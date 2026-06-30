Hospital Veterinário de Curitiba se consolida como referência nacional e se aproxima de 60 mil atendimentos

O projeto atua na linha de frente para garantir dignidade aos pets, servindo como peça fundamental na rotina de combate ao maus-tratos e ao abandono na capital paranaense, uma vez que oportuniza acesso ao atendimento médico veterinário aos animais de moradores da cidade.

Esse modelo de sucesso é fruto de um esforço conjunto. A Prefeitura de Curitiba merece amplo reconhecimento pela gestão exemplar e pelo compromisso histórico com as políticas de bem-estar animal. O custeio da unidade é viabilizado por meio de recursos também destinados pelo deputado federal Delegado Matheus Laiola.

Já a operação técnica e administrativa do complexo hospitalar está sob a eficiente gestão da CHC.

Os números traduziram a enorme relevância do hospital para a comunidade. Até o momento, a unidade já realizou quase 60 mil procedimentos. Esse balanço expressivo inclui a soma de consultas e atendimentos clínicos, internações, cirurgias complexas, procedimentos ambulatoriais, além de exames de imagem e exames laboratoriais de alta precisão.

Essa grande estrutura oferece suporte gratuito para protetores independentes, ONGs e famílias de baixa renda que não teriam como arcar com os custos na rede privada. Para a equipe, o marco reforça o impacto da prevenção e da guarda responsável no dia a dia da cidade.

Rafael Binder, Diretor Clínico do Hospital Veterinário Municipal de Curitiba, destaca o impacto da estrutura e a dedicação da equipe técnica. "Alcançar a marca de quase 60 mil procedimentos é um marco histórico para Curitiba e para a proteção animal do país. Isso demonstra a seriedade e a eficiência na gestão da CHC, trabalhando em total sintonia com as diretrizes do município. Temos uma estrutura de ponta para realizar exames, cirurgias e internações com agilidade. Nosso foco diário é salvar vidas e garantir que cada animal que passe por aqui receba o melhor tratamento possível", afirma Binder.

Como as pessoas fazem para marcar consulta?

As consultas de rotina e os atendimentos clínicos gerais do Hospital Público precisam ser agendados previamente. O cadastro e a marcação de horários são feitos de forma online pelo portal da Rede de Proteção Animal.

Para situações de urgência e emergência, como atropelamentos, hemorragias ou traumas, o hospital funciona de portas abertas em período integral. O fluxo de atendimento nesses casos críticos não segue a ordem de chegada, mas sim a classificação de risco, garantindo socorro imediato para os animais com maior risco de morte.

No dia 26 de junho de 2026, mais um avanço significativo e diferenciado para a Unidade e para a gestão da causa animal em Curitiba foi implementado. Os serviços complementares de telemedicina veterinária reforçam o papel do Hospital Veterinário Municipal (HVM) como referência em inovação e saúde animal, permitindo ampliar o acesso da população aos serviços clínicos, com ênfase nas consultas de retorno para cães e gatos de cidadãos curitibanos. Além disso, a implantação da telemedicina permitirá otimizar o tempo de resposta às demandas emergenciais, os agendamentos de exames e cirurgias e fortalecer o monitoramento de animais em tratamento, contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde animal.

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"A parceria com a CHC nesse projeto desafiador tem se mostrado muito exitosa, mais do que cumprimento das metas pactuadas no Termo de Colaboração, encontramos sinergia no desenvolvimento de propostas modernas, como já ocorreu com os totens de adoção virtual CHC Pet lar espalhados pela cidade e agora com a novidade do telemonitoramento veterinário", disse Edson Evaristo Diretor de Pesquisa e Conservação da Fauna no Município de Curitiba.