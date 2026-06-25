Portohaus intensifica internacionalização e leva equipe aos Estados Unidos para atender investidores interessados no litoral catarinense

O movimento de internacionalização do mercado imobiliário catarinense ganha um novo capítulo neste mês. A incorporadora Portohaus Properties, uma das principais empresas do setor em Porto Belo, inicia uma missão estratégica nos Estados Unidos com foco na ampliação da presença internacional da marca e no atendimento a investidores estrangeiros interessados no potencial de valorização do litoral norte de Santa Catarina.

A comitiva é liderada pelo CEO da empresa, Leandro Coradini, e pela executiva Patrícia Fernandes, além de dois corretores especializados no mercado americano. O roteiro contempla Miami, Orlando e Nova York, onde a equipe realizará treinamentos com parceiros locais, encontros com corretores do mercado norte-americano e reuniões com mais de 50 investidores já conectados à incorporadora, entre brasileiros residentes nos Estados Unidos e estrangeiros que vêm direcionando recursos para o mercado imobiliário catarinense.

A iniciativa ocorre em um momento de forte crescimento da presença internacional na carteira da empresa. Atualmente, 10,2% dos clientes ativos da incorporadora são estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior, com destaque para investidores dos Estados Unidos e de Portugal, hoje os principais mercados emissores. Os clientes estrangeiros responderam por mais de R$30 milhões de vendas nos últimos 10 meses.

Segundo Leandro Coradini, o movimento reflete uma mudança estrutural no perfil dos investidores que observam Santa Catarina. "Estamos percebendo um interesse crescente de investidores internacionais que percebem no litoral catarinense uma combinação rara de segurança, qualidade de vida, valorização imobiliária e potencial de desenvolvimento. Os Estados Unidos se tornaram um mercado foco porque já existe uma base consolidada de clientes e um ecossistema de parceiros que pode acelerar ainda mais nossa expansão."

A agenda também prevê reuniões com alguns dos principais profissionais do mercado imobiliário americano. O objetivo é ampliar a rede de relacionamento da companhia e aumentar sua capilaridade comercial junto a investidores internacionais.

"A internacionalização deixou de ser mais do que uma oportunidade e passou a fazer parte da estratégia de crescimento da Portohaus. A empresa possui sua operação consolidada na cidade de Porto Belo, destino do litoral catarinense que, além de excelentes indicadores urbanos, tem no mercado americano um dos principais mercados trabalhados pela incorporadora. A Portohaus é sólida e ousada, pensa no processo comercial de forma flexível apoiando investidores e parceiros e isto agrada muito o público internacional. Atualmente, os principais mercados emissores dos clientes no exterior são Europa e EUA. Nosso objetivo é ampliar a presença da marca, fortalecer parcerias e consolidar Porto Belo como um destino de investimentos reconhecido também fora do Brasil”, complementa Coradini.

Santa Catarina ganha protagonismo global

O avanço da Portohaus acompanha uma tendência observada em todo o mercado imobiliário catarinense. Dados do setor apontam que o Estado vem se consolidando como um dos principais destinos de investimentos imobiliários do país, impulsionada por indicadores econômicos acima da média nacional, forte fluxo migratório e crescimento consistente da renda.

Nos últimos anos, cidades do Litoral Norte como Porto Belo, Balneário Camboriú e Itapema passaram a figurar entre os mercados de maior valorização imobiliária do Brasil, atraindo investidores nacionais e estrangeiros em busca de ativos com elevado potencial de retorno.

Para Patrícia Fernandes, executiva que está liderando todo o projeto de expansão internacional da companhia, o interesse estrangeiro não está restrito aos brasileiros que vivem fora do país. "O que estamos observando é uma mudança de percepção sobre Santa Catarina. Antes, a procura vinha majoritariamente de brasileiros que moravam no exterior. Hoje, investidores estrangeiros também começam a enxergar a região como uma alternativa estratégica para diversificação patrimonial, especialmente diante do potencial de valorização ainda existente em cidades como Porto Belo."

Crescimento de 400% em quatro anos

A missão internacional ocorre em um momento de expansão acelerada da incorporadora. Com sede em Porto Belo, a empresa encerrou 2025 com faturamento de R$150 milhões, consolidando crescimento de 400% nos últimos quatro anos. Para 2026, a projeção é dobrar de tamanho.

Parte desse desempenho está associada ao sucesso dos empreendimentos entregues recentemente, como o Macau Exclusive, empreendimento de alto padrão que teve 100% das unidades comercializadas em apenas 60 dias após o lançamento. Entregue com nove meses de antecedência, o projeto registrou valorização média superior a 300% desde o lançamento, tornando-se um dos cases mais expressivos da região.

Para Coradini, os números ajudam a explicar o interesse crescente de investidores internacionais. "Quando mostramos resultados concretos de valorização, velocidade de vendas e capacidade de entrega, o investidor entende que não estamos falando apenas de potencial, mas de um mercado que já entrega resultados consistentes.”

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“Nossa missão nos Estados Unidos é justamente aproximar esses investidores de oportunidades que ainda estão no início de seu ciclo de crescimento. Se hoje, 10% de nossa base ativa vem de fora, até o fim do ano, queremos ampliar esse número para 25%. Estamos construindo uma operação preparada para acompanhar esse movimento”, finaliza Patrícia Fernandes, diretora de expansão.