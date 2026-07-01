A Attemics construiu a tecnologia que faltava ao setor de consórcios, e os números dos clientes provam isso

O setor de consórcios movimentou R$500,27 bilhões em créditos comercializados em 2025, alta de 32,1% sobre os R$378,73 bilhões de 2024, segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). Foram 5,16 milhões de novas adesões e 12,76 milhões de participantes ativos, recorde da série histórica. Para 2026, a entidade projeta expansão de até 11%. É nesse mercado em aceleração que a Attemics decidiu concentrar foco e recursos de forma exclusiva.

Consórcios são vendidos pelo WhatsApp. O que faltava ao setor era uma plataforma construída para essa realidade, não ferramentas pensadas para outros mercados e adaptadas depois. Há dois anos, a Attemics trabalha apenas nesse segmento, e o resultado é um ecossistema que o setor não tinha. O caso da Vienna Consórcio sintetiza a tese: a operação saiu de R$3 milhões para R$12 milhões após adotar a plataforma.

A empresa estrutura três ferramentas integradas para atacar gargalos distintos da operação comercial: o Attemics Chat com IA, o Attemics CRM e o Ramp-Up, um ranking de vendas. O diferencial frente a soluções avulsas é a integração dos dados: o que acontece no WhatsApp aparece no CRM, e o que o CRM registra alimenta o Ramp-Up, que celebra cada venda concretizada. Em vez de operar sistemas desconectados, o gestor passa a ler a operação inteira a partir de uma base única.

O lançamento mais recente é um agente de IA voltado a um ponto específico do funil: a reativação de base. A leitura da empresa é que parte relevante do volume perdido não está em leads novos, mas em contatos antigos que demonstraram interesse e nunca foram retomados.

“Conversando com empresários do setor, identificamos que um dos maiores gargalos estava na reativação de leads antigos, clientes que em algum momento demonstraram interesse, mas que por algum motivo não compraram e raramente voltam sozinhos para uma negociação. Foi olhando para esse problema que desenvolvemos o agente de IA: ele não substitui o vendedor, mas apoia o time trazendo esses contatos de volta para a mesa. Há ainda outro ponto importante: boa parte dos leads pesquisa consórcio fora do horário comercial, justamente quando têm tempo livre para isso. Deixar esse cliente para a segunda de manhã pode comprometer o fechamento”, destaca Diogo Guerra, CEO da Attemics.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O setor de consórcios movimentou mais de R$500,27 bilhões em 2025, e a projeção da ABAC aponta novo avanço em 2026. Em um mercado que se expande nesse ritmo e se profissionaliza, especialmente entre operadores PJ, a Attemics aposta em ser a primeira resposta quando um gestor pensa em tecnologia para consórcio.