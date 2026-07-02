A ProntoDr iniciou as operações no mercado brasileiro de telemedicina com um modelo de negócio distinto das operadoras tradicionais: consultas por demanda, sem mensalidade, com foco na população sem plano de saúde e nas pequenas e médias empresas que buscam assistência médica acessível para os funcionários. A ProntoDr opera com agendamento online, consulta por vídeo e prescrição digital, dentro dos parâmetros definidos pelo Conselho Federal de Medicina.

Boa parte da população brasileira depende do SUS para qualquer atendimento médico, mas muitos ainda não estão cobertos pelo programa ESF (Estratégia de Saúde da Família). Segundo levantamento do IEPS (Instituto de Estudos para Política de Saúde), 72,69 milhões de brasileiros não acessam o SUS pelo ESF e 33,3 milhões de pessoas também não têm plano de saúde. Consulta privada, para esse público, é custo imprevisível. O modelo by-demand da ProntoDr é desenhado para esse perfil.

A janela regulatória se abriu em 2022, quando o Conselho Federal de Medicina definiu os parâmetros para consultas remotas, prescrição digital e responsabilidade ética dos profissionais de telemedicina. O marco criou segurança jurídica onde havia zona cinzenta. Em 2023, o Brasil já registrava 30 milhões de consultas digitais, número divulgado pela FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar). O setor não espera mais para decolar.

A diferença estrutural em relação às operadoras está no modelo de cobrança. Planos convencionais têm mensalidade fixa, independentemente do uso. A ProntoDr cobra por consulta realizada o valor de R$59,90 para pronto atendimento e R$99,90 a consulta com especialistas. Quem não pode comprometer uma parcela mensal com saúde tem acesso quando precisa. Quem contrata para a empresa não assume vínculo de longo prazo com a operadora.

No segmento corporativo, a ProntoDr vende pacotes para PMEs oferecerem assistência médica remota como benefício aos funcionários. O produto entra onde plano coletivo não é viável, com custo mais baixo e sem carência de adesão.

A ProntoDr funciona em todo o Brasil e conecta médicos e pacientes. O CFM (Conselho Federal de Medicina) não criou o mercado de telemedicina. Criou as condições para que ele operasse sem risco jurídico. A diferença é relevante: antes de 2022, investir no setor significava apostar numa zona cinzenta. Agora, não. O número de novos entrantes tende a crescer, e a ProntoDr disputa posição num mercado que ainda não tem líder consolidado.

PERGUNTAS FREQUENTES SOBRE A PRONTODR

O que é a ProntoDr e como ela funciona?

A ProntoDr é uma plataforma brasileira de telemedicina que opera no modelo de consultas por demanda: o usuário agenda online, realiza a consulta por vídeo com médico registrado nos conselhos regionais e recebe prescrição digital quando necessário. A ProntoDr não cobra mensalidade, a cobrança é por consulta realizada, diferentemente das operadoras tradicionais de planos de saúde.

Qual o modelo de negócio da ProntoDr?

A ProntoDr opera no modelo by-demand, sem mensalidade. No segmento B2C, atende diretamente usuários sem plano de saúde privado. No segmento corporativo, a ProntoDr comercializa pacotes para PMEs oferecerem assistência médica remota aos funcionários, como alternativa de menor custo aos planos coletivos.

A telemedicina é regulamentada no Brasil?

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Sim. Em 2022, o Conselho Federal de Medicina publicou a regulamentação definitiva da telemedicina no Brasil, definindo os parâmetros para consultas remotas, prescrição digital e responsabilidade ética dos profissionais. O setor registrou 30 milhões de consultas digitais em 2023, segundo a FenaSaúde.