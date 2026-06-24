Academias mudam estratégia de crescimento e passam a focar na rentabilidade de cada aluno

Durante muitos anos, o crescimento de uma academia era medido principalmente pela quantidade de matrículas realizadas. Hoje, o setor fitness vive uma mudança importante de mentalidade: mais do que aumentar a base de alunos, gestores buscam ampliar a receita gerada por cliente ativo.

A transformação acompanha a maturidade de um mercado que já figura entre os maiores do mundo. O Brasil possui mais de 30 mil academias em operação e ocupa posição de destaque no cenário global da atividade física. Em um ambiente cada vez mais competitivo, marcado pelo aumento dos custos operacionais e pela evolução do comportamento do consumidor, a sustentabilidade financeira dos negócios passa a depender menos do volume de alunos e mais da capacidade de gerar valor ao longo de toda a jornada do cliente.

A lógica é semelhante à observada em outros setores da economia digital. Empresas de tecnologia, streaming e varejo já priorizam indicadores como retenção, recorrência e receita por cliente. No fitness, esse movimento começa a ganhar força à medida que academias investem em modelos de gestão mais sofisticados e orientados por dados.

Uma das mudanças mais relevantes está relacionada aos formatos de cobrança. A adoção de pagamentos recorrentes via cartão de crédito tem contribuído para reduzir a inadimplência e aumentar a permanência dos alunos. Quando associada a benefícios contínuos, como avaliações físicas periódicas, acompanhamento de desempenho e programas de evolução estruturados, a cobrança recorrente fortalece a percepção de valor do serviço e reduz a sensibilidade do cliente ao preço.

O modelo também cria maior previsibilidade financeira para os gestores. Em vez de depender exclusivamente da renovação manual de contratos ou da cobrança mensal tradicional, as academias passam a operar com receitas mais estáveis, facilitando o planejamento de investimentos e a gestão do fluxo de caixa.

Outra frente de crescimento surgiu a partir das transformações aceleradas pela pandemia. O período consolidou a digitalização do relacionamento com os alunos e abriu espaço para modelos híbridos de atendimento. Atualmente, muitas academias oferecem combinações entre treinos presenciais, aulas ao vivo, conteúdos gravados, desafios online e acompanhamento por aplicativos.

Na prática, isso permite a criação de diferentes categorias de produtos e serviços sem que haja um aumento proporcional dos custos fixos da operação. O resultado é uma ampliação do potencial de monetização da base existente, com novas opções de planos e experiências voltadas a perfis distintos de consumidores.

Essa tendência acompanha um movimento global de busca por serviços mais personalizados. Dados da International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA) indicam que o segmento conhecido como "boutique fitness" mantém taxas de crescimento superiores às observadas nas academias tradicionais, impulsionado por experiências especializadas, atendimento individualizado e forte senso de comunidade.

A personalização, aliás, tornou-se um dos principais vetores de expansão da receita no setor. Serviços complementares que antes eram considerados acessórios passam a ocupar papel estratégico nos resultados financeiros das empresas.

Personal trainers sob demanda, aulas em grupos reduzidos, programas de emagrecimento, avaliações físicas avançadas, acompanhamento nutricional, protocolos de recuperação muscular e programas de performance são exemplos de soluções que ampliam o ticket médio dos alunos. Em operações mais maduras, esses serviços já representam entre 20% e 30% do faturamento total.

O fenômeno acompanha uma mudança mais ampla no comportamento do consumidor. Pesquisa da McKinsey aponta que 70% dos consumidores estão dispostos a investir mais em experiências de bem-estar que ofereçam maior nível de personalização. A tendência reflete uma percepção crescente de que saúde e qualidade de vida deixaram de ser apenas uma despesa para se tornarem investimentos de longo prazo.

Nesse contexto, a capacidade de interpretar dados passa a ser um diferencial competitivo relevante. Informações sobre frequência de treinos, modalidades preferidas, histórico de engajamento, perfil de consumo e evolução dos resultados permitem que as academias identifiquem oportunidades de venda, antecipem riscos de cancelamento e construam estratégias de relacionamento mais eficientes.

A gestão baseada em dados também contribui para melhorar a experiência do aluno. Ao compreender os comportamentos individuais, as empresas conseguem oferecer produtos mais aderentes às necessidades de cada cliente, aumentando tanto a satisfação quanto o tempo de permanência na academia.

Especialistas do setor avaliam que o futuro do mercado fitness será cada vez mais orientado por tecnologia, personalização e inteligência operacional. Em vez de competir apenas por preço ou localização, as academias tendem a concentrar esforços na construção de ecossistemas de serviços capazes de gerar mais valor para cada aluno ao longo do tempo.

Nesse cenário, plataformas de gestão integradas ganham relevância ao reunir informações financeiras, operacionais e de relacionamento em um único ambiente. Empresas como a Pacto Soluções vêm acompanhando essa evolução do mercado ao desenvolver tecnologias voltadas para a gestão de academias, oferecendo ferramentas que auxiliam gestores na análise de indicadores, automação de processos e criação de estratégias voltadas para retenção e aumento de receita.

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A mudança de foco reflete uma nova fase do setor fitness brasileiro: crescer continua sendo importante, mas a rentabilidade sustentável passa, cada vez mais, pela capacidade de transformar cada matrícula em uma relação de longo prazo e alto valor agregado.