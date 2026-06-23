Livro “Rica por Opção” reforça debate sobre independência financeira feminina em lançamentos realizados em Portugal e no Brasil

A empresária, escritora e especialista em mercado imobiliário Sophia Martins realizou os primeiros lançamentos internacionais e nacionais de seu mais recente livro, “Rica por Opção”, obra que propõe uma reflexão sobre independência financeira feminina, liderança e construção de patrimônio ao longo da vida.

O lançamento internacional aconteceu em Lisboa, durante o Seminário das Mulheres do Mercado Imobiliário, reunindo empresárias, investidoras e profissionais do setor em um encontro voltado ao fortalecimento da presença feminina nos negócios. Já no Brasil, a obra foi apresentada oficialmente em Balneário Camboriú (SC), um dos principais polos imobiliários do país.

Com prefácio assinado por Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e uma das maiores referências do empreendedorismo brasileiro, o livro aborda a importância da autonomia financeira como ferramenta de liberdade, escolha e transformação social.

Segundo Sophia Martins, a proposta da obra é ampliar o debate sobre riqueza para além do aspecto financeiro.

“Rica por Opção não fala apenas sobre dinheiro. Fala sobre liberdade. Sobre a capacidade da mulher decidir seus próprios caminhos, construir patrimônio, desenvolver liderança e assumir o protagonismo da sua própria história. A independência financeira é uma das maiores ferramentas de transformação que uma mulher pode ter”, afirma a autora.

A publicação também dialoga diretamente com os princípios do movimento Elas Constroem, ecossistema criado por Sophia Martins que reúne mulheres de diferentes áreas de atuação, com foco em desenvolvimento profissional, networking, educação e geração de oportunidades.

De acordo com a autora, o crescimento da participação feminina em setores estratégicos da economia exige que temas como investimentos, patrimônio e educação financeira sejam tratados com cada vez mais profundidade.

“Durante muitos anos, ensinaram as mulheres a administrar recursos. Agora é o momento de ensiná-las também a construir riqueza. Quando uma mulher prospera, ela impacta sua família, seus negócios, sua comunidade e as próximas gerações”, destaca.

Após os lançamentos em Portugal e em Balneário Camboriú, a obra terá um novo momento de destaque em São Paulo, onde acontecerá o lançamento do segundo semestre, reunindo lideranças empresariais, profissionais do mercado imobiliário e representantes do movimento Elas Constroem.

Com a nova publicação, Sophia Martins amplia sua atuação como autora e palestrante, consolidando uma trajetória dedicada à educação, ao empreendedorismo e ao fortalecimento do protagonismo feminino nos negócios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Mais do que um livro, Rica por Opção é um convite para que mulheres compreendam que independência financeira não é um privilégio. É uma escolha possível, construída diariamente por meio de conhecimento, estratégia e coragem”, conclui a autora.