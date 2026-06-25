Empréstimo com garantia de veículo ganha espaço no Brasil com taxas mais competitivas

Enquanto milhões de brasileiros enfrentam juros elevados em modalidades como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, uma alternativa vem ganhando espaço no mercado financeiro: o empréstimo com garantia de veículo.

A modalidade permite que proprietários de automóveis utilizem seus veículos como garantia para acessar crédito com taxas potencialmente menores e prazos mais longos, sem precisar vender o bem ou deixar de utilizá-lo no dia a dia.

O crescimento dessa modalidade acompanha uma mudança de comportamento do consumidor brasileiro, que tem buscado formas mais eficientes de acessar recursos para reorganizar dívidas, investir em negócios ou aproveitar oportunidades sem comprometer o patrimônio construído ao longo dos anos.

Foi justamente observando essa transformação que três profissionais com passagem pelo sistema financeiro decidiram criar a Nexus Credi, consultoria especializada em crédito com garantia sediada em Belo Horizonte.

Um dos sócios é João Viríssimo, administrador de empresas com especialização em Desenvolvimento Humano e Gestão de Pessoas pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e mais de 15 anos de atuação no mercado de crédito para veículos. Ao longo da carreira, liderou equipes e operações em Belo Horizonte, Curitiba, Santos e São Paulo.

"O que mais nos chama atenção é o desconhecimento das pessoas sobre as alternativas existentes no mercado de crédito. Muitos brasileiros possuem patrimônio, mas acabam recorrendo a linhas mais caras por não saberem que podem utilizar seus ativos de forma estratégica", afirma Viríssimo.

De acordo com os fundadores da Nexus Credi, o mercado de empréstimo com garantia de veículo movimenta atualmente mais de R$1 bilhão por mês no Brasil e atende dezenas de milhares de clientes mensalmente.

Para Paulo Viríssimo, especialista em tecnologia e automação com passagens por instituições financeiras como Santander e C6 Bank, a combinação entre tecnologia e atendimento consultivo tem sido um diferencial importante na evolução do setor.

"O cliente não busca apenas crédito. Ele busca orientação para tomar uma decisão financeira melhor. Tecnologia acelera processos, mas a análise e atendimento mais humano continua sendo fundamental para encontrar a solução mais adequada para cada perfil", explica.

A Nexus Credi atua conectando clientes a soluções de crédito com garantia de veículo e home equity, modalidade em que imóveis podem ser utilizados como garantia para a obtenção de recursos. O objetivo da empresa é ajudar pessoas físicas e empresários a transformarem patrimônio em capital de forma planejada e segura.

Outro tema frequentemente abordado pelos especialistas da empresa é a conscientização sobre práticas inadequadas ainda presentes no mercado.

"A cobrança antecipada para aprovação ou liberação de crédito é uma das maiores preocupações dos consumidores. O cliente deve sempre pesquisar a reputação da empresa, entender todas as condições da operação e desconfiar de qualquer solicitação de pagamento antecipado para análise ou liberação de recursos", alerta Pamela Aquino, sócia da Nexus Credi e profissional com ampla experiência no segmento.

Pamela destaca que a educação financeira tem papel fundamental para ampliar o acesso a soluções mais eficientes de crédito.

"Quando as pessoas entendem como utilizar seus ativos de forma inteligente, elas conseguem acessar condições melhores e tomar decisões mais sustentáveis para sua vida financeira e para seus negócios."

Os especialistas acreditam que o avanço do crédito com garantia deve continuar nos próximos anos, impulsionado pela digitalização do setor financeiro, pelo aumento da educação financeira da população e pela busca crescente por alternativas mais eficientes ao crédito tradicional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesse cenário, modalidades como empréstimo com garantia de veículo e home equity tendem a ganhar ainda mais relevância, especialmente entre consumidores que buscam transformar patrimônio em oportunidades de crescimento, investimento e reorganização financeira.