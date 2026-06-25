Férias de julho impulsionam procura por hospedagem em Goiás e reforçam cuidados na hora de reservar viagens

As férias de julho costumam representar um dos períodos de maior movimentação para o turismo nacional e, em Goiás, a expectativa do setor é de aumento na procura por hospedagem em destinos de lazer, ecoturismo, turismo cultural e viagens de curta duração. Diante desse cenário, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Goiás (ABIH-GO) orienta os viajantes a planejarem as viagens com antecedência e redobrarem a atenção no momento da reserva para evitar transtornos e prejuízos.

Entre os destinos que tradicionalmente recebem maior fluxo de visitantes nesta época do ano estão Caldas Novas, Pirenópolis, Alto Paraíso de Goiás, Cidade de Goiás e a própria capital. Goiânia também se beneficia da movimentação turística ao funcionar como porta de entrada para visitantes que seguem para diferentes regiões do estado.

O período coincide com a permanência de Goiânia no Mapa do Turismo Brasileiro, certificação concedida pelo Ministério do Turismo válida até junho de 2027. O reconhecimento mantém a capital integrada às políticas nacionais voltadas ao desenvolvimento do setor turístico e reforça sua participação em programas e ações de promoção da atividade.

Para o presidente da ABIH Goiás, Charleston Pimentel, o planejamento continua sendo um dos principais fatores para garantir uma experiência mais tranquila durante as férias.

“O período de julho costuma gerar uma procura maior por hospedagem em diversas regiões do estado. Quem se programa com antecedência encontra mais opções de datas, categorias de acomodação e condições de reserva. O planejamento também contribui para uma viagem mais segura e organizada”, afirma.

Além da escolha do destino, a entidade chama atenção para os cuidados necessários durante o processo de contratação da hospedagem. O crescimento das reservas realizadas pela internet ampliou a praticidade para o consumidor, mas também exige atenção quanto à autenticidade das ofertas e dos canais utilizados.

A recomendação é que os turistas confirmem informações diretamente com os estabelecimentos, verifiquem a existência de canais oficiais de atendimento, solicitem comprovantes de pagamento e observem as políticas de cancelamento antes de concluir a compra.

“É importante que o consumidor verifique se está negociando com canais oficiais e confirme todos os dados antes de efetuar qualquer pagamento. Essa medida reduz riscos e oferece mais segurança durante todo o processo de contratação da hospedagem”, destaca Charleston.

Segundo a ABIH Goiás, outro movimento observado nos últimos anos é o crescimento das viagens regionais e dos roteiros de curta duração. A facilidade de deslocamento tem levado muitos turistas a optarem por viagens dentro do próprio estado ou para destinos próximos, favorecendo a ocupação da rede hoteleira em diferentes municípios.

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“Goiás possui uma oferta diversificada de destinos, que atende desde quem procura contato com a natureza até quem busca experiências ligadas à cultura, à gastronomia e ao turismo urbano. Essa variedade contribui para manter o estado entre as opções consideradas pelos viajantes durante as férias escolares”, conclui o presidente da entidade.