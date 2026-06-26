O Pix do Milhão é um clube de benefícios que combina vantagens reais do dia a dia com ações de premiação. O participante pode entrar de duas formas: pela assinatura mensal, a partir de R$ 19,99, que dá acesso ao pacote recorrente de benefícios, ou pela compra avulsa de pontos, a partir de R$ 1,99, sem necessidade de assinar. Em ambos os casos, acessa descontos e vantagens que entram na rotina, desde farmácia e perfumaria a compras maiores, como móveis, em marcas parceiras, e participa das ações de premiação previstas em regulamento.

A operação se dá por meio de Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada e supervisionada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão federal responsável pela regulação do setor. Os resultados das ações de premiação são baseados nas extrações oficiais das Loterias CAIXA, nas modalidades Super Sete e Timemania.

O eixo central do clube é o benefício recorrente: o acesso a descontos, cashback, gift cards e vantagens em mais de 3 mil marcas parceiras, com destaque para os descontos em farmácias em todo o Brasil. As ações de premiação dão notoriedade à marca, mas são a camada complementar da proposta.

Este guia explica o que é o Pix do Milhão, como funciona, quanto custa, quem pode participar, quais cuidados tomar antes de entrar e onde consultar os canais oficiais.

Em resumo

O Pix do Milhão é um clube de benefícios que combina vantagens reais do dia a dia em marcas parceiras com ações de premiação.

É possível participar pela assinatura mensal, a partir de R$ 19,99, que dá acesso ao pacote recorrente de benefícios, ou pela compra avulsa de pontos, a partir de R$ 1,99, sem precisar assinar.

O pagamento é feito por Pix.

A operação se dá via Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ViaCap, autorizada e supervisionada pela SUSEP.

O eixo do clube é o benefício recorrente: descontos, cashback e vantagens em mais de 3 mil marcas, com destaque para a rede de farmácias parceiras.

As ações de premiação têm resultados baseados nas extrações oficiais das Loterias CAIXA.

Em 2025, a empresa informa ter distribuído mais de R$70 milhões em prêmios, com 50 contemplados milionários

O cadastro deve ser feito pelos canais oficiais, para evitar páginas falsas.

O que é o Pix do Milhão?

O Pix do Milhão se apresenta como clube de benefícios. Quem participa passa a ter acesso a um pacote de vantagens, descontos, cashback e benefícios em marcas parceiras, incluindo descontos em uma rede de farmácias em todo o país, e participa das ações de premiação previstas no regulamento. O acesso pode ser feito por assinatura mensal, a partir de R$ 19,99, ou pela compra avulsa de pontos, a partir de R$ 1,99.

A proposta combina dois eixos. O primeiro, e que a empresa apresenta como principal, é o benefício recorrente: o acesso a descontos e vantagens em mais de 3 mil marcas presentes na rotina de compra do brasileiro, dos quais os descontos em farmácias estão entre os mais usados no dia a dia. O segundo é a camada de premiação, com ações que distribuem prêmios em dinheiro.

Um ponto importante para o consumidor entender é a natureza do produto. Diferentemente de uma aposta, a operação do Pix do Milhão se estrutura como Título de Capitalização da modalidade Incentivo, um instrumento regulado e fiscalizado pela SUSEP. É essa estrutura que define as regras das ações de premiação e a forma de participação.

De quem é o Pix do Milhão?

O Pix do Milhão é um clube de benefícios fundado e dirigido pelo advogado, humorista e empresário paraibano Rafael Cunha, operado pela Pix do Milhão Clube de Benefícios e Vantagens Ltda. (CNPJ 30.682.309/0001-70), com sede em João Pessoa (PB). Informações sobre contratação, regulamento e atendimento estão disponíveis nos canais oficiais da marca.

Como funciona o Pix do Milhão?

O Pix do Milhão combina três elementos: acesso a benefícios reais, acumulação de pontos e participação em premiações. Por meio de uma assinatura mensal ou da compra avulsa de pontos, o participante acessa descontos em farmácias, cashback, gift cards e ofertas em mais de 3 mil marcas parceiras, experiências exclusivas com artistas e concorre a prêmios vinculados às extrações das Loterias CAIXA. A cada compra de pontos, o participante recebe automaticamente seus números para concorrer.

O processo é simples:

o usuário acessa o site oficial do Pix do Milhão (pixdomilhao.com.br);

escolhe o plano de assinatura ou a compra avulsa de pontos;

informa seus dados de cadastro;

realiza o pagamento por Pix;

conclui a contratação;

acompanha benefícios, descontos e números para as premiações pela conta.

