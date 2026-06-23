A economia da proximidade: porque Creators estão migrando de seguidores para comunidades pagas

Até pouco tempo, crescer em número nas redes sociais era o melhor caminho para quem buscava viver da criação de conteúdo. Mais seguidores, mais visualizações, mais publis. Esse modelo ainda é muito relevante, mas já não sustenta sozinho a próxima fase da Creator Economy.

O mercado está vivendo um novo ciclo e as variações de algoritmos têm impacto direto na vivência dos usuários das plataformas. O tamanho da base continua sendo importante, mas os Creators vêm sofrendo com a perda de engajamento por dificuldades de distribuição para os fãs .

A maturidade desse mercado também sobe a régua de expectativa. Como aponta a Forbes em análise sobre a Creator Economy em 2026, o marketing liderado por Creators deixou de ser um canal experimental e passou a ocupar espaço permanente nos planos globais de marketing.

Essa mudança acompanha um movimento global, que deve chegar a US$ 480 bilhões até 2027, segundo estimativa da Goldman Sachs. O cenário atual traz uma realidade cada vez mais evidente: há muitos Creators disputando atenção, muitas marcas disputando espaço no feed e muitos seguidores que já não se traduzem, automaticamente, em receita.

Nesse sentido, o modelo baseado apenas em alcance, posts pontuais e campanhas isoladas, que ajudou a Creator Economy a crescer, já não responde sozinho às exigências de um mercado mais maduro. A nova fase pede relação direta, dados, suporte e ambientes capazes de transformar a audiência dispersa em comunidade fiel.

O mercado de seguidores está saturado

No relatório Vem Aí na Creator Economy 2026, a YOUPIX aponta que a economia da atenção chegou ao limite. O mercado passou anos premiando quem fazia mais barulho, mas o próximo ciclo deve valorizar quem constrói relações. Segundo o estudo, conexão e confiança passam a formar capital social e econômico.

É nesse cenário que a Flamus desenvolveu uma solução pouco utilizada no Brasil. A empresa se posiciona como um ecossistema construído para a economia da proximidade: um ambiente onde Creators, fãs e marcas possam se conectar para além de um feed limitado.

Na prática, a Flamus propõe a criação de comunidades que se interligam por ideais e interesses. Voltada exclusivamente para pessoas acima de dezoito anos, a liberdade para produção de conteúdos sem censura de palavras ou temáticas possibilita explorar um universo de assuntos de forma genuína. Consequentemente, Creators poderão monetizar construindo diálogos inéditos, tanto em formato quanto em abordagem, com seus seguidores - que poderão interagir com uma versão mais real dos influencers.

"Estamos desenvolvendo um ecossistema de comunidades, onde Creators sejam capazes de gerenciar admiradores de seus pensamentos, pontos de vista. Para tal, prevemos lançar recursos que permitam aos Creators se tornarem marcas e donos de suas audiências, e não apenas canais de venda", afirma o estrategista de negócios, Hélio Basso.

A plataforma de Community Creators já está no ar recebendo os primeiros criadores de conteúdo e deve anunciar sua primeira parceria pública em julho.

"Durante muito tempo, o Creator dependeu de plataformas que controlam a distribuição do conteúdo ou da busca incessante por contratos publicitários. O próximo passo é criar uma relação mais direta com quem já valoriza o trabalho do criador. A audiência continua importante, mas comunidade é o que dá mais consistência para uma carreira criativa", afirma

Maria Luisa, Head de Marketing da Flamus.

Segundo a YOUPIX e Primetag, há cerca de 4,3 milhões de contas com mais de 10 mil seguidores no Brasil. Quando o recorte sobe para mais de 50 mil seguidores, são aproximadamente 230 mil contas no Instagram e 210 mil no TikTok.

O dado ajuda a explicar uma tensão importante: não existe espaço, marca ou campanha para todo mundo monetizar apenas pela lógica tradicional da publicidade. O que ganha valor é a influência capaz de movimentar conversas, construir reputação, cativar pela autenticidade e gerar ações de mobilização.

