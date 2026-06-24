Os lançamentos imobiliários no Brasil cresceram 19,3% em unidades nos doze meses encerrados em janeiro de 2026, com alta real de 24,5% em valor, segundo os Indicadores ABRAINC/FIPE. O avanço, sustentado mesmo em um ambiente de juros ainda elevados, recolocou no radar de incorporadoras, fundos e family offices uma operação de fundo de mercado: a conversão de terra bruta em loteamentos residenciais e distritos logísticos. O movimento corre na direção do interior, onde a desconcentração econômica encontra demanda represada. No interior paulista, o Valor Geral de Vendas avançou 22% no primeiro semestre de 2025 e o número de unidades vendidas subiu 26%, conforme levantamento da ABRAINC (Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias) com dados da GeoBrain.

Por trás do número há uma demanda estrutural: o país convive com um déficit habitacional estimado em 6 milhões de moradias e uma necessidade projetada em mais de 11 milhões de unidades na próxima década. Atender a essa fila exige, antes de qualquer edifício, terra urbanizada. E urbanizar gleba é a etapa que mais consome capital, prazo e tolerância a risco regulatório em toda a cadeia.

A tese é conhecida: comprar área subavaliada, atravessar o funil regulatório, implantar infraestrutura e individualizar lotes com liquidez. O que separa o investimento promissor do capital congelado, no entanto, raramente está na execução de campo. Está na estruturação que vem antes dela.

É essa leitura que organiza a operação comandada por Fauze Youssef Skaff. Com trajetória ligada a investimento em ativos reais e reestruturação corporativa, o executivo desenhou na Skaff Construtora um modelo verticalizado voltado a glebas de grande porte para fins residenciais e logísticos, com foco declarado em previsibilidade orçamentária para parceiros institucionais.

A barreira que trava capital não é técnica, é regulatória

Muitos investidores subestimam a distância entre a aquisição da gleba e o lote vendável. O parcelamento do solo não começa na terraplanagem, mas na mesa de negociação e na auditoria jurídica. A primeira etapa crítica é o estudo de viabilidade técnica, jurídica e ambiental, que verifica a cadeia dominial do imóvel e expõe ônus, gravames, disputas sucessórias ou passivos fiscais ocultos antes que o capital entre.

O arcabouço é rígido. A Lei Federal nº 6.766/1979, que disciplina o parcelamento do solo urbano, veda a subdivisão de terrenos alagadiços, sujeitos a inundação ou com condições geológicas inadequadas sem saneamento prévio. Em paralelo, o licenciamento ambiental impõe a tramitação por órgãos colegiados estaduais, como o GRAPROHAB em São Paulo, e a obtenção sequencial de Licença Prévia, Licença de Instalação e, ao final, o termo que libera a comercialização. Negligenciar o mapeamento de Áreas de Preservação Permanente pode inviabilizar o projeto por inteiro.

É nesse ponto que a tese de Fauze Youssef Skaff se diferencia. A vantagem competitiva que ele atribui à Skaff está na combinação de visão de negócios com base jurídica, o que permite antecipar gargalos, estruturar Sociedades de Propósito Específico e gerenciar matrizes de risco em contratos de M&A (fusão e aquisição) e desmembramento de solo. Na prática, é uma blindagem contra os embargos e disputas administrativas que costumam imobilizar capital de investidores tradicionais em cartórios e órgãos ambientais.

A infraestrutura invisível como engenharia de valor

Superada a fase regulatória, a engenharia pesada assume. A macroterraplanagem conforma os platôs e abre os eixos viários, com o controle de compactação ditando a eficiência de custos. Em seguida vêm as redes subterrâneas: distribuição de água, coleta de esgoto operando preferencialmente por gravidade para evitar estações elevatórias caras, e drenagem pluvial profunda dimensionada para chuvas torrenciais.

A pavimentação é a camada final e também a mais visível da tese de valor. Em projetos de alto padrão, a norma exige concreto betuminoso usinado a quente sobre bases estabilizadas, um asfalto durável que protege as redes subterrâneas contra infiltração e sustenta a valorização do empreendimento. A lógica aparece em análises recentes assinadas pelo executivo, que tratam a via durável como resultado do que se executa antes da camada de asfalto e a pavimentação como política de desenvolvimento, não apenas como obra . Esse cuidado com o subsolo é o que separa a expansão imobiliária que avança no interior do loteamento que envelhece mal: planejar o que vem por baixo do asfalto define se a valorização se sustenta uma década depois da entrega.

A tendência nos loteamentos de vanguarda reforça esse raciocínio: a conversão de redes aéreas para cabeamento subterrâneo de energia e fibra óptica elimina poluição visual, protege a infraestrutura e eleva o valor do metro quadrado no lançamento. É uma infraestrutura que não se vê, mas que define o preço.

Previsibilidade como produto

O argumento central da operação de Fauze Youssef Skaff é que glebas bem estruturadas entregam algo escasso no mercado de ativos reais: previsibilidade. O acompanhamento próximo das frentes de obra, sob a filosofia que o executivo chama de botas no barro, busca eliminar retrabalho e sustentar cronogramas físico-financeiros, dando a incorporadoras parceiras e fundos uma leitura orçamentária mais firme.

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