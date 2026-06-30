Gestão por IA: por que a categoria do CRM começa a ser repensada

O mercado brasileiro de software de gestão de relacionamento com o cliente movimenta cifras relevantes e cresce a dois dígitos ao ano, impulsionado pela digitalização de pequenas e médias empresas. Mas uma parcela crescente de executivos de tecnologia tem feito uma pergunta incomum diante desse crescimento: registrar o relacionamento com o cliente ainda é suficiente quando a operação inteira passa a ser assistida por inteligência artificial?

A pergunta marca o surgimento de uma discussão de categoria. De um lado, o CRM tradicional, concebido nos anos 1990 para centralizar dados de contato e histórico de interações. De outro, uma proposta que tem sido chamada de gestão por IA, na qual o sistema deixa de ser um repositório passivo e passa a orquestrar decisões ao longo de vendas, suporte, finanças e operações.

A distinção não é apenas semântica. Um CRM, mesmo acrescido de funcionalidades de IA, mantém o ser humano como o agente que consulta a tela, interpreta a informação e decide a ação. A proposta de gestão por IA parte de outra premissa: a de que a inteligência deve agir de forma autônoma sobre os dados, com supervisão humana, e não depender de alguém lembrar de abrir o sistema.

Carlos Guerra Jr., fundador da OmniAI, plataforma brasileira que tem estruturado o conceito, resume a tese em uma provocação.

“Não é CRM com IA, é gestão por IA. O CRM resolveu um problema de armazenamento. O problema desta década é de orquestração: quem age sobre o dado, no momento certo, sem depender da memória de uma pessoa.”

Na prática, a diferença aparece na arquitetura. Em um modelo tradicional, cada área opera seu próprio conjunto de ferramentas, e a integração entre elas depende de exportações, planilhas e reuniões de alinhamento. O conhecimento que vendas acumula sobre um cliente raramente chega ao suporte de forma estruturada. O que o suporte promete nem sempre é visível para o financeiro. A informação existe, mas não circula.

É esse ponto de quebra que a abordagem de gestão por IA pretende eliminar. A OmniAI descreve sua arquitetura como uma estrutura de fluxo contínuo, na qual o contexto de cada cliente é preservado e compartilhado entre os agentes de cada área. O dado que entra em uma ponta da operação fica imediatamente disponível para as demais, sem reprocessamento manual.

O movimento acompanha uma tendência mais ampla no setor de tecnologia corporativa: a transição de ferramentas isoladas para plataformas que se propõem a orquestrar processos de ponta a ponta. Gigantes globais têm incorporado camadas de IA generativa a seus produtos de CRM, e startups nacionais têm surgido com propostas nativas de automação. A disputa, agora, é menos sobre quem armazena melhor e mais sobre quem age melhor.

Para Carlos Guerra Jr., a virada conceitual tem uma consequência prática para quem compra tecnologia.

“A pergunta que o diretor precisa fazer mudou. Não é mais onde eu guardo o dado do cliente. É o que minha operação faz sozinha com esse dado enquanto eu durmo.”

Há ressalvas. A adoção de sistemas que agem de forma autônoma sobre dados sensíveis levanta questões de governança, auditoria e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Especialistas em tecnologia corporativa costumam alertar que autonomia sem rastreabilidade é um risco, e que qualquer arquitetura desse tipo precisa oferecer logs de auditoria e isolamento de dados por cliente.

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O debate sobre gestão por IA ainda está em estágio inicial e a própria nomenclatura disputa espaço com termos como hiperautomação e orquestração inteligente. O que parece consolidado, entre quem acompanha o setor, é a percepção de que o CRM como o mercado o conheceu nos últimos trinta anos chega a um ponto de infleção. Registrar deixou de ser diferencial. A disputa, daqui para frente, será sobre o que o sistema faz com aquilo que registra.