Nessa nova lógica, o Creator que depende apenas de audiência aberta fica mais exposto à oscilação de algoritmos, ao excesso de concorrência e à imprevisibilidade dos anunciantes. Já o Creator que constrói uma comunidade direta passa a ter uma base mais próxima, recorrente e interessada no que ele tem para oferecer.

O público também está cansado do excesso de publicidade

A saturação não acontece apenas do lado dos Creators. Ela também aparece no comportamento de quem consome conteúdo.

Segundo a pesquisa YOUPIX + Nielsen, citada no relatório Vem Aí na Creator Economy 2026, 71% das pessoas dizem estar cansadas de ver muita publicidade feita por influenciadores.

Esse cansaço não significa que a influência perdeu força. Pelo contrário: mostra que o público está mais exigente com o tipo de relação que aceita estabelecer com criadores de conteúdo e marcas.

Quando tudo vira publi o feed perde valor de relação. Nesse novo cenário, a comunidade passa a funcionar como um ativo de carreira: um espaço onde o Creator aprofunda conversas, testa formatos, entende demandas, cria recorrência e transforma proximidade em monetização.

Da audiência à comunidade

A migração de seguidores para comunidades pagas não significa abandonar as redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube e outras plataformas continuam sendo canais fundamentais de descoberta, distribuição e conversa. O ponto é que esses espaços não resolvem tudo.

As comunidades pagas surgem como uma camada complementar a esse modelo. Elas permitem que o Creator aproxime seus fãs mais engajados, ofereça experiências exclusivas e construa uma fonte de receita menos dependente de publicidade ou de oscilações do algoritmo.

Esse movimento acompanha uma mudança de comportamento dos próprios fãs. Em vez de apenas seguir, parte do público quer participar mais de perto: acompanhar bastidores, acessar conteúdos inéditos, conversar em ambientes mais seguros e apoiar financeiramente quem produz algo relevante para sua rotina, identidade ou repertório. É exatamente essa relação que a Flamus organiza para o Creator: um ambiente onde ele aproxima os fãs mais engajados, entrega conteúdo exclusivo e acompanha essa comunidade de perto, sem depender apenas do alcance das redes abertas.

A Flamus encontra uma oportunidade de mercado no Brasil

Apesar do potencial, o mercado brasileiro ainda tem lacunas importantes. Muitos Creators que querem construir comunidades encontram plataformas pouco adaptadas à realidade local, experiências fragmentadas, suporte limitado e modelos que tratam a monetização como uma transação isolada.

Para que a economia da proximidade funcione de verdade, não basta abrir um perfil e cobrar assinatura. É preciso oferecer um ambiente seguro, uma experiência clara para o fã, ferramentas estáveis para o Creator e uma estrutura que ajude essa relação a crescer com consistência.

A Flamus chega ao Brasil para cobrir esse gap. A plataforma foi criada para Creators que entendem seu conteúdo como ativo e sua carreira como processo, combinando tecnologia, suporte humanizado e comunidade em um único ecossistema. Na Flamus, o Creator concentra assinatura, conteúdo exclusivo e relacionamento com a comunidade no mesmo ambiente, com receita diversificada no lugar de campanhas isoladas.

A aproximação com Creators profissionais do ecossistema Play9 reforça que esse movimento já não pertence apenas a produtores independentes ou experimentais. Existe um mercado no Brasil interessado em novas formas de relação com fãs, monetização e construção de comunidade.

"A Flamus nasce olhando para o Creator como alguém que está construindo uma carreira. O conteúdo é parte disso, mas não é tudo. O que sustenta o longo prazo é a relação com a comunidade, a previsibilidade e a estrutura ao redor dessa criação", afirma Maria Luisa.

Sobre a Flamus

A Flamus é uma plataforma digital criada dentro da Creator Economy, para aproximar Creators, fãs e marcas em um ambiente seguro, curado e pensado para relações mais profundas. A empresa combina tecnologia, suporte humanizado e parceiros estratégicos para ajudar criadores de conteúdo a estruturar comunidades, monetizar e desenvolver suas carreiras de forma mais sustentável.

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Com operação inicial no Brasil, a Flamus parte da ideia de que liberdade criativa precisa de estrutura para crescer.