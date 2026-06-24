Da 25 de Março aos R$ 100 milhões

Há 20 anos, uma reportagem da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios mudou o rumo da vida de Anderson Prieto. Na época, sem experiência no mercado de brindes e sem capital para investir, ele se deparou com uma matéria que trazia uma provocação simples: “Os grandes querem comprar de você”.

A leitura despertou uma oportunidade que daria origem à Tangram, empresa que hoje atende algumas das maiores organizações do país e projeta alcançar R$ 100 milhões em faturamento até 2030.

“Eu entendi que grandes empresas compravam de pequenos fornecedores e percebi que existia uma oportunidade. Não tinha dinheiro, não tinha conhecimento do setor, mas decidi começar”, relembra Prieto.

A decisão levou o empreendedor para as ruas da região da 25 de Março, em São Paulo, onde iniciou contatos com fornecedores chineses. O primeiro grande desafio veio logo no início: um pedido de 50 mil canetas que exigia um investimento de R$ 15 mil. Sem recursos próprios, Prieto dividiu o valor entre um empréstimo bancário, a ajuda da mãe e o apoio de um amigo. “Peguei R$ 5 mil no banco, R$ 5 mil com a minha mãe e R$ 5 mil com um amigo. Foi assim que a história da Tangram começou”, afirma.

Crescimento e profissionalização

Ao longo das duas décadas seguintes, a empresa passou por diferentes fases. Um dos momentos mais importantes aconteceu em 2015, quando a operação passou por um processo de profissionalização e estruturação. Outro marco veio durante a pandemia, período que acabou acelerando transformações internas e abriu caminho para uma nova etapa de crescimento.

Segundo Prieto, a empresa registrou expansão de 600% nos últimos cinco anos. “A pandemia foi uma virada. Depois dela, a Tangram cresceu de forma exponencial porque entendemos que o mercado havia mudado e que precisávamos evoluir junto com o consumidor.”

Como parte dessa evolução, a Tangram investiu em uma nova sede em Barueri (SP), instalada no TangramCorp, edifício com aproximadamente 750 metros quadrados projetado para concentrar as operações e o atendimento aos clientes. No local, a empresa mantém o que define como o maior showroom de brindes do Brasil, com mais de 250 metros quadrados dedicados exclusivamente à exposição de produtos, kits e projetos personalizados.

O espaço permite que clientes conheçam de perto materiais, acabamentos e diferentes possibilidades de criação, transformando a experiência de compra em um processo mais consultivo. A proposta reforça o conceito defendido pela empresa de que um brinde pode se tornar uma experiência de valor para quem presenteia e para quem recebe.

Do brinde à inovação

A leitura desse novo comportamento do mercado ajudou a Tangram a se diferenciar em um setor tradicionalmente focado na venda de itens padronizados. Em vez de trabalhar apenas com um catálogo fechado, a empresa passou a investir no desenvolvimento de produtos personalizados e projetos criados sob medida para cada cliente.

Hoje, além de um portfólio com mais de 5 mil SKUs, a empresa atua na criação de kits corporativos, brindes personalizados e peças exclusivas desenvolvidas para ações específicas. Entre os projetos citados por Prieto estão uma vitrola criada para o SBT, um pendrive desenvolvido para a ESPN, um copo personalizado para a Lacoste e o Pergaminho Interativo produzido para o Grupo R1.

“A Tangram não se limita ao que já existe no mercado. Quando o cliente precisa de algo diferente, nós desenvolvemos. Nosso foco é criar soluções que representem a marca e gerem conexão com quem recebe”, explica.

Essa estratégia contribuiu para ampliar a carteira de clientes da empresa. Atualmente, a Tangram atende organizações como UOL, Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Cultura Inglesa, Grupo Ultra, Google, Lacoste, ESPN, UNICEF, Tok&Stok, Leroy Merlin, Simed, Grupo Afya, MRS e SBT, entre outras.

