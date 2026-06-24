Patricia Rosa revela como funciona o mercado off-market que movimenta negócios milionários longe dos portais imobiliários

Apesar da expansão dos portais imobiliários e da facilidade de acesso à informação proporcionada pelas plataformas digitais, uma parcela significativa dos imóveis mais disputados do mercado continua longe dos anúncios públicos. Trata-se do chamado mercado off-market, um segmento formado por negociações reservadas que acontecem sem qualquer divulgação em sites especializados e que movimentam milhões de reais todos os anos.

Enquanto compradores comuns pesquisam imóveis em aplicativos e portais, investidores, empresários e clientes em busca de imóveis especiais frequentemente recorrem a uma rede restrita de profissionais e contatos estratégicos para encontrar oportunidades que dificilmente chegam ao conhecimento do público em geral.

Nesse ambiente, discrição, confiança e relacionamento têm peso tão importante quanto localização, metragem ou valor de mercado. É justamente essa dinâmica que sustenta um dos segmentos de imóveis mais sofisticados do setor imobiliário.

Segundo a corretora Patricia Rosa, conhecida no mercado pelo codinome "Vida", uma herança do apelido adotado durante mais de uma década de atuação em uma imobiliária que marcou sua trajetória profissional, existe uma percepção equivocada de que todos os imóveis disponíveis para venda estão anunciados nas plataformas digitais.

Com 18 anos de experiência no setor, ela afirma que algumas das melhores oportunidades continuam circulando longe dos canais tradicionais de divulgação. "Nem todos os imóveis de alto padrão estão disponíveis nos portais imobiliários. Existe um universo mais seleto e altamente estratégico, conhecido como mercado off-market, onde oportunidades de grande valor circulam de forma reservada e acessível apenas a uma rede restrita de profissionais e compradores qualificados", explica.

De acordo com a especialista, muitas negociações são iniciadas e concluídas sem que o imóvel seja anunciado publicamente. Em alguns casos, os proprietários optam por preservar sua privacidade. Em outros, a exclusividade do ativo faz com que a comercialização aconteça de forma muito mais seletiva.

Essa realidade é comum principalmente entre imóveis considerados raros, localizados em regiões valorizadas ou com características irreplicáveis. Em vez de receber dezenas de visitas e centenas de consultas, o imóvel é apresentado diretamente a compradores previamente qualificados. "Proprietários, investidores e incorporadores priorizam apresentar seus imóveis apenas para compradores com real capacidade de aquisição. Isso preserva a exclusividade, protege o patrimônio e torna a negociação mais eficiente", afirma.

O funcionamento desse mercado depende diretamente de uma rede sólida de relacionamentos construída ao longo dos anos. Corretores especializados atuam como verdadeiros conectores, aproximando vendedores e compradores que compartilham interesses em comum, mas sem comprometer a discrição exigida pelas partes envolvidas.

"A força dos relacionamentos é determinante. O corretor atua por meio de uma rede sólida de parceiros e clientes, ampliando as possibilidades de conexão entre as partes sem comprometer a discrição do negócio. Muitas das melhores oportunidades circulam justamente dentro dessas relações", destaca Patricia.

Outro aspecto que ajuda a explicar a força do mercado off-market é o perfil dos clientes. Em geral, são pessoas que valorizam a privacidade e preferem evitar a exposição pública de seus patrimônios. Por isso, é comum que toda a negociação fique centralizada em um único profissional de confiança.

"É muito comum que esses clientes concentrem a negociação nas mãos de um único corretor, alguém que conheça seu perfil, compreenda suas expectativas e tenha capacidade de apresentar o imóvel apenas para potenciais compradores realmente qualificados e grupo seleto de corretores parceiros", explica.

Entre os imóveis mais negociados nesse formato estão coberturas exclusivas, casas em endereços nobres e casas nos condomínios mais desejados do interior de São Paulo, como a Fazenda Boa Vista. A raridade, segundo especialistas, é justamente um dos fatores que aumentam o interesse dos compradores.

Além da privacidade, a eficiência também aparece como uma das principais vantagens desse modelo. "A principal vantagem de uma negociação fora dos portais imobiliários é a eficiência. O imóvel é apresentado diretamente para compradores com real capacidade e interesse de aquisição, reduzindo visitas improdutivas e exposições desnecessárias", ressalta.

Mesmo diante da crescente digitalização do setor imobiliário, a expectativa é de que o mercado off-market continue ganhando espaço nos próximos anos. Para Patricia Rosa, o avanço da tecnologia não elimina a importância da confiança e da credibilidade, elementos que permanecem fundamentais nas negociações de maior valor.

"Mesmo com o crescimento das plataformas digitais, os negócios off-market continuam acontecendo, porque estar anunciado para todos não significa necessariamente alcançar o comprador certo. Nesse mercado, o diferencial está nos relacionamentos, na reputação e na confiança construída ao longo do tempo", afirma.

À medida que mais negócios são fechados nesse formato, cresce também o interesse de compradores e investidores por oportunidades que não aparecem nos anúncios tradicionais. Em um mercado cada vez mais competitivo, ter acesso às conexões certas pode ser tão importante quanto encontrar o imóvel ideal. "Um bom negócio gera outro. No mercado off-market, a credibilidade construída ao longo dos anos acaba se tornando o principal ativo de um profissional", conclui Patricia Rosa.

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Em um mercado onde algumas das melhores oportunidades nunca chegam aos anúncios públicos, encontrar o imóvel ideal é apenas parte do processo. Tão importante quanto a busca pelo imóvel é encontrar o profissional certo, alguém com acesso às conexões, aos relacionamentos e às oportunidades que circulam longe dos portais tradicionais. Afinal, no universo do mercado off-market, muitas vezes o verdadeiro diferencial não está apenas no imóvel, mas no acesso a um mercado que poucos conhecem e conseguem alcançar.