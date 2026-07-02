A distribuição do crédito imobiliário entrou em uma nova fase

Durante décadas, o desafio do crédito imobiliário brasileiro foi ampliar o acesso ao financiamento. Nos últimos anos, essa lógica mudou, e sem fazer muito barulho.

O volume de financiamentos via Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) chegou a R$156,3 bilhões em 2025, segundo a Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança). Os números tendem a aumentar. No acumulado de março de 2025 a março de 2026, o total já atingiu R$160,8 bilhões negociados.

Os bancos privados entraram com apetite: Itaú, Bradesco e Santander já respondem por quase metade de todo o crédito imobiliário emitido pelo SBPE, conforme dados da Abecip acessados pela Diamante Crédito Imobiliário.

Só que essa expansão trouxe um efeito colateral. Com produtos financeiros cada vez mais parecidos entre si, a oferta de crédito deixou de ser o grande diferencial. Hoje quem ganha é quem organiza melhor a informação, reduz a complexidade da operação e entrega uma experiência previsível para clientes, corretores e imobiliárias.

Em um mercado onde bancos e instituições oferecem soluções semelhantes, a execução virou o fator decisivo. Não basta distribuir crédito, é preciso integrar pessoas, tecnologia, conhecimento e relacionamento numa única operação.

Uma lógica nova para um mercado mais complexo

Essa mudança também redesenha o perfil das empresas do setor.

A distribuição de crédito imobiliário do futuro será construída por quem consegue combinar conhecimento especializado, tecnologia aplicada e presença local. Mas quem segue gerando confiança é o relacionamento, elemento indispensável numa decisão que costuma ser a maior do patrimônio de uma família brasileira.

Nesse cenário, a tecnologia não substitui pessoas. Ela dá mais alcance ao que elas já fazem bem.

Uma empresa pensada para essa transformação

Foi dessa leitura que nasceu a Diamante Crédito Imobiliário: uma assessoria especializada em financiamento imobiliário e Home Equity, com mais de 50 unidades espalhadas por mais de dez estados brasileiros.

Desde a fundação, a empresa concentrou seus esforços em transformar experiência operacional em tecnologia, padronizar processos sem perder proximidade com o mercado e dar às imobiliárias uma estrutura especializada para conduzir operações de crédito.

Cada unidade opera integrada ao seu mercado local, mas compartilha uma estrutura nacional construída sobre tecnologia proprietária, inteligência operacional e desenvolvimento contínuo de pessoas.

“O crédito imobiliário está deixando de ser apenas um produto financeiro para se tornar uma atividade intensiva em conhecimento. Nossa visão é construir tecnologia capaz de transformar experiência em inteligência operacional, permitindo que profissionais em qualquer região do país tenham acesso ao mesmo padrão de qualidade, previsibilidade e eficiência”, comenta Amilton Jr., cofundador e CEO da Diamante Crédito Imobiliário.

Tecnologia que nasceu da operação

Nos últimos anos, a Diamante desenvolveu sistemas próprios para acompanhar toda a jornada do crédito imobiliário, da simulação inicial até o fechamento da operação.

Simuladores exclusivos deixam o corretor mapear cenários e comparar produtos antes mesmo da primeira reunião com o cliente, já chegando com a melhor opção estruturada. Um backoffice com mais de 20 profissionais garante que nenhuma operação fique parada no meio do caminho: cada cliente tem um analista dedicado do início ao fim.

E o ciclo se retroalimenta. Cada operação gera aprendizado; cada aprendizado aprimora sistemas, indicadores e processos usados por toda a rede, reduzindo retrabalho, acelerando análises e mantendo o mesmo padrão em regiões diferentes do país. A tecnologia, aqui, não automatiza só por automatizar: organiza conhecimento e o transforma em capacidade de execução.

IA aplicada à realidade do mercado

Para a Diamante, o próximo passo dessa evolução é a inteligência artificial.

A empresa vem estruturando aplicações para apoiar análises, cortar etapas operacionais e ampliar a produtividade das equipes, sempre partindo do conhecimento acumulado em milhares de operações já realizadas. No crédito imobiliário, é a expertise humana que ganha força com a IA, não o contrário.