Prêmios e visibilidade nacional

O posicionamento adotado pela empresa também tem sido reconhecido em eventos relevantes do mercado promocional e corporativo. Em 2025, a Tangram foi destaque no Prêmio Brazil Promotion, realizado durante a principal feira de marketing promocional e negócios corporativos do país.

Na premiação, a empresa conquistou o terceiro lugar na categoria Brindes e Produtos Promocionais e o segundo lugar na categoria Melhores Cases do Ano com o projeto Pergaminho Interativo, desenvolvido para o Grupo R1. A solução foi criada em couro sintético com impressão avançada e peças móveis, permitindo uma experiência prática e interativa para os participantes da mentoria promovida pelo grupo.

Além da Brazil Promotion, a empresa também participou de eventos estratégicos como o CONARH, considerado o maior encontro de gestão de pessoas da América Latina, e do Speed Meeting da Feira EBS, rodada de negócios voltada ao mercado de eventos corporativos, incentivos, treinamentos, congressos e feiras. Para Prieto, a presença nesses encontros fortalece o relacionamento com clientes e permite acompanhar de perto as transformações do mercado.

Cultura que acompanha o crescimento

O crescimento da Tangram não está concentrado apenas na expansão comercial. Nos últimos anos, a empresa também passou a investir em iniciativas voltadas ao desenvolvimento interno e ao fortalecimento da cultura organizacional.

Um dos exemplos foi a campanha realizada durante o Setembro Amarelo, que promoveu palestras, ações de conscientização, atividades de integração e iniciativas voltadas ao bem-estar emocional dos colaboradores.

A programação buscou incentivar o diálogo sobre saúde mental e reforçar a importância de um ambiente de trabalho acolhedor. Segundo Prieto, a valorização das pessoas faz parte da construção da empresa desde os primeiros anos. “Sempre acreditamos que resultados consistentes são consequência de relações sólidas, tanto com clientes quanto com colaboradores.”

Mais do que brindes

A busca por criar experiências também se reflete em campanhas de relacionamento desenvolvidas pela empresa ao longo do ano.

No Dia das Crianças do ano passado, a Tangram lançou o concurso “No meu desenho, você trabalha assim”, convidando filhos de clientes e colaboradores a retratarem, por meio de desenhos, como enxergam a profissão dos pais. Os trabalhos selecionados foram transformados em produtos personalizados, reforçando a proposta da empresa de transformar histórias em experiências.

Já para o Natal 2025, a Tangram apresentou a campanha “Fantástica Fábrica de Personalizados”, inspirada no clássico filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. A iniciativa transformou kits corporativos em experiências personalizadas, com produtos desenvolvidos para fortalecer conexões entre empresas, clientes e colaboradores.

“Acreditamos que presentear é mais do que entregar um produto. É criar memórias que permanecem com as pessoas”, afirma Prieto.

O próximo passo

Nos últimos anos, a Tangram ampliou sua atuação para além dos brindes corporativos e passou a operar como um hub de soluções.

Hoje, a empresa reúne serviços de criação, desenvolvimento de produtos, gráfica, comunicação visual, armazenamento e logística porta a porta.

“Percebemos que o cliente não queria apenas comprar um produto. Ele precisava resolver um problema. Então construímos uma empresa capaz de atender toda essa jornada, da ideia à entrega”, explica Prieto.

A estratégia está alinhada à visão de longo prazo da companhia. A projeção é encerrar 2026 com faturamento próximo de R$ 30 milhões e alcançar R$ 100 milhões até 2030.

“Nossa meta é consolidar a Tangram como o principal hub de soluções do setor. Queremos ser reconhecidos não apenas como uma empresa de brindes, mas como uma parceira capaz de resolver toda a jornada do cliente.”

Duas décadas depois daquela leitura que despertou a oportunidade de empreender, Prieto vê na própria trajetória um exemplo do impacto que uma informação pode gerar.

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“A Tangram nasceu de uma reportagem. Foi uma matéria da Pequenas Empresas & Grandes Negócios que me mostrou uma possibilidade que eu nunca tinha enxergado. Tudo o que construímos começou naquele momento.”