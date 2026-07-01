Do propósito à referência nacional: inovação no cuidado com idosos

Em um cenário marcado pelo acelerado envelhecimento da população brasileira, o setor de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) desponta como uma das áreas de maior potencial de crescimento e impacto social no país. Mais do que um segmento promissor do empreendedorismo, trata-se de um mercado que exige gestão especializada, equipes multidisciplinares, infraestrutura adequada e rigoroso cumprimento das normas regulatórias. Foi nesse contexto que nasceu a Paris Residence, empreendimento idealizado para redefinir os conceitos de cuidado, acolhimento e longevidade na terceira idade.

Localizada em Balneário Camboriú (SC), a Paris Residence surgiu a partir da união de propósitos da especialista em Gerontologia e Saúde Mental, Dra. Débora Cristina Flores da Costa, e do médico Dr. Odelmir Bilhalva Teixeira. O casal enxergou no envelhecimento populacional não apenas uma oportunidade de negócio, mas principalmente uma missão de vida, com o propósito de deixar como legado a construção de um modelo de cuidado mais humano, digno e centrado na qualidade de vida do idoso.

A ideia começou a ser construída em 2019 e passou por três anos de planejamento, estudos e desenvolvimento até sua inauguração oficial, em 18 de julho de 2022. Desde então, a instituição vem se consolidando como uma das principais referências em hotelaria assistida para idosos no Brasil, atraindo residentes de diferentes estados do país.

Inspirada na elegância e no charme da capital francesa, a Paris Residence foi projetada pela arquiteta Anna Meneghetti, prima da fundadora. O projeto arquitetônico alia sofisticação, funcionalidade e conforto, criando um ambiente que se aproxima muito mais de um hotel de alto padrão do que do conceito tradicionalmente associado às ILPIs. Com quase 2.500 metros quadrados de área construída, a estrutura conta com suítes luxuosas, restaurante com cozinha industrial, consultório médico, áreas de convivência, solarium e centro ecumênico, todos adaptados às necessidades específicas da população idosa.

Durante o processo de criação da instituição, Dra. Débora aprofundou ainda mais sua qualificação profissional. Com formação multidisciplinar, tornou-se especialista em Gerontologia e Saúde Mental, Administração Hospitalar e Clínica, além de atuar como advogada com especialização em Direito Médico e Hospitalar e Direito do Idoso. Sua trajetória inclui ainda atuação na vice-presidência do Conselho Municipal do Idoso de Balneário Camboriú/SC e participação ativa na Comissão dos Direitos dos Idosos da OAB de Balneário Camboriú/SC, contribuindo para a formulação de políticas públicas e ações voltadas à proteção da pessoa idosa.

Foi justamente da combinação entre conhecimento acadêmico e experiência prática da Dra. Débora que nasceu o Projeto Construindo a Longevidade, metodologia exclusiva desenvolvida para a Paris Residence ILPI, que hoje serve de inspiração para outras instituições do país. O projeto parte da premissa de que viver mais só faz sentido quando se vive com qualidade. Por isso, seu modelo de atendimento é fundamentado em quatro pilares essenciais: saúde mental ou emocional, saúde física, convivência social e espiritualidade.

A proposta busca promover um envelhecimento ativo e significativo, preservando a identidade, a autonomia e o protagonismo de cada residente. As ações incluem estímulo à independência funcional, acompanhamento psicológico, atividades cognitivas voltadas ao resgate de memórias afetivas, fortalecimento dos vínculos familiares e incentivo à participação em atividades religiosas e espirituais, sempre respeitando as crenças e individualidades de cada pessoa.

Segundo Dra. Débora, a essência do projeto está em garantir que a institucionalização não represente a perda da identidade. "O idoso precisa continuar sendo o protagonista da própria história, fazendo escolhas, mantendo vínculos e sentindo que ainda pertence ao mundo. Nosso papel é oferecer suporte, nunca substituir sua autonomia", afirma.

Como extensão dessa filosofia nasceu o Café com Família, iniciativa que promove encontros periódicos entre residentes, familiares, equipe técnica e gestão da instituição. O objetivo é fortalecer laços afetivos, incentivar a participação da família na rotina da residência e combater o isolamento social, um dos principais desafios enfrentados pela população idosa.

Outro diferencial da Paris Residence é a adoção da Terapia Assistida por Animais (TAA), incorporada ao programa de cuidados por meio da cadela Lolla, da raça Dachshund. A iniciativa foi implementada com base em evidências científicas da gerontologia e tem apresentado resultados positivos na redução do estresse, na melhora do humor e na estimulação emocional e cognitiva dos residentes. Conhecida nas redes sociais como "Lolla Turistando", a mascote também atua na divulgação do Projeto Construindo a Longevidade, ampliando o alcance da mensagem sobre envelhecimento saudável e qualidade de vida.

Hoje, a Paris Residence é reconhecida como uma das maiores e mais sofisticadas instituições de hospedagem assistida para idosos do Sul do Brasil. Sob a liderança de Dra. Débora Cristina Flores da Costa e Dr. Odelmir Bilhalva Teixeira, o empreendimento tornou-se um exemplo de como empreendedorismo, inovação, responsabilidade social e conhecimento técnico podem caminhar juntos para transformar vidas.

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Mais do que uma instituição de longa permanência, a Paris Residence representa uma nova visão sobre o envelhecimento. Um modelo que demonstra que a longevidade não deve ser encarada como o fim de uma trajetória, mas como a continuidade de uma história construída com dignidade, propósito e qualidade de vida.