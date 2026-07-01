Quem é o estilista brasileiro que chega a cobrar R$ 150 mil por um vestido e conquistou Cannes

Depois de apresentar suas criações nas semanas de moda de Paris e Milão, vestir personalidades no Festival de Cannes, chamar atenção com looks que desfilaram pelo tradicional tapete vermelho e conquistar o prêmio Design of the Year International, Charles Hermann vive o momento mais importante de sua carreira. Especializado em vestidos de noiva, debutantes e produções de luxo para red carpets, o estilista brasileiro consolida sua presença no mercado internacional com peças exclusivas que podem chegar a R$ 150 mil.

Reconhecido pelo trabalho artesanal, acabamento impecável e identidade sofisticada, Charles Hermann vem despertando o interesse de stylists e diretores criativos responsáveis pela imagem de grandes celebridades internacionais. O crescimento da marca também se reflete na expansão de sua clientela, que hoje reúne mulheres de países como Itália, França, Marrocos, África do Sul e Emirados Árabes Unidos, incluindo Dubai.

A passagem por Cannes representou um divisor de águas em sua trajetória. Além de assinar produções que ganharam destaque em um dos eventos mais prestigiados do calendário mundial, o estilista foi reconhecido com o Design of the Year International, premiação que reforça sua projeção global e evidencia a força de seu trabalho no mercado de luxo.

O momento também representa o início de uma nova fase em sua carreira, impulsionada pela crescente procura de profissionais que atuam no mercado internacional da moda e do entretenimento.

“Estou colhendo os frutos de um trabalho que venho construindo há décadas. Sempre acreditei que um trabalho bem feito, aliado a um atendimento de excelência e ao compromisso de entregar exclusividade em cada criação, abriria portas. Hoje tenho recebido cada vez mais contatos de stylists e diretores criativos internacionais interessados no meu trabalho. Isso mostra que, quando você faz as coisas com verdade, dedicação e consistência, o reconhecimento acontece.”

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Com uma assinatura marcada pela exclusividade, pelo acabamento impecável e pela valorização do trabalho artesanal, Charles Hermann amplia sua atuação em mercados cada vez mais exigentes e reafirma a força da moda brasileira nos principais eventos internacionais. Depois de brilhar em Paris, Milão e Cannes, o estilista vive um dos momentos mais expressivos de sua trajetória e consolida seu nome entre os criadores brasileiros de maior projeção no segmento de luxo