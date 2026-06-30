Abraham Ackermann amplia ponte entre Brasil e mercados internacionais por meio de música, mídia e inovação

A internacionalização da indústria criativa brasileira tem encontrado novos caminhos por meio de iniciativas que aproximam artistas, produtores e empresas dos principais centros mundiais de entretenimento. Entre os nomes que vêm liderando esse movimento está o empresário suíço Abraham Ackermann, que amplia sua atuação conectando talentos brasileiros a projetos internacionais nas áreas de música, comunicação e tecnologia.

Depois de ganhar destaque em veículos de comunicação do Brasil e da Europa por sua atuação empresarial, Ackermann consolida uma estratégia que vai além dos negócios tradicionais. Seu objetivo é criar oportunidades para que profissionais brasileiros tenham acesso a mercados altamente competitivos na Europa, América do Norte e Oriente Médio, fortalecendo uma rede internacional baseada em inovação, produção cultural e relacionamento global.

Música brasileira conquista novos espaços

Uma das frentes mais importantes dessa estratégia acontece por meio da música eletrônica. Em parceria com a DJ e produtora Mary Gripa, Abraham Ackermann participa do desenvolvimento de projetos voltados ao mercado internacional, reunindo artistas brasileiros e produtores reconhecidos em diferentes países.

Entre os trabalhos já em desenvolvimento estão “Retirantes”, releitura contemporânea de uma obra de Dorival Caymmi produzida em parceria com Rey Vercosa, além de “Meu Brasil”, que reúne Maxwell Ortega, Rey Vercosa e a cantora Naaja. O projeto também contempla “¡Ay, Qué Rico!”, produzida em colaboração com o produtor brasileiro Dimvs.

A proposta é levar a identidade musical brasileira para novos públicos sem perder suas características culturais, utilizando uma estrutura internacional de produção, distribuição e posicionamento artístico.

Presença em eventos internacionais fortalece o projeto

A atuação internacional ganhou ainda mais visibilidade durante a semana do Grande Prêmio de Mônaco de 2026. Na ocasião, Mary Gripa participou de uma série de eventos privados realizados na Riviera Francesa, incluindo apresentações em uma villa exclusiva na cidade de Nice, encontros ligados ao universo da Fórmula 1 e uma performance realizada a bordo de um iate privado durante uma das semanas mais prestigiadas do calendário internacional.

Outro momento de destaque foi o encontro com Ana Trkulja, ex-Miss Universo, reforçando a inserção do projeto em ambientes de alto relacionamento internacional e junto a personalidades reconhecidas mundialmente.

A projeção também foi ampliada com a participação de Mary Gripa e Rey Vercosa no remix oficial de “Runaway Child”, clássico do grupo Double You lançado pela Warner Music Itália, consolidando a presença dos artistas brasileiros em produções de alcance global.

Comunicação também faz parte da estratégia

Paralelamente ao desenvolvimento dos projetos musicais, Abraham Ackermann prepara a implantação da Telemedia Brasil. A iniciativa integra o ecossistema da Telemedia Holding International, grupo com atuação global e reconhecido pelo desenvolvimento de formatos interativos para televisão e rádio. Ao longo de sua trajetória, a empresa acumulou experiência na produção de mais de 1.200 programas ao vivo para grandes emissoras internacionais, consolidando-se como uma das referências mundiais no segmento de entretenimento interativo.

Segundo dados institucionais da Telemedia Holding International, seus formatos já foram transmitidos em mais de 20 idiomas e exibidos em dezenas de países na Europa, América do Norte, Ásia e América Latina. O grupo desenvolveu projetos para importantes emissoras internacionais, incluindo empresas como 3 Plus, da Suíça, V Tele, do Canadá, e Sanoma, da Finlândia, construindo uma presença global baseada em inovação, tecnologia e participação em tempo real do público.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A proposta da Telemedia Brasil é estabelecer parcerias com emissoras brasileiras para introduzir no país modelos de entretenimento e participação ao vivo já consolidados em diferentes mercados internacionais, ampliando a integração entre televisão, tecnologia e experiências interativas.