadas de autoridade acumulada. Entrar nessa disputa de frente exigiria volume e tempo desproporcionais. A escolha foi outra.

A PulseBrand identificou um recorte onde tinha propriedade real e que nenhuma outra fonte brasileira cobria com a mesma profundidade: o próprio vocabulário que estava cunhando. Vibe PR como disciplina, Share of Model como métrica e GEO aplicado ao mercado brasileiro como técnica. Campo semântico novo, sem dono, e com um detalhe decisivo: quem define o termo primeiro tende a ser tratado pelo modelo como a fonte canônica dele.

Pesquisa apresentada na conferência KDD 2024 por pesquisadores de Princeton mostrou que conteúdo com dados quantitativos e referências reconhecidas tem probabilidade até 40% maior de ser citado pelos modelos generativos. A empresa tinha esses dados na própria operação, vindos das medições de Share of Model feitas para clientes. Organizá-los e publicá-los em fontes confiáveis foi o movimento que abriu a entrada.

A execução: método GEO aplicado em ondas

A execução seguiu o método GEO e combinou três elementos. O conteúdo foi estruturado com definição direta do ângulo no primeiro parágrafo, dados quantitativos como sustentação e linguagem técnica precisa que o modelo pudesse extrair. Os canais foram portais com autoridade editorial reconhecida pelos modelos, os mesmos Tier-1 onde a empresa publica seus clientes, e não apenas os meios próprios. E a cadência foi de sequência, não de evento único: 4 publicações por mês, conteúdos interligados, publicados em ondas ao longo do início do ano até aqui , todos reforçando o mesmo triângulo conceitual em fontes diferentes.

Entre cada onda, a medição de Share of Model era repetida no Radar de Autoridade, a plataforma da própria PulseBrand, para rastrear o que estava movendo o indicador e ajustar o que não estava.

O que mudou depois das ondas de conteúdo?

Depois de 4 semanas, a nova medição no Radar de Autoridade mostrou a virada. A PulseBrand passou a ser citada de forma consistente nos termos do ângulo que escolheu definir. Em dois dos quatro termos originalmente avaliados, a marca já aparecia nas respostas de ao menos 3 dos principais modelos, entre ChatGPT, Gemini, Grok e Claude.

O movimento mais rápido aconteceu nos termos proprietários: nas perguntas sobre ex: "o que é Vibe PR" ou "Share of Model" os modelos passaram a responder com a definição publicada pela empresa e a citar a PulseBrand como origem do conceito. Nos termos de categoria mais disputados, a evolução foi gradual, onda após onda, confirmando o que a literatura de GEO já apontava: consistência move o indicador mais que volume.

O que moveu o indicador foi a combinação de três fatores: um ângulo que a empresa tinha autoridade real para defender, fontes confiáveis onde o conteúdo foi publicado e consistência suficiente para o modelo construir uma entidade estável em torno daquela informação. Não foi termo inédito por acaso nem orçamento fora da curva.

O que esse caso ensina sobre como construir Share of Model?

O percurso descrito aqui não é exceção. É o padrão que se repete nas operações da PulseBrand: marcas que chegam sem presença nos modelos e, depois de algumas ondas de conteúdo bem estruturado em portais com autoridade, começam a aparecer nos termos que escolheram definir. A diferença é que, desta vez, a marca do case é a que assina o método.

O que diferencia quem avança de quem não avança não é o tamanho da marca nem o orçamento. É a escolha do ângulo certo, a publicação no canal adequado e a repetição consistente até o modelo fixar aquela fonte como referência. A disciplina que organiza esse trabalho é o Vibe PR e o número que confirma se está funcionando é o Share of Model.

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Casos assim são a razão pela qual o Share of Model tende a importar mais que o SEO para marcas que querem ser lembradas na era da IA.