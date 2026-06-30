Nexus Growth detalha a arquitetura que separa o CAC dos anunciantes do CAC da plataforma

A diferença entre o que o gerenciador de anúncios reporta como custo de aquisição de cliente e o que efetivamente aparece como custo de aquisição no balanço de uma empresa pode chegar a três vezes em operações de e-commerce no Brasil. O número, identificado pela Nexus Growth em diagnósticos de campo conduzidos em scale-ups e empresas estabelecidas, descreve o intervalo entre duas medidas que coexistem há anos, mas que apenas em 2026 passaram a ser confrontadas com seriedade no nível de board.

A reconciliação entre as duas medidas depende, em boa parte, de integração técnica. O caminho mais frequente, segundo Dan Freitas, envolve o uso das APIs de conversão das plataformas, como a Conversions API do Meta e equivalentes do Google e do TikTok. Essas interfaces permitem que a empresa devolva à plataforma eventos de receita real, e não apenas eventos de conversão registrados no front-end.

A Nexus Growth é uma das casas que organiza operações de clientes em torno dessa integração. O Método Escala Estruturada, aplicado pela consultoria, trata o tracking como a primeira de cinco camadas. As outras quatro, mensuração de incrementalidade, alocação por margem, gestão de CAC (custo de aquisição de cliente) e LTV (lifetime value), e governança em torno do P&L (profit & loss), só funcionam se a fundação técnica estiver de pé.

"O CAC do gerenciador costuma ser três vezes menor que o CAC real do negócio", afirma Dan Freitas. "A diferença mora nos custos variáveis, devoluções e mix de produto que a plataforma não enxerga".

A mecânica do problema é técnica, mas a causa raiz é arquitetural, segundo a Nexus Growth. Quando a operação devolve à plataforma apenas o evento de conversão, o gerenciador otimiza com base em um sinal incompleto. Não sabe que aquele pedido foi devolvido três dias depois, que aquele cliente comprou o produto de menor margem do mix, que o frete daquela entrega foi gratuito e custou caro à empresa. Sem esses dados, a plataforma faz a melhor otimização possível com a informação disponível, e a informação disponível subestima o custo real.

"A plataforma otimiza pelo que enxerga, e o que ela enxerga termina onde o formulário foi preenchido", explica Dan Freitas. "Tudo o que acontece depois disso fica fora do radar da otimização".

A correção que a Nexus Growth implementa exige integração técnica em três frentes: devolução de eventos de receita líquida via API de conversão, scoring de leads integrado ao CRM para que apenas leads qualificados alimentem a otimização das plataformas, e alinhamento de metas entre tráfego, vendas e financeiro em torno de margem de contribuição por canal. A integração técnica é o passo mais visível, mas raramente é o mais difícil.

"O obstáculo costuma ser organizacional antes de tecnológico", explica Dan Freitas. "Metas de mídia ainda são pactuadas em volume, não em margem. Quando essa pactuação muda, a integração técnica deixa de ser opcional".

A adoção dessa arquitetura ainda é prática de minoria no mercado brasileiro. A Nexus Growth estima que a maior parte das operações que investem entre R$50 mil e R$2 milhões mensais em mídia paga ainda opera com tracking incompleto, mensuração de incrementalidade ausente e metas desconectadas de margem. Para essas empresas, o intervalo entre CAC reportado e CAC real opera em silêncio, mês após mês, multiplicando-se em margem perdida no balanço.

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Para CFOs e CMOs que operam nessa faixa de investimento, a pergunta técnica que se impõe deixou de ser se a integração via API vale a pena. Passou a ser quanto custa, em margem, não ter feito a integração ainda.