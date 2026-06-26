Percarbonato, bicarbonato ou água sanitária? Entenda quando usar cada produto sem estragar roupas e superfícies

A água sanitária é uma velha conhecida dos brasileiros na limpeza doméstica. Presente em lavanderias, banheiros, cozinhas e áreas externas, ela é usada para desinfetar ambientes, clarear panos e remover manchas. No entanto, seu uso exige cuidados: o cloro pode manchar tecidos coloridos, danificar algumas superfícies, liberar odor intenso e, quando combinado a outros produtos, gerar riscos à saúde.

Nesse contexto, alternativas sem cloro vêm ganhando espaço na rotina de limpeza. Entre elas estão o percarbonato de sódio e o bicarbonato de sódio, substâncias que muitas vezes aparecem juntas nas buscas por soluções domésticas, mas têm funções diferentes.

O percarbonato de sódio, presente no AlvejaPro, libera oxigênio ativo ao entrar em contato com a água. Essa reação auxilia na remoção de manchas difíceis, no branqueamento de roupas brancas e no reforço da lavagem.

Já o bicarbonato de sódio tem atuação mais moderada nesse tipo de limpeza, sendo mais indicado para neutralização de odores e limpezas leves.

Na prática, a diferença está no objetivo. Para manchas orgânicas, como suor, café, vinho e alimentos, ou para reforçar a lavagem de panos de prato, toalhas e roupas brancas, o percarbonato tende a entregar melhor desempenho. Para odores e sujeiras leves, o bicarbonato pode ser suficiente.

Já a água sanitária continua sendo a opção com maior ação desinfetante, mas não é recomendada para roupas coloridas resistentes e exige mais restrições de uso.

“O percarbonato não tem cloro e libera oxigênio ativo, o que permite uma ação eficiente sobre manchas e sujeiras sem o odor característico da água sanitária. Já o bicarbonato tem um papel importante na limpeza leve e na remoção de odores, mas não entrega o mesmo desempenho em manchas difíceis”, explica Marcos Paulo de Sá e Silva, Diretor de Novos Negócios da Quimivida, fabricante do AlvejaPro.

A principal diferença em relação à água sanitária está na forma de ação. Enquanto os produtos clorados atuam por meio do hipoclorito, o percarbonato libera oxigênio ativo quando dissolvido em água, especialmente morna ou quente. Essa característica faz com que seja amplamente utilizado para pré-lavagem, molho e remoção de manchas. Por ser biodegradável e livre de cloro, também vem ganhando espaço entre consumidores que buscam alternativas mais sustentáveis para a rotina de limpeza, sem abrir mão do desempenho.

No caso do AlvejaPro, a recomendação é diluir aproximadamente 15 gramas do produto em um litro de água quente e deixar a peça de molho por até 30 minutos antes da lavagem. Na máquina, pode ser adicionado junto ao sabão. Apesar da versatilidade, o produto não deve ser usado sem critério. Tecidos delicados, como lã, seda, couro, lycra e peças com bordados, podem não ser compatíveis com alvejantes à base de oxigênio ativo.

“O AlvejaPro não é uma ‘misturinha’ caseira. É um produto formulado para entregar performance de limpeza com orientação clara de uso. A segurança começa justamente por usar produtos adequados, seguir o rótulo e evitar combinações improvisadas”, reforça o executivo.

Outro ponto importante é diferenciar limpeza de desinfecção. O AlvejaPro e o bicarbonato não contêm cloro e não têm a mesma ação desinfetante da água sanitária.

No caso do AlvejaPro, a ação desinfetante é limitada; no bicarbonato, não há essa função. Por isso, quando o objetivo principal for desinfetar ambientes, a água sanitária pode continuar sendo indicada, desde que aplicada de forma adequada.

Também é preciso evitar receitas caseiras que combinam diferentes saneantes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que algumas misturas, especialmente envolvendo produtos com cloro, podem liberar gases tóxicos e causar irritações respiratórias, queimaduras e intoxicações. “A escolha do produto deve considerar o objetivo da limpeza. Água sanitária, bicarbonato e percarbonato não são equivalentes. Cada um tem uma função: desinfecção, limpeza leve ou remoção de manchas e reforço da lavagem”, afirma o especialista.

Além das roupas, o percarbonato de sódio pode ser aplicado na limpeza de algumas superfícies e utensílios. Em geral, ele é procurado por consumidores que buscam uma limpeza eficiente, biodegradável e sem cloro, especialmente em tarefas nas quais a desinfecção não é necessária.

Produtos como o AlvejaPro também se diferenciam por serem compostos por 100% percarbonato de sódio puro, sem misturas ou cargas. Segundo a Quimivida, isso oferece maior concentração de oxigênio ativo e, consequentemente, maior desempenho na remoção de manchas e no reforço da lavagem. Marcos Paulo de Sá e Silva observa ainda que a limpeza doméstica eficiente não depende apenas de trocar um produto por outro, mas de entender a função de cada solução. Na rotina da casa, essa escolha ajuda a preservar tecidos, evitar desperdícios e tornar o processo mais seguro.

Sobre o AlvejaPro

O AlvejaPro é um produto da Quimivida formulado com 100% percarbonato de sódio, tratando-se da matéria prima em seu estado puro, sem misturas, o que garante maior eficácia. Com ação por oxigênio ativo, é indicado para auxiliar na remoção de manchas, branqueamento de roupas e reforço de lavagem, além de poder ser usado em algumas superfícies e utensílios, conforme as orientações do rótulo.

Sobre a Quimivida

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A Quimivida é uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções químicas para limpeza doméstica, lavanderia, cuidados com a casa, piscinas e uso automotivo. Integrante do grupo Cittricom, referência na distribuição de matérias-primas para a indústria, a empresa investe em inovação para oferecer produtos de alta performance, praticidade e segurança aos consumidores.