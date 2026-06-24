Fauze Youssef Skaff e a tese das glebas: por que terra bruta virou ativo de previsibilidade no interior
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Os lançamentos imobiliários no Brasil cresceram 19,3% em unidades nos doze meses encerrados em janeiro de 2026, com alta real de 24,5% em valor, segundo os Indicadores ABRAINC/FIPE. O avanço, sustentado mesmo em um ambiente de juros ainda elevados, recolocou no radar de incorporadoras, fundos e family offices uma operação de fundo de mercado: a conversão de terra bruta em loteamentos residenciais e distritos logísticos. O movimento corre na direção do interior, onde a desconcentração econômica encontra demanda represada. No interior paulista, o Valor Geral de Vendas avançou 22% no primeiro semestre de 2025 e o número de unidades vendidas subiu 26%, conforme levantamento da ABRAINC (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias) com dados da GeoBrain.
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Por trás do número há uma demanda estrutural: o país convive com um déficit habitacional estimado em 6 milhões de moradias e uma necessidade projetada em mais de 11 milhões de unidades na próxima década. Atender a essa fila exige, antes de qualquer edifício, terra urbanizada. E urbanizar gleba é a etapa que mais consome capital, prazo e tolerância a risco regulatório em toda a cadeia.
A tese é conhecida: comprar área subavaliada, atravessar o funil regulatório, implantar infraestrutura e individualizar lotes com liquidez. O que separa o investimento promissor do capital congelado, no entanto, raramente está na execução de campo. Está na estruturação que vem antes dela.
É essa leitura que organiza a operação comandada por Fauze Youssef Skaff. Com trajetória ligada a investimento em ativos reais e reestruturação corporativa, o executivo desenhou na Skaff Construtora um modelo verticalizado voltado a glebas de grande porte para fins residenciais e logísticos, com foco declarado em previsibilidade orçamentária para parceiros institucionais.
A barreira que trava capital não é técnica, é regulatória
Muitos investidores subestimam a distância entre a aquisição da gleba e o lote vendável. O parcelamento do solo não começa na terraplanagem, mas na mesa de negociação e na auditoria jurídica. A primeira etapa crítica é o estudo de viabilidade técnica, jurídica e ambiental, que verifica a cadeia dominial do imóvel e expõe ônus, gravames, disputas sucessórias ou passivos fiscais ocultos antes que o capital entre.
O arcabouço é rígido. A Lei Federal nº 6.766/1979, que disciplina o parcelamento do solo urbano, veda a subdivisão de terrenos alagadiços, sujeitos a inundação ou com condições geológicas inadequadas sem saneamento prévio. Em paralelo, o licenciamento ambiental impõe a tramitação por órgãos colegiados estaduais, como o GRAPROHAB em São Paulo, e a obtenção sequencial de Licença Prévia, Licença de Instalação e, ao final, o termo que libera a comercialização. Negligenciar o mapeamento de Áreas de Preservação Permanente pode inviabilizar o projeto por inteiro.
É nesse ponto que a tese de Fauze Youssef Skaff se diferencia. A vantagem competitiva que ele atribui à Skaff está na combinação de visão de negócios com base jurídica, o que permite antecipar gargalos, estruturar Sociedades de Propósito Específico e gerenciar matrizes de risco em contratos de M&A (fusão e aquisição) e desmembramento de solo. Na prática, é uma blindagem contra os embargos e disputas administrativas que costumam imobilizar capital de investidores tradicionais em cartórios e órgãos ambientais.
A infraestrutura invisível como engenharia de valor
Superada a fase regulatória, a engenharia pesada assume. A macroterraplanagem conforma os platôs e abre os eixos viários, com o controle de compactação ditando a eficiência de custos. Em seguida vêm as redes subterrâneas: distribuição de água, coleta de esgoto operando preferencialmente por gravidade para evitar estações elevatórias caras, e drenagem pluvial profunda dimensionada para chuvas torrenciais.
A pavimentação é a camada final e também a mais visível da tese de valor. Em projetos de alto padrão, a norma exige concreto betuminoso usinado a quente sobre bases estabilizadas, um asfalto durável que protege as redes subterrâneas contra infiltração e sustenta a valorização do empreendimento. A lógica aparece em análises recentes assinadas pelo executivo, que tratam a via durável como resultado do que se executa antes da camada de asfalto e a pavimentação como política de desenvolvimento, não apenas como obra. Esse cuidado com o subsolo é o que separa a expansão imobiliária que avança no interior do loteamento que envelhece mal: planejar o que vem por baixo do asfalto define se a valorização se sustenta uma década depois da entrega.
A tendência nos loteamentos de vanguarda reforça esse raciocínio: a conversão de redes aéreas para cabeamento subterrâneo de energia e fibra óptica elimina poluição visual, protege a infraestrutura e eleva o valor do metro quadrado no lançamento. É uma infraestrutura que não se vê, mas que define o preço.
Previsibilidade como produto
O argumento central da operação de Fauze Youssef Skaff é que glebas bem estruturadas entregam algo escasso no mercado de ativos reais: previsibilidade. O acompanhamento próximo das frentes de obra, sob a filosofia que o executivo chama de botas no barro, busca eliminar retrabalho e sustentar cronogramas físico-financeiros, dando a incorporadoras parceiras e fundos uma leitura orçamentária mais firme.
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Ao converter áreas brutas e historicamente subavaliadas em vetores organizados de expansão urbana e industrial em São Paulo e Minas Gerais, com expansão anunciada para o Mato Grosso do Sul, a Skaff Construtora posiciona o desenvolvimento de glebas menos como construção e mais como engenharia de proteção patrimonial. Em um mercado em que o capital busca ativos reais com risco mapeado, a pergunta que fica é se a previsibilidade na ponta operacional será o novo critério de seleção para quem investe em terra.