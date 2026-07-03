Como a fidelização de clientes virou estratégia central das marcas no Brasil

O mercado de clubes de benefícios vive uma fase de expansão acelerada no Brasil e no mundo, impulsionado pela busca das empresas por fidelização, recorrência de compra e maior engajamento com os consumidores. Mais do que programas de desconto, esses clubes evoluíram para ecossistemas de vantagens, experiências e recompensas que influenciam diretamente o comportamento de consumo.

O crescimento está ligado a uma mudança estrutural na relação entre marcas e clientes. Em vez de campanhas pontuais, as empresas passaram a investir em estratégias contínuas de retenção, baseadas em dados e personalização. O argumento econômico por trás do movimento é direto: estratégias consistentes de retenção tendem a elevar de forma significativa o valor gerado por cliente ao longo do tempo, o que reposiciona a fidelização como prioridade de negócio, e não apenas de marketing.

Um dos dados mais citados sobre o tema vem da Bain & Company. Pesquisa conduzida por Frederick Reichheld mostrou que um aumento de 5% na taxa de retenção de clientes pode elevar os lucros entre 25% e 95%, a depender do setor.

No Brasil, o avanço dos meios de pagamento digitais e da cultura de cashback contribuiu para acelerar esse movimento. A popularização do Pix abriu espaço para novas dinâmicas de recompensa e programas de incentivo integrados ao consumo diário, tornando as transações mais fluidas e rastreáveis.

Os clubes de benefícios atuais vão além de descontos tradicionais. Eles incluem cashback, cupons personalizados, acesso antecipado a produtos, experiências exclusivas e parcerias com múltiplos estabelecimentos. Essa diversidade permite que marcas criem propostas de valor mais atrativas e segmentadas.

Outro fator relevante é o uso intensivo e inteligente de dados. As plataformas de fidelização analisam comportamento de compra, frequência e preferências para oferecer benefícios personalizados em tempo real, o que aumenta a relevância das ofertas e melhora a experiência do usuário, ao mesmo tempo em que gera insights estratégicos para as empresas.

A visão de quem opera o mercado

“O grande valor desse mercado está em fazer com que cada interação do consumidor com a marca gere ganhos reais em sua vida. Isso muda completamente a forma como ele se relaciona com o consumo”, afirma Rafael Cunha, CEO do Pix do Milhão.

Cunha avalia que a competitividade entre programas está aumentando.

“Hoje, não basta oferecer desconto. As pessoas buscam experiências, exclusividade e sensação de pertencimento. Os clubes de benefícios que entendem isso conseguem construir relações muito mais significativas e duradouras com seus clientes”, conclui Cunha.

A tendência é que o mercado continue se expandindo, impulsionado pela digitalização dos pagamentos, pela personalização baseada em dados e pela integração entre diferentes plataformas de consumo. Em um cenário cada vez mais competitivo, fidelizar deixou de ser apenas uma estratégia de marketing e passou a ser um ativo essencial para o crescimento sustentável das marcas.

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O Pix do Milhão opera por meio de Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada e supervisionada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). As ações de premiação têm seus resultados baseados nas extrações oficiais das Loterias CAIXA, com imparcialidade e transparência.