“O maior patrimônio tecnológico de uma empresa não é apenas o software que ela desenvolve, mas o conhecimento que consegue incorporar a esse software. A IA permite acelerar esse processo, transformando experiência acumulada em capacidade operacional para toda a rede”, analisa Gabriel Prates, Diretor de Operações da Diamante Crédito Imobiliário.

Quem faz o modelo funcionar

A tecnologia ocupa lugar central na estratégia, mas a Diamante aposta que a distribuição de crédito continua sendo, no fundo, uma questão de confiança. Por isso, a presença local segue como um dos pilares do modelo.

As unidades comerciais são empreendedores enraizados nas próprias praças, com relacionamentos construídos ao longo de anos com imobiliárias, corretores e construtoras locais. Eles somaram essa proximidade à estrutura, à tecnologia e à inteligência de uma rede nacional, o que resulta numa presença difícil de copiar: alguém que conhece o corretor pelo nome e ainda carrega nas costas toda a capacidade operacional de uma rede em escala.

Ao assumir a complexidade técnica da operação, a Diamante libera imobiliárias e corretores para fazer o que sabem fazer melhor: gerar negócio e cuidar do cliente. O objetivo não é só acelerar aprovações, é aumentar a produtividade de todo o ecossistema imobiliário.

“As imobiliárias não deveriam precisar se tornar especialistas em crédito para oferecer uma experiência de excelência aos seus clientes. Nosso papel é contribuir para que elas possam concentrar esforços na geração de negócios e no relacionamento. Quando fortalecemos quem está na ponta, fortalecemos todo o mercado”, destaca Lourival Miranda, cofundador e Diretor Comercial da Diamante Crédito Imobiliário.

Crescimento em ritmo acelerado

Em junho de 2026, a Diamante fechou R$118 milhões em operações de crédito imobiliário e Home Equity, o maior volume mensal da história da empresa.

O número é resultado de uma estratégia construída nos últimos anos para juntar especialização, tecnologia, inteligência operacional e presença local numa escala nacional. Hoje, a Diamante já participou de milhares de operações, atua em dezenas de cidades brasileiras e mantém uma estrutura dedicada só ao crédito imobiliário.

O próximo capítulo

A transformação do crédito imobiliário ainda está começando.

Nos próximos anos, a Diamante quer ampliar os investimentos em tecnologia proprietária, inteligência artificial e automação, ao mesmo tempo em que expande a presença pelo país. A meta: chegar a 200 unidades, movimentar R$500 milhões em operações por mês e ajudar 100 mil corretores parceiros a vender mais rápido e com mais segurança.

No fim, a aposta da empresa é simples: quanto mais eficiente for o mercado de crédito imobiliário, melhor para todo mundo, tanto clientes quanto imobiliárias, corretores e instituições financeiras.

Perguntas frequentes sobre a Diamante Crédito Imobiliário

O que é Home Equity na Diamante Crédito Imobiliário?

É a modalidade de crédito com garantia de imóvel oferecida pela empresa, ao lado do financiamento imobiliário tradicional, um dos dois pilares de atuação da Diamante.

Quantas unidades a Diamante tem no Brasil?

Mais de 50 unidades distribuídas em mais de dez estados brasileiros, cada uma integrada ao seu mercado local dentro de uma estrutura nacional única.

Como a Diamante usa inteligência artificial nas operações de crédito?

A empresa aplica IA para apoiar análises, reduzir etapas operacionais e aumentar a produtividade das equipes, sempre a partir do conhecimento acumulado em milhares de operações já realizadas, reforçando a expertise humana em vez de substituí-la.

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Sobre a Diamante Crédito Imobiliário: assessoria especializada em crédito imobiliário, com atuação nacional e foco exclusivo em financiamento imobiliário e Home Equity. Presente em mais de 50 cidades brasileiras, combina tecnologia proprietária, inteligência operacional e especialistas locais para apoiar imobiliárias, corretores, clientes e instituições financeiras na condução de operações de crédito com maior eficiência, previsibilidade e qualidade.