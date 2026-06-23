Dra. Sarina Occhipinti destaca que o maior desafio da medicina vai além do conhecimento adquirido na faculdade

Anos de faculdade, residência médica, especializações e cursos de atualização são fundamentais para a formação de um bom profissional de saúde. No entanto, para a Dra. Sarina Occhipinti, existe um desafio que muitas vezes recebe menos atenção durante a formação médica: garantir que o paciente siga corretamente o tratamento proposto.

Foi justamente essa reflexão que motivou a especialista a aprofundar seus estudos há mais de 15 anos. Segundo ela, grande parte dos resultados clínicos depende diretamente do comportamento do paciente diante das orientações recebidas.

“De nada adianta o médico ter um conhecimento extraordinário se o paciente não consegue colocar em prática aquilo que foi orientado. O sucesso do tratamento passa necessariamente pela adesão do paciente”, afirma Dra. Sarina Occhipinti.

Em busca de respostas para essa questão, a médica se especializou em Medicina Neurocomportamental, área que integra conhecimentos da terapia analítico-fenomenológica-existencial, sociologia, filosofia, psicologia e semiótica médica para compreender como as pessoas tomam decisões relacionadas à própria saúde.

De acordo com a especialista, a proposta não é convencer ou persuadir pacientes de forma temporária, mas promover mudanças profundas e duradouras.

“Não trabalhamos com técnicas de convencimento que geram apenas um resultado momentâneo. O foco é provocar uma transformação genuína na forma de pensar, fortalecendo a autorresponsabilidade, a consciência e a autoestima do paciente”, explica.

A Medicina Neurocomportamental busca compreender os fatores emocionais, cognitivos e comportamentais que influenciam diretamente o comprometimento com tratamentos, mudanças de hábitos e cuidados preventivos.

Na prática, essa abordagem permite que todo o conhecimento técnico do médico seja potencializado, transformando prescrições e orientações em resultados concretos e sustentáveis.

“Quando conseguimos modificar padrões comportamentais e estimular uma participação mais ativa do paciente, criamos condições para que o tratamento alcance sua máxima efetividade. Esse é um dos grandes desafios da medicina moderna”, conclui Dra. Sarina Occhipinti.

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Com uma trajetória consolidada na área, a especialista vem defendendo uma visão mais ampla da prática médica, na qual ciência, comportamento humano e relacionamento médico-paciente caminham juntos para promover melhores resultados em saúde.