ABF Expo 2026 reúne redes de alimentação, seguros e educação em busca de expansão nacional

A ABF Expo Franchising 2026, principal feira de franquias da América Latina, reunirá entre os dias 24 e 27 de junho, em São Paulo, empresas de diferentes segmentos que enxergam no franchising uma ferramenta para acelerar o crescimento e ampliar presença em novos mercados.

Entre os expositores estão a rede de alimentação Mr. Mix Sorvetes, a Touareg Seguros e o Grau Educacional, que apresentarão ao público modelos de expansão voltados a investidores, empreendedores e gestores em busca de oportunidades de negócios.

Alimentação e serviços seguem entre os segmentos mais procurados

Com quase duas décadas de atuação, a Mr. Mix Sorvetes participa da feira apresentando seu modelo de franquias baseado em produção própria e portfólio com mais de 100 produtos, incluindo sorvetes, milk-shakes, açaís e sobremesas.

A rede, fundada em 2006, possui fábrica própria em Sumaré (SP) e aposta na expansão para mercados com potencial de consumo. O investimento inicial para abertura de uma unidade parte de R$ 187 mil.

Já a Touareg Seguros chega ao evento com 350 franquias comercializadas e projeção de alcançar 400 operações até o final de 2026. Especializada em seguros pessoais, patrimoniais e viagens, a empresa registrou crescimento superior a 70% entre 2024 e 2025, passando de R$ 70 milhões para R$ 120 milhões em prêmios emitidos.

O modelo de negócio exige investimento inicial a partir de R$ 40 mil e tem atraído empreendedores interessados em atuar em um segmento considerado resiliente e em expansão.

Educação busca novas fontes de receita

Representando o setor educacional, o Grau Educacional utilizará a feira para apresentar um modelo voltado a faculdades, escolas e instituições de ensino que desejam ampliar receitas e diversificar suas operações.

A proposta permite que instituições já em funcionamento incorporem cursos técnicos e profissionalizantes às suas estruturas existentes, aproveitando salas, equipes e recursos já disponíveis. O modelo foi desenvolvido para reduzir custos de implantação e criar novas fontes de faturamento sem necessidade de grandes investimentos em infraestrutura.

A iniciativa chega em um momento de transformação para o setor educacional, que vem buscando alternativas para ampliar a sustentabilidade financeira diante das recentes mudanças regulatórias envolvendo a Educação a Distância (EAD).

“Durante a ABF Expo, vamos apresentar uma solução desenvolvida para instituições que desejam ampliar receitas e expandir sua oferta educacional utilizando estruturas já existentes. É um modelo validado nacionalmente e que tem gerado resultados consistentes para nossos parceiros”, afirma Ruy Maurício Porto Carreiro Filho, CEO do Grau Educacional.

Com mais de 130 unidades distribuídas pelo país, o Grupo Grau Educacional atua há mais de 15 anos nos segmentos de educação técnica, profissionalizante e superior.

Feira reúne mais de 440 marcas

Reconhecida como uma das maiores feiras de franquias do mundo, a ABF Expo Franchising reúne mais de 440 marcas expositoras e recebe empresários, investidores e empreendedores interessados em conhecer tendências, modelos de expansão e oportunidades de negócios em diferentes setores da economia.

Serviço

ABF Expo Franchising 2026

24 a 27 de junho de 2026

Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Sobre as empresas

Mr. Mix Sorvetes: Rede fundada em 2006, especializada em sorvetes, milk-shakes, açaís e sobremesas, com fábrica própria em Sumaré (SP).

Touareg Seguros: Franqueadora especializada em seguros e proteção patrimonial, com 350 franquias comercializadas em todo o Brasil.

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Grau Educacional: Grupo educacional com mais de 130 unidades no país, atuando por meio das marcas Grau Técnico e Grau Profissionalizante, com foco em cursos voltados à empregabilidade e formação profissional.