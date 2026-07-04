Por que o Share of Model importa para a sua estratégia de marketing

Durante vinte anos, a meta foi clara: aparecer no topo da primeira página do Google. O SEO se construiu inteiro em torno dessa meta, e ela funcionou enquanto o caminho até a informação passava por uma lista de links que a pessoa abria. Esse caminho começou a mudar.

Cada vez mais, a resposta chega antes do clique. A pessoa pergunta ao ChatGPT, ao Gemini ou ao Perplexity, o modelo responde e cita algumas fontes, e a lista de links do Google sequer é aberta. Estar em primeiro no SEO e não estar na resposta da IA são realidades diferentes, e a segunda começa a pesar mais. É o que o Share of Model mede.

Por que o Share of Voice já não dá conta sozinho

O Share of Voice media quem aparecia mais em termos de menções e espaço editorial. Mais presença na mídia significava maior top of mind e, em geral, maior influência sobre decisões. Era um indicador válido para um ambiente onde o público chegava diretamente às fontes.

O intermediário mudou. Antes era o algoritmo de busca, que ranqueava links e premiava volume. Agora, para uma parcela crescente das consultas, o intermediário é um modelo de linguagem que sintetiza e cita poucas fontes escolhidas por critérios próprios. Volume de menções não é um desses critérios. O que pesa é a credibilidade percebida da fonte, que é exatamente o que o GEO (Generative Engine Optimization) trabalha.

Uma marca pode ter Share of Voice alto e Share of Model zero. As duas métricas não se cancelam, mas também não se substituem. Em 2026, operar sem medir o segundo significa não saber o que os modelos dizem sobre a marca quando alguém pergunta.

Três razões pelas quais o Share of Model passou a pesar mais

A mais direta é a migração do clique. Quando o modelo entrega a resposta pronta, o tráfego que o SEO capturava deixa de se materializar. A posição na lista de links perde valor porque a lista perde abertura. Pesquisa apresentada na conferência KDD 2024 por pesquisadores de Princeton mostrou que conteúdo com dados quantitativos e referências reconhecidas tem probabilidade até 40% maior de ser citado pelos modelos generativos, o que aponta a direção de como construir essa presença.

Há também a transferência de confiança. Quem pergunta a uma IA tende a aceitar a resposta como suficiente, sem abrir as fontes citadas para verificar. A marca que é citada herda parte da confiança que o usuário deposita no modelo. Estar entre as fontes escolhidas vale mais, nessa interação, do que estar entre os dez links que a pessoa teria que avaliar sozinha.

Por fim, há a dinâmica de ocupação. No SEO, posição se disputa continuamente. Um concorrente com mais orçamento ou mais links pode deslocar qualquer um a qualquer momento. Na presença em IA, quem ocupa primeiro um território conceitual com consistência tende a se firmar como a referência que o modelo cita. Desalojar essa posição exige muito mais esforço do que ocupar um campo que ainda está vazio.

SEO e Share of Model se excluem ou funcionam juntos?

O conteúdo que ranqueia bem no Google, muitas vezes, é o mesmo que alimenta os modelos, porque portais com autoridade editorial são justamente as fontes que os modelos aprendem a citar. A higiene técnica do SEO continua servindo ao trabalho de Vibe PR. Abandonar o SEO em nome do Share of Model seria jogar fora uma sinergia real.

O que não funciona mais é confundir os dois. Uma marca pode estar no primeiro resultado do Google e completamente ausente das respostas do ChatGPT sobre o mesmo tema, porque o modelo não organiza suas fontes a partir do ranqueamento do Google. Liderar um não garante presença no outro.

O movimento correto é adicionar uma meta, não trocar. Além de ranquear, a marca precisa ser citada. Para ser citada de forma sistemática, é necessário ter presença construída com método, o que o trabalho de Vibe PR organiza, e que o panorama do Share of Model no Brasil mostra estar ainda em aberto para a maioria das marcas.

Por que agora é o momento certo para começar a construir Share of Model?

A maior parte das categorias ainda não tem dono dentro dos modelos. Marcas que pesquisam o próprio Share of Model pela primeira vez costumam se surpreender: em termos que deveriam ser centrais para o negócio, os modelos citam concorrentes ou não citam ninguém. Os dois cenários abrem espaço para agir.

Campo sem dono é o cenário mais favorável. Entrar com consistência num território vazio exige muito menos esforço do que disputar espaço já ocupado. E a dinâmica dos modelos favorece quem chega primeiro: uma vez que o modelo constrói uma entidade estável em torno de uma fonte, ela tende a se manter como referência até que informação mais densa e consistente aponte na direção de outra.

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Quem age agora encontra território aberto e custo de entrada baixo. Quem esperar vai encontrar o espaço tomado por quem chegou antes, e a disputa, nesse ponto, é significativamente mais cara. O mesmo estudo de Princeton que mede os atributos de citação aponta que a consistência de publicação em fontes confiáveis é fator determinante para que o modelo construa uma entidade estável. Esse é o argumento central para tratar o Share of Model como prioridade de 2026: a janela existe agora, e vai diminuindo conforme mais marcas perceberem o campo.