Karlota Gourmet enfrenta câncer novamente enquanto expande marca de luxo pelos Estados Unidos: “Enquanto existir vida, ainda existe propósito”

Durante luta contra o câncer e enfrentando novamente uma rotina intensa de tratamentos, a chef paraibana Karlota Gourmet vive também uma das fases mais importantes da sua carreira no cenário norte-americano. Conhecida em Orlando como “a Hermès da gastronomia brasileira nos Estados Unidos” por transformar eventos em experiências gastronômicas de luxo, Karlota agora começa a expandir sua atuação para outras cidades americanas, com convites confirmados para eventos em Seattle, Miami, New York e outras regiões do país.

A agenda já possui compromissos previstos até fevereiro de 2027. E, mesmo diante das limitações físicas impostas pelo tratamento, ela decidiu não interromper o trabalho que construiu ao longo dos anos.

“Não vou dizer que é fácil, porque existe uma rotina médica intensa e momentos de muito desgaste físico. Mas tenho aprendido a respeitar meus limites e ao mesmo tempo entender que eu não quero parar de viver enquanto faço tratamento”, afirma.

O próximo grande compromisso da chef será um workshop presencial em Seattle, considerado por ela um marco dentro dessa nova fase da Karlota Gourmet. Segundo a empresária, os convites começaram a surgir de forma espontânea, impulsionados pela força das redes sociais e pela recomendação de clientes que passaram a levar o nome da marca para além da Flórida. “Seattle surgiu exatamente assim, através de conexões reais, da confiança no nosso trabalho e da força que a marca criou fora de Orlando”, explica.

A trajetória da chef ganhou ainda mais repercussão nos últimos meses justamente pela maneira como ela tem conciliado o crescimento profissional com um momento delicado na vida pessoal. Em meio a consultas, exames e viagens, Karlota diz que encontrou no trabalho uma forma de seguir emocionalmente forte.

“Essa força vem muito da minha fé, da minha família e do propósito que eu sinto quando trabalho. A gastronomia sempre foi muito maior do que cozinhar para mim. É uma forma de amar pessoas, de criar memórias e de transformar momentos”, conta.

Em alguns períodos mais difíceis do tratamento, ela chegou a cogitar pausar completamente a agenda. Mas percebeu que se afastar da profissão também afetava diretamente sua saúde emocional. “Eu percebi que, quando eu me desconectava completamente do meu propósito, emocionalmente eu ficava ainda mais abalada. O que me fez seguir em frente foi entender que eu precisava adaptar o ritmo, mas não abandonar meus sonhos”, revela.

Hoje, a chef conta com uma estrutura mais preparada para acompanhá-la nessa nova realidade. A equipe passou a respeitar ainda mais seus limites físicos, enquanto a família participa ativamente da organização das viagens e compromissos profissionais.

“Existe uma preparação emocional, logística e até física para que eu consiga cumprir os compromissos da forma mais saudável possível. Eu aprendi que pedir ajuda também é uma forma de força”, pontua a empresária.

Com residência em Orlando, Karlota construiu uma ótima reputação no mercado de eventos de alto padrão, sendo frequentemente associada ao conceito de luxo discreto e experiências exclusivas. Conhecida por muitos clientes como “Chef das Estrelas”, ela se tornou referência entre empresários e famílias brasileiras que vivem nos Estados Unidos e buscam eventos personalizados com identidade brasileira sofisticada.

Agora, a expansão para novos estados norte-americanos representa mais do que crescimento empresarial. Para Karlota, existe um sentimento de legado por trás de cada novo convite internacional. “Principalmente neste momento da minha vida, isso ganha um significado ainda mais forte, porque não é apenas sobre gastronomia, é sobre legado”, revela.

Nos eventos fora da Flórida, a chef pretende apresentar uma combinação entre alta gastronomia e suas raízes nordestinas, levando ao público americano sabores afetivos e experiências que conectam memória e emoção: “Quero apresentar muito da minha essência brasileira, principalmente das minhas raízes nordestinas, mas com a sofisticação e a identidade que a Karlota Gourmet construiu.”

Mesmo atravessando uma das fases mais difíceis da vida, Karlota afirma que continua escolhendo viver seus projetos enquanto enfrenta a doença. E é justamente essa decisão que tem transformado sua trajetória em inspiração para milhares de pessoas que acompanham sua rotina nas redes sociais.

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“Eu gostaria de dizer que ninguém precisa esperar a vida ficar perfeita para continuar sonhando. Existem dias difíceis, dias de medo e dias de exaustão. Mas enquanto existir vida, ainda existe propósito. Cada pessoa tem seu tempo e sua batalha, mas nunca deixe que a dor apague completamente quem você é e aquilo que faz seu coração continuar vivo”, declara.