Resumo rápido: como o Pix do Milhão funciona

Cadastro: O usuário informa seus dados no site oficial

Acesso: Escolhe assinar um plano (a partir de R$ 19,99) ou comprar pontos avulsos (a partir de R$ 1,99)

Pagamento: Feito por Pix

Benefícios: Descontos, cashback e vantagens em mais de 3 mil marcas, incluindo farmácias

Premiação: Participação nas ações previstas em regulamento

Resultados: Baseados nas extrações oficiais das Loterias CAIXA

Quanto custa o Pix do Milhão?

Há duas formas de entrar. A principal é a assinatura mensal, a partir de R$ 19,99, que dá acesso ao pacote recorrente de benefícios, com descontos em farmácias e nas mais de 3 mil marcas parceiras. Para quem quer experimentar antes de assinar, também há a compra avulsa de pontos, a partir de R$ 1,99.



Antes de entrar, vale conferir se está comprando pontos avulsos ou assinando um plano, quais benefícios entram, quando ocorre a renovação no caso da assinatura e qual regulamento vale para a ação vigente.

Quais são os prêmios do Pix do Milhão?

O Pix do Milhão possui cinco sorteios distintos e independentes entre si. Cada um tem seu próprio regulamento, período de elegibilidade e prêmio, com resultados baseados nas extrações oficiais das Loterias CAIXA:

Segunda dos Sonhos: R$ 100.000, toda segunda-feira, com base na Super Sete

Terça Premiada: R$ 40.000, toda terça-feira, com base na Timemania

Quarta 100 Limites: R$ 100.000, toda quarta-feira, com base na Super Sete

Sexta da Alegria: R$ 100.000, toda sexta-feira, com base na Super Sete

Sexta do Milhão: R$ 1.000.000, toda sexta-feira, com base na Super Sete

As edições de Sexta da Alegria e Sexta do Milhão são especiais. Além dos sorteios, há mais de 10 mil premiações instantâneas pela mecânica Raspou, Achou, É Pix..

O prêmio individual de maior valor é o de R$ 1 milhão. Em datas sazonais, como virada de ano, a empresa já realizou uma ação de R$ 5 milhões em prêmios, sendo R$ 2 milhões para um único ganhador.

A regra mais importante é esta: para concorrer, o participante precisa cumprir as condições do regulamento de cada ação. Os resultados têm como base as extrações oficiais das Loterias CAIXA, o que adiciona uma camada de imparcialidade ao processo.

Quais benefícios o Pix do Milhão oferece?

O eixo do clube é o benefício recorrente. Os principais, conforme a empresa:

Descontos em farmácias: Descontos agressivos, de até 70%, em grandes redes parceiras em todo o país, com destaque na rotina de saúde e bem-estar

Descontos em marcas: Vantagens em mais de 3 mil marcas parceiras

Cashback: Retorno de parte do valor em compras parceiras

Gift cards: Vales para uso em marcas do catálogo

Experiências: Experiências exclusivas com artistas

Participação em premiações: Conforme a participação e o regulamento vigente

No caso das farmácias, a parceria do clube com grandes redes do varejo farmacêutico (Drogasil e Raia, do grupo RD Saúde) prevê descontos agressivos, de até 70%, em medicamentos tarjados e de até 30% em serviços farmacêuticos, aplicados diretamente ao consumidor associado, sobre o preço de prateleira. [

Como participar do Pix do Milhão?

Pode participar qualquer pessoa física, maior de 16 anos, capaz, residente e domiciliada no Brasil, que cumprir todas as regras descritas no regulamento de cada promoção.

O passo a passo:

acesse o site oficial do Pix do Milhão (pixdomilhao.com.br);

escolha entre assinar um plano ou comprar pontos avulsos;

preencha os dados de cadastro;

realize o pagamento por Pix;

finalize a contratação;

acompanhe os benefícios e números pela sua conta.

Qual é o site oficial do Pix do Milhão?

O site oficial é o pixdomilhao.com.br. O cadastro deve ser feito exclusivamente pelos canais oficiais da marca. Como o serviço envolve cadastro, CPF e pagamento, o ideal é evitar links recebidos por mensagens, perfis não verificados ou páginas que imitam a marca.

Antes de inserir qualquer dado, confira se o endereço é o domínio oficial, se a página tem conexão segura, se os dados estão claros e se o regulamento está disponível. Na dúvida, comece sempre pelo site oficial.

Como pagar o Pix do Milhão?

