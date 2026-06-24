Vibe PR e assessoria tradicional: dois modelos, dois objetivos

A assessoria de imprensa tradicional trabalha para conquistar espaço editorial: uma menção, uma entrevista, uma matéria. O Vibe PR trabalha para conquistar presença dentro das respostas que as inteligências artificiais geram. São objetivos diferentes porque o canal mudou.

O que diferencia Vibe PR de assessoria tradicional?

A assessoria tradicional entrega aparição. A marca surge num veículo, é lida por um público e constrói reputação ao longo do tempo. Esse trabalho continua valendo. O que mudou é que parte do público parou de ler o veículo direto e passou a perguntar a um modelo, que resume a resposta e cita algumas fontes.

O Vibe PR entrega citação. A disputa mudou de lugar: não é mais pelo clique do leitor, é pelo espaço na resposta que a máquina devolve. Em vez de competir por atenção numa página cheia, a marca compete por um lugar na resposta única que o modelo gera.

Por que a previsibilidade muda o jogo

O modelo de branded content com publicação garantida tira a incerteza. A marca sabe que o conteúdo vai sair, em qual portal e quando. Essa previsibilidade é o que torna possível construir presença em IA de forma planejada, porque presença em IA depende de lastro e consistência, e consistência não se constrói sobre resultado incerto.

Por que a IA muda o cálculo

Quando a resposta é dada por um modelo, a métrica de sucesso deixa de ser quantas pessoas viram e passa a ser se a marca foi citada. Esse indicador tem nome: Share of Model. Ele mede a fatia de presença da marca dentro das respostas das IAs sobre o tema dela. Pesquisa apresentada na conferência KDD 2024 (Princeton) mostrou que conteúdo com dados quantitativos e linguagem técnica precisa tem citação por modelos significativamente maior do que conteúdo genérico.

Não se trata de abandonar a imprensa. Trata-se de reconhecer que a imprensa virou também uma fonte que alimenta os modelos. Publicar em portal reconhecido continua importando, mas agora importa duas vezes: para o leitor humano e para a máquina que aprende com aquele portal.

Os dois trabalhando juntos

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O cenário ideal não opõe assessoria e Vibe PR, combina os dois. A presença editorial em portais confiáveis é justamente o combustível que alimenta a presença em IA. A diferença está na intenção: escrever pensando apenas no leitor produz um texto; escrever pensando no leitor e no modelo produz um texto que os modelos citam. O segundo é o que constrói Share of Model.