Mentoria empresarial avança como alternativa estruturada ao MBA para donos de PMEs

Durante décadas, o MBA foi tratado como o caminho natural para o empresário brasileiro que queria profissionalizar a gestão do próprio negócio. A lógica nasceu em outro contexto: formação executiva pensada para profissionais inseridos em estruturas corporativas, com governança colegiada, equipes consolidadas e horizonte de planejamento mais longo. Para o dono de pequena ou média empresa, sobretudo na faixa entre R$50 mil e R$300 mil de faturamento mensal, parte significativa do conteúdo de um MBA tradicional tem aplicabilidade limitada às decisões que ele precisa tomar nos próximos noventa dias.

Como consequência, observa-se nos últimos anos um deslocamento de demanda. Empresários que historicamente buscaram um MBA executivo, ou que optaram por programas curtos de extensão, têm migrado para modelos de mentoria individual com profissionais que já operaram negócios em estágio similar. O setor brasileiro de mentoria e consultoria empresarial cresceu de forma consistente desde 2020, em movimento que acompanha a tendência internacional de profissionalização da figura do mentor como categoria distinta da consultoria e da educação executiva tradicional.

Para Paulo Castro, mentor empresarial e fundador da The Boss, programa voltado para empresários na faixa de R$50 mil a R$300 mil por mês, o avanço da mentoria reflete uma mudança de critério na decisão do empresário. “O empresário que fatura R$200 mil por mês não precisa de mais teoria. Precisa de alguém que olhe para o negócio dele e mostre, com base em quem já passou pelo mesmo ponto, qual o gargalo real e qual a sequência prática para destravar. MBA forma gestor para estrutura corporativa. Mentoria orienta dono de PME a tomar decisão melhor na semana que vem”.

Embora os termos sejam usados como sinônimos no mercado, mentoria e consultoria empresarial têm desenhos operacionais distintos. A consultoria tradicional entrega diagnóstico e relatório com recomendações, em projeto com começo, meio e fim definidos. A mentoria opera em cadência contínua, com reuniões periódicas, definição compartilhada de prioridades, acompanhamento de execução e ajuste de rota em tempo real. “Consultoria diz o que fazer. Mentoria caminha junto enquanto o empresário faz. Para o dono de PME, que muitas vezes é o único tomador de decisão da empresa, ter cadência ao lado é o que destrava a ação”.

A diferença prática aparece na pauta das primeiras reuniões. Empresário em programa de mentoria costuma chegar com problema operacional concreto: como montar processo comercial repetível, como sair do gargalo do atendimento, como precificar serviço com margem defensável, como estruturar o time para crescer sem dobrar custo fixo. “São decisões de gestão que aparecem todo mês. Empresário não tem dois anos pra esperar resposta. Tem trinta dias para ajustar antes do próximo ciclo de caixa”.

O ritmo de resposta é outro fator que explica a tração do modelo. Enquanto formações longas operam em horizonte de meses ou anos, com conteúdo padronizado para turmas inteiras, a mentoria individual trabalha sob medida para o estágio e o gargalo específico de cada negócio, e produz resultado mensurável em semanas, sobretudo quando entra em problemas com indicador claro como faturamento, margem ou eficiência operacional. “O empresário que reorganiza o comercial em sessenta dias e aumenta a conversão de propostas em 30% sente o efeito no resultado do mesmo trimestre. Não é turma genérica, é atendimento desenhado para o ponto em que aquele negócio está, conduzido por quem já viu o filme”, ressalta Paulo.

Há, contudo, grande dispersão de qualidade na oferta de mentoria empresarial no Brasil. Para Castro, três critérios separam mentor que entrega resultado consistente de mentor que opera com discurso vago. O primeiro é a experiência prática como empresário, não apenas como consultor. “Quem já tomou decisão sob pressão de caixa, com equipe reduzida e concorrente avançando, tem repertório que livro não dá. Mentor que só leu sobre o problema dá orientação genérica”.

O segundo critério é a especialização por estágio do negócio. Empresário que fatura R$60 mil por mês tem desafios diferentes do que fatura R$5 milhões por mês. Mentor generalista tende a aplicar fórmula padronizada que não conversa com o estágio real do mentorado. “Mentor que fala com empresa de R$ 100 mil e com empresa de R$ 100 milhões está, em pelo menos uma das duas, fora de contexto. A faixa de operação importa”.

O terceiro critério é o compromisso com execução, não apenas com aconselhamento. “Mentor que entrega bom conselho e some até a próxima reunião não muda o resultado. O que muda é a cadência: reunião com pauta, indicador acompanhado, prioridade revisada, ajuste de rota com base em dado. Conselho sem cobrança vira biblioteca de boa intenção”.

O crescimento da mentoria empresarial no Brasil reflete uma mudança mais ampla no perfil do investimento em desenvolvimento profissional. Em vez de formações longas e amplas, a preferência se desloca para soluções aplicadas, individualizadas e com retorno mensurável em horizonte curto. Para o dono de PME, em particular, a mentoria preenche uma lacuna que o mercado de educação executiva brasileiro não cobriu por décadas: o estágio em que a empresa já passou da sobrevivência mas ainda não chegou à escala que justifica programa corporativo.

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“Esse empresário não precisa de mais conteúdo. Precisa de cadência ao lado de quem já passou pelo mesmo estágio com método. É isso que mentoria empresarial estruturada entrega”. Para Castro, a tendência tem espaço amplo de crescimento nos próximos anos, à medida que mais empresários, sobretudo os que cresceram em receita sem terem profissionalizado a gestão, busquem alternativa estruturada à formação tradicional.