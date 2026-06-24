Brasil terá 58 milhões de idosos em 2030 e carece de cuidadores qualificados

O Brasil está envelhecendo mais rápido do que consegue formar profissionais para cuidar de seus idosos. Em 2030, o país terá mais de 58 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, um crescimento de quase 30% em relação ao contingente atual, conforme o IBGE. Mas o mercado de cuidadores formalmente qualificados não acompanha essa curva.

Para mapear essa lacuna, o Grupo Levens lançou o Portal Nacional do Cuidador, plataforma pública que reúne profissionais verificados por empresas de cuidadores de idosos credenciadas em todo o território nacional. O portal funciona como um diretório de referência: famílias encontram cuidadores por região, especialidade e avaliações de atendimentos anteriores e são direcionadas à empresa responsável para formalizar a contratação.

"A família que precisa de cuidador hoje não sabe onde buscar um profissional com formação verificável. Busca no Google, pede indicação no grupo de WhatsApp, contrata sem documentação. O risco é enorme, tanto para a família quanto para o cuidador", explica Eduardo Líneker, fundador do Grupo Levens.

O portal não realiza transações financeiras nem permite contato direto entre famílias e cuidadores. Todas as famílias são direcionados à empresa responsável pelo profissional, garantindo que o processo de contratação ocorra com suporte jurídico e operacional adequado.

Além do diretório de profissionais, o portal concentra vagas abertas no setor e publicará em breve dados do Panorama Brasileiro de Cuidadores, relatório anual gratuito com indicadores sobre formação, distribuição geográfica e remuneração de cuidadores no Brasil.

"O Portal Nacional do Cuidador não é apenas um diretório. As agências credenciadas ao ecossistema compartilham um histórico consolidado de profissionais, com os devidos cuidados da LGPD, que permite oferecer cuidadores com trajetória verificada às famílias, algo que nenhuma busca no Google consegue entregar", diz Eduardo Líneker, fundador do Grupo Levens.

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O portal já conta com a participação da Levens Cuidadores, empresa com mais de 13 anos de mercado, base de mais de 30.000 cuidadores cadastrados e histórico de mais de 5.500 famílias atendidas em 11 capitais brasileiras. A Levens foi a primeira agência credenciada ao ecossistema e serve como referência operacional para os padrões de qualidade que o portal adota. Cada empresa parceira tem perfil institucional no diretório, com informações sobre área de atuação, cidades atendidas e avaliações de famílias, além de link direto para o site da agência. Estar no Portal Nacional do Cuidador sinaliza ao mercado que a empresa opera dentro de padrões verificados de qualidade e conformidade.