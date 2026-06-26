Axis Communications reforça sua presença no Brasil com a incorporação da Brako como novo distribuidor autorizado

O setor de segurança eletrônica no Brasil ganha um novo impulso estratégico que promete fortalecer o acesso a tecnologias avançadas de videomonitoramento, análise inteligente e controle de acesso em todo o país. A Axis Communications, líder global em soluções de videomonitoramento, áudio em rede e tecnologias inteligentes para a proteção de infraestruturas e ambientes críticos, anunciou a incorporação da Brako como novo distribuidor autorizado no mercado brasileiro, uma decisão que visa ampliar seu alcance comercial e acelerar a adoção de soluções inovadoras em diferentes setores produtivos.

A nova aliança surge em um momento de crescimento para o mercado de segurança na América Latina, onde organizações públicas e privadas buscam cada vez mais ferramentas que permitam melhorar a proteção de pessoas, ativos e infraestruturas. Com essa incorporação, a Axis Communications aposta no fortalecimento de sua rede de distribuição no Brasil e no aumento de sua proximidade com integradores, clientes finais e parceiros estratégicos, facilitando o acesso a tecnologias de segurança de última geração em todas as regiões do país. A colaboração também permitirá uma maior capacidade de resposta às necessidades específicas de cada mercado regional.

A Brako se consolidou como uma das principais distribuidoras especializadas em segurança eletrônica no Brasil, respaldada por uma sólida trajetória no desenvolvimento de projetos de grande escala. Sua experiência abrange setores de grande relevância, como governo, segurança pública, infraestrutura crítica, transporte, indústria e grandes corporações, áreas onde a demanda por soluções inteligentes continua crescendo de forma sustentada.

Um dos fatores que impulsionou essa parceria é a ampla cobertura geográfica oferecida pela Brako. A empresa possui uma estrutura comercial que atende de forma dedicada as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, complementada por equipes locais estrategicamente localizadas para oferecer suporte próximo e permanente. Essa presença nacional permite agilizar processos comerciais, compreender melhor as necessidades de cada território e oferecer acompanhamento especializado durante todas as etapas de implementação dos projetos, fortalecendo o ecossistema de integradores e parceiros tecnológicos.

Além de seu alcance comercial, a Brako se diferencia por contar com uma equipe de engenharia altamente especializada no projeto e desenvolvimento de soluções complexas para diferentes setores de negócios. Sua experiência em projetos governamentais e de segurança pública permitiu-lhe construir uma proposta de valor voltada para oferecer soluções integradas, respaldadas por um portfólio de fabricantes líderes em nível mundial.

Essa capacidade técnica será fundamental para impulsionar a chegada das soluções da Axis a novos projetos estratégicos, onde inovação e confiabilidade são elementos determinantes para o sucesso das operações.

“Esta aliança com a Brako representa um passo estratégico para fortalecer ainda mais nossa presença no Brasil, um mercado prioritário para a Axis na América Latina. A experiência da Brako, sua presença em nível nacional e seu sólido relacionamento com os integradores nos permitirão acelerar projetos e ampliar o acesso às soluções da Axis em todo o país”, afirma Luis Ceciliato, Gerente Nacional de Vendas para o Brasil da Axis Communications.

O executivo destacou que a incorporação de um distribuidor com ampla experiência e cobertura nacional contribuirá para consolidar a posição da empresa em um dos mercados mais importantes da região, gerando novas oportunidades de crescimento para clientes e parceiros comerciais.

Para a Brako, a incorporação da Axis Communications ao seu portfólio representa uma oportunidade de ampliar a oferta de tecnologias avançadas disponíveis para o mercado brasileiro. “A Axis é uma referência mundial em qualidade, confiabilidade e inovação em soluções de segurança. Essa aliança fortalece nossa proposta de valor e nos permite apoiar integradores e clientes com soluções avançadas, suporte especializado e uma estrutura preparada para projetos de grande porte em todo o Brasil”, destaca Gustavo Mesquita, CEO da Brako.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com essa aliança, ambas as organizações iniciam uma nova etapa de colaboração focada no desenvolvimento de projetos de alto impacto, no fortalecimento da segurança eletrônica no Brasil e na criação de ambientes mais seguros, eficientes e inteligentes para empresas, governos e instituições em todo o país.