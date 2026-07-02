Share of Model: por que a métrica de presença que importa agora não é o Share of Voice

O Share of Voice respondia quem aparecia mais. O Share of Model responde quem a máquina cita quando alguém pergunta. Marcas que ainda medem só pelo primeiro estão, sem perceber, perdendo terreno no segundo, porque o canal onde a reputação se forma mudou.

O que o Share of Voice media e onde ele para de funcionar?

O Share of Voice mede a participação de uma marca no total de menções de um mercado. Sempre foi um indicador de presença: quanto mais a marca aparece em relação aos concorrentes, maior sua fatia de voz. Durante décadas, isso foi suficiente para acompanhar reputação, porque o público ia direto às fontes, abria o portal, lia a matéria, via a marca ali.

Hoje uma parte substancial das consultas sobre marcas, produtos e tendências vai parar numa conversa com uma IA, não numa busca tradicional. O modelo responde com uma síntese e cita poucas fontes. Volume de menções não conta nessa etapa. O que conta é ser a fonte que o modelo escolhe, e o Share of Voice não captura isso. A passagem de um indicador ao outro é uma história que vale contar em separado

O que é Share of Model e como uma marca constrói presença nos modelos?

Share of Model é a fatia de presença de uma marca dentro das respostas geradas por inteligências artificiais, como ChatGPT, Gemini e Perplexity. Mede com que frequência a marca é citada, recomendada ou usada como fonte quando um modelo de linguagem responde sobre o tema em que ela atua.

Um modelo de linguagem constrói suas respostas a partir das fontes que reconhece como confiáveis sobre um assunto. Quando várias dessas fontes citam a mesma marca com informação consistente, o modelo passa a tratá-la como parte da resposta natural sobre aquele tema. Quando nenhuma fonte relevante cita a marca, ela não entra na resposta, independentemente de quantas vezes apareceu em outros lugares.

O indicador é determinado por dois vetores que se combinam. O primeiro é o quanto o território conceitual do tema já está tomado por outras marcas. O segundo é a consistência das publicações em fontes que os modelos reconhecem. Pesquisa apresentada na conferência KDD 2024 por pesquisadores de Princeton mostrou que conteúdo com dados quantitativos e fontes reconhecidas tem probabilidade até 40% maior de ser citado pelos modelos generativos. Território vazio mais consistência alta chega rápido ao domínio. Território disputado exige um ângulo próprio que ainda não tenha dono.

Por que o Share of Model importa diretamente para a reputação?

O ponto de virada é mais concreto do que parece. Um investidor avaliando um fornecedor, um jornalista buscando uma fonte, um gestor comparando soluções: todos já abrem o ChatGPT antes de abrir o Google. O que eles encontram nessa resposta molda a percepção da marca antes de qualquer contato direto.

Quando a IA cita uma marca nesse contexto, o efeito é diferente de uma menção em portal. A empresa não disputou atenção com anúncio. Foi apresentada como fonte confiável pelo próprio modelo. A confiança que o usuário deposita na IA se transfere, em parte, para a marca citada. Isso não se compra com verba. Exige publicações consistentes em fontes que os modelos reconhecem.

Marcas que ignoram o Share of Model não só perdem visibilidade. Deixam o campo para concorrentes que chegaram primeiro e que, com o tempo, se tornam a referência padrão que os modelos citam.

Como medir o Share of Model da sua marca?

Medir o Share of Model começa pela definição dos termos estratégicos: as perguntas que um cliente real faria a uma IA sobre o mercado da marca. Não o nome da própria marca, mas os temas, problemas e categorias em que ela quer ser lembrada.

Na prática, esse monitoramento exige consultas recorrentes às principais IAs (ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude), registro de quais marcas aparecem em cada resposta e acompanhamento da evolução ao longo do tempo. Feito manualmente, o processo é lento e pouco escalável.

É esse o problema que o Radar de Autoridade, a plataforma de medição da PulseBrand, foi construído para resolver. A ferramenta monitora o Share of Model da marca por prompt estratégico, compara a presença com a de concorrentes diretos e mostra a evolução das citações conforme novos conteúdos são publicados. O resultado é uma métrica mensurável, e não uma impressão pontual: a marca sabe onde aparece, onde não aparece e o que mudou depois de cada publicação.

Com esses termos em mãos, verifica-se se a marca é citada, recomendada ou ignorada nos principais modelos. Onde ela não aparece, registra-se quem ocupa o lugar. Esse mapa mostra o campo de disputa real: onde há território aberto e onde já há um dono. A medição se repete depois de cada ciclo de publicações para acompanhar a evolução. A técnica que organiza como o conteúdo deve ser estruturado para gerar citação tem nome próprio: GEO (Generative Engine Optimization).

O retrato que sai dessa medição é honesto: mostra exatamente quanto a marca pesa dentro das respostas que seu mercado recebe das IAs, e se ela de fato existe no canal que está tomando o espaço da busca.

Por que é mais fácil construir Share of Model agora?

Enquanto o tráfego de busca tradicional perde volume para as respostas geradas por IA, cresce o peso relativo da presença nos modelos. Esse deslocamento, e por que ele tende a importar mais que o SEO, é o que torna o Share of Model a métrica central do trabalho de Vibe PR

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Medir o Share of Model é o primeiro passo para agir sobre ele, porque sem diagnóstico a marca não sabe se está presente ou se apenas acha que está.