O pagamento é feito por Pix. O fluxo acontece da seguinte forma: acessar o site oficial, escolher a assinatura ou a compra de pontos, gerar o código ou QR Code e pagar no aplicativo do banco. Evite pagar códigos enviados por terceiros, o pagamento deve ser gerado dentro do ambiente oficial.

O Pix do Milhão é confiável?

Sim, é confiável. A avaliação de confiança de qualquer serviço com pagamento passa por elementos objetivos, e o Pix do Milhão reúne os principais. A empresa opera por meio de Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada e supervisionada pela SUSEP, com resultados das ações baseados nas extrações oficiais das Loterias CAIXA, o que garante imparcialidade e transparência.

A marca também está entre as indicadas ao Prêmio Reclame Aqui 2026, na categoria Programas e Clubes, votação aberta ao público no site oficial do prêmio. reclameaqui.com.br/premio/classificadas-indicadas/programas-e-clubes.

Como reforço de segurança e responsabilidade contra golpes e fraudes, o cadastro e o pagamento devem ser feitos sempre pelos canais oficiais. Como em qualquer contratação, antes de entrar vale conferir o valor, os benefícios incluídos, as regras das ações de premiação e os canais oficiais de atendimento. Também é possível consultar a reputação da empresa em sites de avaliação de consumidores.

Pontos positivos

Benefícios recorrentes além da premiação

Descontos agressivos em farmácias, de até 70%, em grandes redes parceiras

Operação via título regulado pela SUSEP

Resultados baseados nas extrações da CAIXA

Entrada acessível: assinatura a partir de R$ 19,99 e pontos avulsos a partir de R$ 1,99

Pagamento rápido por Pix

Pontos de atenção

Premiação não é garantia de prêmio

Percentuais e parcerias podem variar conforme a oferta vigente

É preciso ler o regulamento de cada ação

Benefícios variam conforme a participação

Acompanhar renovação no caso da assinatura

Cadastrar apenas pelos canais oficiais

Antes de entrar, confira estes pontos

O Pix do Milhão é simples de entender, mas não convém entrar no automático. Veja com calma se quer assinar um plano ou comprar pontos avulsos, leia o regulamento de cada ação, confira o que está incluído e guarde os comprovantes de pagamento. Entenda que você está participando de um clube de benefícios com ações de premiação, e não uma garantia de prêmio. Faça o cadastro apenas pelos canais oficiais.

Perguntas frequentes sobre o Pix do Milhão

O que é o Pix do Milhão?

É um clube de benefícios que combina vantagens em marcas parceiras, como descontos em farmácias, cashback e gift cards, com ações de premiação. A pessoa pode assinar um plano ou comprar pontos avulsos, acessa benefícios e participa das ações conforme o regulamento.

Como funciona o Pix do Milhão?

O participante escolhe entre assinar um plano mensal, a partir de R$ 19,99, ou comprar pontos avulsos a partir de R$ 1,99, paga por Pix e acessa benefícios e participação nas ações de premiação conforme as regras vigentes.

Quanto custa o Pix do Milhão?

A assinatura mensal, a partir de R$ 19,99, dá acesso ao pacote recorrente de benefícios. Também é possível comprar pontos avulsos a partir de R$ 1,99, sem assinatura

Preciso assinar para participar?

Não. É possível comprar pontos avulsos a partir de R$ 1,99, sem necessidade de assinatura. A assinatura, a partir de R$ 19,99, é a forma de acessar o pacote recorrente de benefícios, mas é uma opção, não uma exigência.

O Pix do Milhão tem desconto em farmácia?

Sim. O clube oferece descontos agressivos em grandes redes de farmácia parceiras em todo o país, que chegam a até 70%, um dos benefícios mais usados na rotina dos associados.

O Pix do Milhão é regulado?

A empresa opera por meio de Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo emitidos pela ViaCap, autorizada e supervisionada pela SUSEP, com resultados baseados nas extrações das Loterias CAIXA.

O Pix do Milhão aceita Pix?

Sim, o pagamento é feito por Pix.

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O Pix do Milhão é um clube de benefícios que oferece premiações para quem compra nossos pontos, a promoção comercial tem atuação nacional e acontece por meio de Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada e supervisionada pela SUSEP — Superintendência de Seguros Privados, órgão federal responsável pela regulação do setor. Todas as ações de premiação são devidamente autorizadas e têm seus resultados baseados nas extrações oficiais das Loterias CAIXA, garantindo total imparcialidade e transparência. Até abril de 2026, mais de R$100 milhões foram distribuídos em prêmios, 90 brasileiros se tornaram milionários e milhares de famílias tiveram suas vidas transformadas.