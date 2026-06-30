NetSuite anuncia inovações de IA para ajudar empresas no Brasil a aumentar a eficiência e impulsionar o crescimento

A Oracle NetSuite, o ERP em nuvem com IA número 1, anunciou hoje uma série de inovações impulsionadas por IA para ajudar organizações no Brasil a aumentar a eficiência e acelerar o crescimento. Além disso, a próxima geração da NetSuite, a NetSuite Next, estará disponível em versão preview para ajudar as organizações a automatizar e acelerar ainda mais os processos de negócios, melhorar a visibilidade e a tomada de decisões, e alcançar resultados mais rápidos.

"A profundidade e a amplitude da NetSuite apoiam todas as etapas do crescimento empresarial, desde a primeira fatura até operações multinacionais", disse Gustavo Moussalli, vice-presidente sênior da América Latina, Oracle NetSuite. "As atualizações mais recentes permitirão que clientes no Brasil aproveitem poderosas inovações em IA para simplificar a conformidade, aumentar a eficiência, acelerar a tomada de decisões e impulsionar a expansão dos negócios. Além disso, a NetSuite Next Preview oferece aos clientes uma visão antecipada de novas funcionalidades e inovações que os ajudarão a extrair ainda mais valor da suíte".

As mais recentes inovações para clientes no Brasil incluem:

NetSuite Next Preview: permite que as organizações explorem a próxima geração da NetSuite, que inclui inteligência conversacional, fluxos de trabalho com agentes de IA e recursos de busca em linguagem natural. As organizações podem se preparar e acelerar a adoção da NetSuite Next por meio de uma conta preview segura que espelha seu ambiente de produção, incluindo dados, funções, workflows e customizações, sem necessidade de reimplementação ou migração de dados. Está previsto que a NetSuite Next Preview esteja disponível para clientes no Brasil nos próximos 12 meses. Para saber mais, visite: NetSuite Next.

NetSuite AI Connector Service: permite que as organizações selecionem os modelos de IA que melhor atendem às suas necessidades de negócios, definam quais dados os modelos podem acessar e gerenciem como esses modelos interagem com a NetSuite. Construído com base em padrões abertos, incluindo o Model Context Protocol (MCP), o AI Connector Service oferece uma maneira segura de conectar a NetSuite a assistentes de IA externos e plataformas de agentes, incluindo ferramentas MCP padrão e personalizadas. Para saber mais, visite NetSuite AI Connector Service.

Os novos recursos disponíveis no Brasil incluem:

NetSuite AI Connector Service Companion: ajuda os modelos de IA a entenderem os dados, permissões e workflows da NetSuite para que possam manter a governança de acesso e gerar resultados consistentes baseados nos dados da NetSuite.

NetSuite AI Connector Service Skills: ajudam as organizações a padronizar o uso da IA entre equipes. As habilidades ajudam a garantir resultados consistentes nos workflows ao fornecer aos modelos de IA suportados instruções reutilizáveis específicas da NetSuite, contexto e melhores práticas, transformando agentes de IA de uso geral em especialistas em NetSuite.

NetSuite MCP Apps: permite que os clientes utilizem modelos populares de IA por meio de interfaces familiares ao estilo NetSuite. Em vez de depender apenas de prompts baseados em texto, os MCP Apps permitem que os usuários interajam com dados da NetSuite por meio de interfaces estruturadas, como filtros, seletores e formulários renderizados diretamente dentro de assistentes de IA populares. Exemplos de MCP Apps incluem Prompt Library, Report Picker e Record Picker.

NetSuite Connector Service para NetSuite Analytics Warehouse: ajuda as organizações a expandirem o acesso à IA além dos dados transacionais do ERP na NetSuite, incluindo dados históricos, analíticos e de terceiros armazenados na NetSuite Analytics Warehouse. Isso permite que os clientes utilizem IA para análises mais amplas, previsões e análises entre sistemas em seus dados empresariais.

NNetSuite Subscription Metrics: ajuda organizações com receitas recorrentes ou modelos de precificação por assinatura a gerenciar, acompanhar e analisar de forma eficiente o desempenho financeiro e operacional. Como resultado, as organizações podem reunir dados de clientes, assinaturas, histórico de receitas e previsões em uma única visualização para fornecer visibilidade em tempo real e insights impulsionados por IA.

NSuiteSuccess Services Edition: ajuda empresas de serviços a reduzirem o tempo e o custo de implementação, garantindo conformidade com recursos nativos para impostos brasileiros, faturamento eletrônico, SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) e múltiplos livros contábeis. Com assinaturas Standard e Premium disponíveis, organizações de serviços no Brasil podem começar com uma solução pré-configurada que inclui gestão de projetos e recursos, reconhecimento de receita, faturamento, gestão de assinaturas e planejamento e análise financeira (FP&A).

Localizações para o Brasil:

Gestão de receita: ajuda as organizações a automatizarem o reconhecimento de receita, previsões e auditorias, alinhando-se às regras fiscais brasileiras. As organizações podem melhorar a precisão financeira e a auditabilidade ao garantir que a receita seja reconhecida apenas a partir de notas fiscais eletrônicas (NFS-e) certificadas.

Fiscal: ajuda as organizações a simplificarem a conformidade e reduzirem trabalho manual e riscos. Os clientes podem acompanhar mudanças regulatórias com suporte específico para reforma tributária brasileira, apuração automatizada de impostos e AI Tax Intelligence, que gera e otimiza regras fiscais.

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Integração bancária: ajuda as organizações a simplificarem contas a pagar, contas a receber e remessas fiscais por meio de conexões diretas com bancos brasileiros. As organizações podem reduzir esforço manual, acelerar pagamentos e obter visibilidade em tempo real do fluxo de caixa.