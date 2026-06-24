Touareg Seguros acelera expansão e projeta alcançar 400 franquias até o final de 2026

A expansão segue como prioridade para a Touareg Seguros, que participará da ABF Franchising Expo 2026 de 24 a 27 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com 350 franquias comercializadas em todo o Brasil e resultados crescentes ano após ano, a rede projeta encerrar 2026 com 400 unidades em operação e atingir R$ 180 milhões em prêmios emitidos, reforçando sua presença entre as maiores franquias do segmento de seguros do país.

Fundada em 2011, a empresa nasceu da expertise de seus fundadores, profissionais que somam mais de três décadas de atuação no mercado segurador. A estratégia de crescimento por meio do franchising começou a ser estruturada em 2015 e rapidamente mostrou resultados. Em 2017, a rede já contava com oito franqueados e, desde então, vem ampliando sua presença de forma consistente.

O CEO da Touareg Seguros, André Costa, destaca que acredita que as pessoas estão criando uma consciência maior sobre a relevância do mercado de seguro. “A mentalidade das pessoas está mudando. Então, hoje, elas entendem melhor sobre o quão pujante é o nosso setor. Por isso, acredito piamente em nosso crescimento esse ano”.

O salto mais expressivo ocorreu durante a pandemia. Em 2020, a empresa alcançou a marca de 200 franquias comercializadas, demonstrando a força do modelo de negócio mesmo em um cenário econômico desafiador. Apenas dois anos depois, o número chegou a 350 franquias vendidas.

“O crescimento da rede é resultado de um modelo de negócio acessível, escalável e alinhado a um mercado que continua em expansão. Nossa meta é ampliar a presença da marca em cidades estratégicas de todo o país, oferecendo oportunidades para empreendedores que desejam ingressar em um segmento resiliente e com alta demanda”, destaca o CEO da empresa.

A rede também coleciona marcos importantes dentro do franchising brasileiro. Em 2018, participou pela primeira vez de uma feira de franquias em Salvador e, em 2019, tornou-se associada à Associação Brasileira de Franchising. Em 2026, a marca participará pela sétima vez da tradicional ABF Expo Franchising, principal evento do setor na América Latina.

Crescimento acompanha resultados

A evolução da rede também se reflete nos números. Em 2024, a Touareg Seguros registrou R$70 milhões em prêmios emitidos. Já em 2025, esse volume alcançou R$120 milhões, crescimento superior a 70% em apenas um ano.

Para 2026, a expectativa é atingir R$180 milhões em prêmios, impulsionada pela abertura de novas unidades, fortalecimento da atuação digital e expansão para mercados ainda pouco explorados pela marca.

Franquia de baixo investimento

Um dos diferenciais da Touareg Seguros é a possibilidade de empreender com investimento reduzido e operação enxuta.

Dados da franquia

Investimento inicial: a partir de R$40 mil

Taxa de franquia: R$40 mil

Capital de giro: não necessário

Faturamento médio mensal estimado: R$100 mil

Lucro líquido médio mensal estimado: R$20 mil

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Prazo de retorno: entre 6 e 12 meses