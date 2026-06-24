Do CLT ao empreendedorismo: fisioterapeuta leva inovação ao Oeste da Bahia

Após construir uma sólida trajetória de mais de 20 anos na fisioterapia como CLT, incluindo 15 anos de atuação no Hospital Sarah Kubitschek, referência nacional em reabilitação, a fisioterapeuta Juliana Marins decidiu dar um novo rumo à carreira. Em 2023, ela fundou a Integrativa Reabilitação e Neuromodulação, clínica que une experiência clínica, atendimento personalizado e tecnologia de ponta para pacientes de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, e de Brasília, no Distrito Federal.

Formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 2001, Juliana acumulou ampla experiência e especializou-se em reabilitação neurológica e geriátrica antes de assumir o desafio de empreender. A mudança representou não apenas uma transformação profissional, mas também a oportunidade de oferecer tratamentos inovadores que ainda eram pouco acessíveis em algumas regiões do país.

A clínica inaugurada em Luís Eduardo Magalhães tornou-se pioneira na cidade ao disponibilizar a Neuromodulação Não Invasiva, técnica que utiliza recursos como a estimulação magnética transcraniana e a estimulação transcraniana por corrente contínua para auxiliar na recuperação de diferentes condições neurológicas e no controle de dores crônicas.

“A neuromodulação representa um avanço significativo no tratamento de diversas condições. Ela atua diretamente no sistema nervoso central, promovendo a neuroplasticidade e acelerando a recuperação dos pacientes”, destaca Juliana Marins, que atua com a técnica há quase quatro anos.

A proposta da Integrativa é oferecer tratamentos de excelência voltados para pacientes com sequelas neurológicas, idosos e pessoas que convivem com dores persistentes. Entre as condições atendidas estão fibromialgia, dor neuropática, ansiedade, depressão, sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), Doença de Parkinson, lesão medular, demências, além de transtornos do neurodesenvolvimento como autismo e TDAH.

Segundo a fisioterapeuta, a combinação entre recursos tecnológicos e acompanhamento individualizado tem contribuído para resultados cada vez mais expressivos na recuperação funcional e na qualidade de vida dos pacientes.

Além do espaço físico em Luís Eduardo Magalhães, a clínica também mantém atendimento domiciliar especializado em Brasília. O modelo de trabalho permite que pacientes com diferentes necessidades tenham acesso a um acompanhamento mais próximo e adaptado à sua realidade, sempre com foco na funcionalidade e na autonomia.

A decisão de trocar a estabilidade da carreira como funcionária contratada pelo empreendedorismo trouxe aprendizados importantes. Juliana conta que precisou buscar conhecimentos que normalmente não fazem parte da formação dos profissionais da saúde.

“Na área da saúde, não aprendemos na faculdade conceitos de empreendedorismo nem os princípios da mentalidade empreendedora. Foi necessário buscar mentorias, estudar gestão, planejamento e aprender a enxergar a clínica também como um negócio”, relata.

Hoje, além de administrar a Integrativa Reabilitação e Neuromodulação, Juliana também compartilha sua experiência com outros profissionais da saúde que desejam empreender. Seu objetivo é mostrar que é possível unir excelência técnica, inovação e gestão eficiente, contribuindo para o fortalecimento de novos negócios voltados ao cuidado com a saúde.

Integrativa Reabilitação e Neuromodulação

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