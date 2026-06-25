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Por que o produtor digital deixou de escolher plataforma de pagamento pela taxa

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25/06/2026 13:47

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Por que o produtor digital deixou de escolher plataforma de pagamento pela taxa
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Por que o produtor digital deixou de escolher plataforma de pagamento pela taxa

Desde 2018, o Banco Central autorizou cerca de 500 instituições de pagamento no Brasil. O regime, aberto pela Lei 12.865 de 2013, recebeu uma onda de fintechs sustentada por capital de venture e diferenciação por preço. Em 2025 e 2026, esse ciclo entrou em fase de seleção. O caso de maior visibilidade, do Banco Master, deixou R$ 52,8 bilhões de impacto no Fundo Garantidor de Crédito ao longo de 2025. Outras instituições financeiras enfrentaram dificuldades semelhantes no mesmo período.

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O mercado brasileiro de infoprodutos movimenta volume relevante, distribuído entre cursos, mentorias, comunidades, eventos digitais e produtos de assinatura. Boa parte dessa receita passa por plataformas de pagamento que concentram a relação com o cliente final, processam o checkout e fazem o repasse ao produtor. A escolha dessa plataforma deixou de ser decisão operacional secundária e virou decisão estrutural de risco.

Para o produtor digital que mantém saldo em operação dentro de uma plataforma de pagamento, esse cenário colocou no centro da decisão uma pergunta que antes era secundária: onde fica o dinheiro entre a venda e o repasse, e quem responde por ele se algo der errado. A taxa, que ocupava o topo da lista de critérios há cinco anos, hoje aparece em terceiro ou quarto lugar. A primeira mudou.

"Eu sou produtor antes de ser dono de plataforma, e plataforma de pagamento é um laço de confiança. Quando você está conversando comigo, seu dinheiro tem que estar em algum lugar. A pergunta passou a ser quem está olhando por ele, e se vai estar lá amanhã", destaca Fabricio Gonçalves, sócio fundador da 4Selet.

A migração de critério deu vantagem para um perfil específico de plataforma: histórico verificável, com operação contínua e sem episódio público de intervenção; capital próprio que não depende de captação externa para existir; base de clientes concentrada em quem fatura volume relevante, em vez de pulverizada em ticket baixo; estrutura financeira em que o saldo do produtor fica em conta vinculada ao próprio CNPJ, dentro da adquirência, sem retenção pela plataforma. São critérios chatos para quem só queria comparar taxa. Tornaram-se decisivos.

A 4Selet operou os últimos quatro anos exatamente nesse desenho. Empresa de Goiânia, fundada em 2022, atende uma base concentrada de produtores do mercado financeiro brasileiro, segmento em que o sócio-fundador construiu reputação como produtor antes da plataforma existir. O nome carrega o modelo: 4Selet ecoa "for select" em inglês, ou seja, "para seletos", e a operação seguiu o nome desde a fundação. Base concentrada, entrada por convite e indicação, sem captação publicitária. A camada técnica acompanha o porte da operação. O checkout cobre os métodos de pagamento esperados pelo produtor digital: PIX, cartão, boleto e parcelamento. A área de membros entrega white-label com a marca do próprio produtor. O suporte é humano, com decisão caso a caso quando a situação foge do padrão. O que distingue a casa, no entanto, é a arquitetura financeira por trás. O saldo do produtor fica em conta vinculada ao próprio CNPJ dentro da adquirência, em modelo multi-adquirência com integração às principais credenciadoras autorizadas pelo Banco Central. A 4Selet orquestra a operação. Em nenhum momento custodia o dinheiro do produtor.

"O critério mudou. Há cinco anos, o produtor escolhia plataforma por taxa. Hoje, escolhe pela solidez institucional de quem opera o fluxo financeiro por trás. E o que era diferencial virou obrigação", afirma Hugo Belo, CEO e sócio cofundador da 4Selet.

A Resolução Conjunta nº 16, publicada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional em 28 de novembro de 2025, disciplinou pela primeira vez o modelo de Banking as a Service no Brasil. Junto com a Resolução BCB nº 518, do mesmo dia, o regulador determinou o fim das chamadas contas-bolsão. Eram estruturas em que valores de vários clientes ficavam misturados em conta única em nome da plataforma. O mercado tem até 31 de dezembro de 2026 para se adequar. O que era critério estratégico de quem operava com seriedade passou a ser exigência regulatória do setor inteiro.

O efeito prático é uma régua de seleção que vai operar sobre todo o mercado de pagamentos digitais. Plataformas que cresceram apostando em ferramentas adjacentes, em receita lateral e em retenção de saldo terão de reorganizar a base operacional. As que já operavam com conta em nome do produtor entram na próxima fase com o trabalho de adequação feito. A consolidação esperada para o setor deixa de ser hipótese de mercado e passa a ser cronograma regulatório.

O produtor digital de 2026 escolhe plataforma como escolhe banco. Com cuidado, por critério, e raramente pelo preço. O setor passou a década anterior medindo a si próprio pelo número de transações processadas. Vai medir a próxima pelo número de operações que conseguiu manter de pé.

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São duas réguas diferentes. E elas separam, com clareza nova, as plataformas que se construíram para existir das que se construíram para crescer.

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