Escritórios de alto padrão vivem nova fase: Baixa vacância faz mercado correr atrás de ativos requalificados

Depois de anos marcados pelo trabalho híbrido e pela incerteza sobre o futuro dos escritórios, o mercado de lajes corporativas de alto padrão vive uma reviravolta. A vacância em São Paulo atingiu os menores níveis da história recente, enquanto a oferta de novos empreendimentos segue restrita, criando um cenário favorável para imóveis de alta qualidade.

O movimento acompanha uma tendência observada globalmente: a construção de novos edifícios corporativos nas Américas alcançou o menor volume dos últimos 25 anos, limitando a reposição de estoque. Ao mesmo tempo, parte significativa dos empreendimentos ainda em construção já chega ao mercado praticamente ocupada, refletindo a forte demanda por espaços mais modernos, eficientes e bem localizados.

Para a EQR, focada na transformação de ativos imobiliários por meio de retrofit e requalificação estratégica, esse cenário consolida um fenômeno conhecido como flight to quality - a migração das empresas para edifícios de padrão superior, capazes de oferecer infraestrutura atualizada, eficiência operacional e uma experiência mais alinhada às novas exigências do ambiente corporativo.

"Hoje não basta apenas ter um escritório disponível. As empresas estão muito mais criteriosas e buscam imóveis que agreguem valor ao negócio, proporcionem eficiência e reforcem sua imagem institucional. Qualidade deixou de ser diferencial e passou a ser requisito", afirma Carlos Henrique Nunes dos Santos, fundador e CEO da EQR.

Na avaliação da empresa, esse novo comportamento amplia o protagonismo dos projetos de retrofit, capazes de transformar edifícios existentes em ativos competitivos, sem a necessidade dos longos ciclos de desenvolvimento de uma construção totalmente nova.

"Em um mercado com pouca oferta futura, cada ativo bem localizado e bem requalificado ganha ainda mais relevância. O retrofit permite entregar um produto de alto padrão em regiões já consolidadas, atendendo exatamente ao perfil de demanda que domina o mercado hoje", destaca o executivo.

Esse contexto reforça o posicionamento do EQR Tower, em Alphaville, desenvolvido para atender empresas que priorizam localização estratégica, infraestrutura moderna e ambientes corporativos alinhados às novas exigências do mercado.

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Para a EQR, a combinação entre baixa vacância, escassez de novos empreendimentos e busca crescente por qualidade indica que os edifícios requalificados tendem a ocupar um papel cada vez mais relevante no futuro do mercado corporativo brasileiro.