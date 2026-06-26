Em Miami, Casa Ronaldo, atrai milhares de pessoas em dias de jogos

Basta ligar a televisão em tempos de Copa do Mundo que um rosto conhecido é figura carimbada: ninguém mais, ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Um dos maiores artilheiros de todos os tempos e protagonista da última taça em Mundiais pelo Brasil, em 2002, o ex-jogador tem estrelado a campanha de diferentes marcas na atualidade.

Ao lado de Carlo Ancelotti, ele é o principal nome da Brahma em anúncios publicitários e comerciais, que remetem ao sonho da seleção trazer o hexa. Também se tornou embaixador da Rexona, integrando o time ao lado de Vini Jr. e Haaland. A ativação inclui presença em comerciais de TV, plataformas digitais e ações em pontos de venda com produtos licenciados.

A imagem do ex-campeão mundial segue supervalorizada no mercado publicitário e não para por aí, com aparições e ativações programadas para gigantes como Itaú, Mercado Livre e Doritos.

Se não bastasse isso, o ex-jogador criou uma casa temática gigantesca em Miami, nos Estados Unidos, que também funciona como hub de conteúdo. A parceria foi feita com seu filho, Ronald Nazário, e busca aproximar os torcedores dos bastidores da Copa do Mundo.

O espaço de 5 mil metros quadrados tem atraído a presença de personagens do mundo da bola e entrevistas com ex-jogadores renomados. O local também conta com áreas para transmissão de jogos, experiências interativas, arena gamer, áreas de conveniência, atrações musicais e exposição com itens históricos ligados à carreira de Ronaldo.

Tudo isso fez com que muitas marcas apoiassem o projeto, atraindo a presença de diversos patrocinadores, entre eles a relojoaria Bulova, a Cachaça Cabaré, a Panini, o Fogo de Chão, EA, VB Technology, o Miami Dolphins, Dom Tapparo, a Everlast Productions e a Recoma, considerada a líder e maior companhia de infraestrutura e engenharia esportiva da América Latina.

Além disso, Leo Chile comandará a produção de conteúdos exclusivos diretamente de Miami, focados nos bastidores e nas experiências da casa, que serão transmitidos tanto nos canais oficiais da Rede Ronaldo quanto nas redes sociais do influenciador. A iniciativa visa ampliar o alcance para além da televisão, chegando ao público conectado às plataformas digitais.

Nos Estados Unidos, a Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva há 47 anos, também participa da Casa Ronaldo. A marca da empresa está presente em painéis de LED distribuídos pelo local.

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“Estar envolvido em projetos ligados à Copa do Mundo de 2026, ao lado de parceiros relevantes como a Rede Ronaldo, reforça o compromisso da Recoma com iniciativas que valorizam a experiência do público apaixonado por esporte. É uma oportunidade para ampliar o alcance do esporte para além da competição”, afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa que também foi copatrocinadora da Casa Brasil em Paris-24.